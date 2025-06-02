С 15:00 в прямом эфире НТРК Чувашии — мероприятия Дня республики

Праздничные мероприятия, посвященные 105-летию со дня образования Чувашской автономии, пройдут по всей республике. Основные площадки — города Чебоксары и Ядрин. Ключевые события будут транслироваться в прямом эфире. Зрителей Национального телевидения Чувашии ждет насыщенная программа. С 11.30 начнется прямая трансляция праздничных торжеств в Ядрине. А с трех часов дня стартует прямой эфир из столицы республики. В это время телезрители смогут увидеть финал межрегионального конкурса «Я — женщина». Далее в 19.00 онлайн-вещание продолжится конными бегами на Кубок Главы Чувашии. Завершится все праздничным концертом «Современная музыкальная карта России» — начало эфира в 20.00.