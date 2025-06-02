Держать учётные записи под защитой

По статистике МВД по Чувашской Республике, именно с использованием таких популярных мессенджеров как WhatsApp и Telegram совершается большая часть бесконтактных хищений и мошенничеств. Для звонков потерпевшим злоумышленники нередко используют логотипы финансово-кредитных учреждений и правоохранительных органов.

Стражи порядка советуют пользователям защищать учетные записи. Например, можно скрыть номер телефона. Для этого в мессенджере Telegram на своем телефоне необходимо перейти в «Настройки», выбрать «Конфиденциальность», затем нажать на пункты «Номер телефона», «Звонки», «Сообщения», там можно либо полностью скрыть номер, выбрав «Никто», либо настроить списки доступа. По такому же принципу получится ограничить либо полностью отключить все входящие вызовы, включая голосовые и видео. Для этого необходимо перейти в раздел «Звонки» и нажать на пункт «Кто может мне звонить», в выпадающем списке выбрать «Никто» либо «Контакты».

Аналогичным образом можно обезопасить себя от нежелательных сообщений в мессенджере WhatsApp. Данная функция находится в «Настройках»: нужно пройти пункты «Конфиденциальность», «Расширенные» и выбрать «Блокировка сообщений от неизвестных аккаунтов». Также в качестве дополнительных мер безопасности необходимо отключить предпросмотр ссылок. Эта функция призвана обеспечить безопасность IP-адреса от третьих лиц, а также обезопасить пользователя от автоматической загрузки вредоносного контента.

Одним из самых распространенных способов обмана остается кредитное мошенничество. Новым инструментом защиты от несанкционированных кредитов является возможность установления добровольного самозапрета на получение займов на сайте «Госуслуги». Основная задача самозапрета заключается в защите граждан от мошеннических схем, предусматривающих оформление кредита. После установления запрета оформить заем не может ни сам гражданин, ни третьи лица. Пошаговая инструкция опубликована на сайте МВД по Чувашской Республике.

Полицейские также напоминают, что в случае совершения в отношении вас противоправных деяний необходимо сразу же обратиться в органы внутренних дел либо позвонить по номеру 102.

К СВЕДЕНИЮ

За январь — май 2025 года в МВД по Чувашской Республике зарегистрировано 1575 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: краж со счетов банковских карт — 406, мошенничеств — 1152, неправомерного доступа к компьютерной информации — 187, вымогательств — 17. В общей сложности жители региона лишились более 446 млн рублей.