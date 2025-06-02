Врачи из Чувашии осмотрели бердянских пациентов

Медики Чувашии завершили очередную гуманитарную миссию в подшефном Бердянском округе Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Владимир Степанов. В бригаду вошли опытные специалисты, в том числе врач общей практики (семейный врач), хирург и эндокринолог. Как сообщили в Минздраве Чувашии, в течение месяца доктора из Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн и Центральной городской больницы выезжали на проведение диспансеризации во врачебные амбулатории и ФАПы в 11 населенных пунктах Бердянского округа и осмотрели более 900 человек. У 39 из них медики впервые выявили хронические заболевания, 25 пациентов отправили в другие медицинские организации, в том числе на стационарное лечение. Двоим больным предложили стационарное лечение в медучреждениях Чувашии, а у остальных обратившихся скорректировали лечение.