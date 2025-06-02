Чувашский хоровод «обнимет» ВДНХ

Традиция проводить в столице страны главный чувашский национальный праздник, посвященный завершению весенних полевых работ, существует с 1930 года. Ведь в Москве и Подмосковье проживает немало наших земляков: по примерным подсчетам — более ста тысяч человек. Однако так ярко и масштабно, как в последние годы, Акатуй в Москве, пожалуй, никогда прежде не отмечался. С 2023 года фестиваль начали называть Всечувашским, и на «свадьбу плуга и земли» в самое сердце России стали съезжаться чуваши со всех уголков необъятной Родины.

Поддерживает национальное торжество в Москве своим личным участием и Глава Чувашии Олег Николаев. «Народы, объединенные в русский мир и русскую цивилизацию, много веков питаются из разных источников. Являясь частью этой большой семьи, чувашский народ сегодня демонстрирует красоту и силу, основанную на своих традициях», — подчеркивал руководитель региона на Всечувашском Акатуе, состоявшемся 1 июля 2023 года в парке «Сокольники».

«Грандиознейшее мероприятие! Народное единство! Мы еще в метро прочувствовали, как потоки людей — чувашей не только со всей Москвы, но и с междугородных вокзалов — стекаются в «Сокольники». Столько людей собралось и прочувствовало единство и гордость за свою нацию, культуру и дружбу с другими народами, представители которых пришли, приехали, прилетели подивиться на наш праздник», — такие отзывы оставляли в соцсетях чуваши-москвичи.

Цифра Более 165 тыс. человек собрал в прошлом году Всечувашский Акатуй в Москве.

С еще большим размахом Акатуй отмечался в прошлом году на ВДНХ во время самой масштабной в истории страны выставки «Россия». Казалось, еще никогда чуваши из нашей республики, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей и многих других регионов так дружно и массово не справляли любимый праздник земледелия. На какую бы площадку ни заглядывали гости форума «Россия», повсюду они встречали людей в чувашских национальных одеждах и слышали чувашскую речь. Торжество запомнилось большим хороводом вокруг фонтана «Дружба народов», от которого, по признанию многих гостей, «захватывало дух и бежали мурашки», театрализованными представлениями, «вкусными» мастер-классами и зажигательными боями национальной борьбы керешу. Глава Чувашии признался, что был удивлен и горд, когда услышал, как несколько тысяч человек в унисон поют на чувашском и делают это искренне, с любовью. По мнению Олега Алексеевича, это и есть наглядный результат общей работы по сохранению и развитию родного языка.

Вот и нынче Всечувашский Акатуй будет петь и гулять на ВДНХ. Как уже сообщала «СЧ», все договоренности с дирекцией достигнуты. Празднество состоится 6 июля. По словам вице-премьера — полномочного представителя Чувашии при Президенте РФ Алексея Ладыкова, выставочный комплекс оформят в национальном стиле, на территории установят площадки для торговли «фирменными» чувашскими товарами. Начало всех мероприятий — в 13.00.

Олег Николаев пригласил присоединиться к предстоящему празднику земляков, друзей и всех, кто любит Чувашию и ее культуру. «Акатуй — настоящий символ единства и силы нашей чувашской общины. Быть частью такого масштабного события, где каждый из нас играет важную роль в сохранении и приумножении традиций, — особая гордость и честь», — подчеркнул он.