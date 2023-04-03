Что интересного готовят в этом году на День республики?

Дискуссии по урбанистике, конные бега и фестиваль цветов

Основной площадкой проведения Дня республики, напомним, в этом году станет Чебоксарская агломерация, а именно столица Чувашии и Новочебоксарск. Но это не значит, что другие муниципалитеты останутся в стороне. Чтобы главный праздник региона получился ярким, запоминающимся и продуктивным, участвовать должны все — говорилось на первом заседании оргкомитета по подготовке к 103-летию Чувашской автономии.

Форум останется на льду, «URBANкасы» заменят

Как и в предыдущие годы, программу празднования разделят на два трека: деловую часть и культурно-развлекательную. Главные мероприятия традиционно назначены на 23 и 24 июня. Эти даты приходятся нынче на пятницу и субботу.

В 13-й раз пройдет Чебоксарский экономический форум (ЧЭФ), площадкой его проведения снова станет ледовый дворец «Чебоксары-Арена», рассказал вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов. В программе: бизнес-встречи, круглые столы, конференции, на которых будут подняты такие темы, как трансформация экономики, цифровая стратегия, импортозамещение, промышленная безопасность и другие. Предусмотрено и выступление федеральных экспертов. Как обещают организаторы, стать участником форума можно как очно, так и онлайн, запланированы прямые трансляции и включения. Все подробности о мероприятии, как и раньше, будут размещаться на портале forum.cap.ru.

Межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» пройдет в 30-й раз. В этом году она будет состоять из трех блоков, согласно стратегии ESG. Трек «окружающая среда» представит продукцию местных производителей, товары, связанные с бережным отношением к окружающей среде, здесь же пройдет презентация экотуризма и «зеленой» энергетики. Социальная составляющая выставки объединит образование, технологии «умного города», дороги, медицинский туризм. Наконец, третий блок — «управление» познакомит с институтами поддержки бизнеса, особыми экономическими зонами, кластерами, индустриальными и частными технопарками.

Вместо прошлогоднего форума «URBANкасы» Минстрой Чувашии совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России намерен провести «Глазычевские чтения» — в память о российском урбанисте, признанном специалисте по развитию городской среды Вячеславе Глазычеве, который, между прочим, бывал и в Чебоксарах. Кстати, о намерении провести «чтения» с участием видных экспертов Глава республики сообщил во время недавней прямой линии.

Бизнес-блок и развлекательную часть Дня республики объединит XIV Международный фестиваль фейерверков «Асамат» — по словам Дмитрия Краснова, единственный в Поволжье. Ожидается участие пяти команд, одна из которых, вероятно, приедет к нам из Беларуси.

Детский Акатуй дорос до республики

Подробнее о том, что готовит ко Дню республики отрасль культуры, рассказала исполняющая обязанности руководителя Минкультуры Татьяна Казакова. В праздничном «меню» — как традиционные, давно полюбившиеся жителям республики события, так и новые мероприятия.

XXXI Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» объединит около трехсот участников, причем планируется сделать упор на молодежные творческие коллективы. Всечувашский праздник Акатуй состоится 24 июня на Красной площади. А детский фестиваль «Ача-п?ча Акатуй?», ранее проводившийся в Чебоксарах для городских ребятишек, в Год счастливого детства получил республиканский статус. 21 июня этот праздник соберет более тысячи детей со всего региона.

С 22 по 24 июня Чувашия впервые примет у себя Всероссийский молодежный межнациональный лагерь «Диалог культур». На слет соберутся творческие коллективы, талантливая молодежь от 18 до 25 лет из разных уголков России. Их ждут эстафеты, челленджи, встречи с интересными людьми. А еще молодые гости из других регионов смогут погрузиться в праздничную атмосферу нашего Дня республики.

Изюминкой столичных торжеств может стать фестиваль цветов, который предложил провести возле монумента Матери глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Площадку украсят ландшафтными композициями, артобъектами, скульптурами из цветов, которые будут радовать горожан и гостей столицы все лето. Глава Чувашии одобрил идею. А Денис Спирин, пользуясь случаем, пригласил поучаствовать в фестивале и другие муниципалитеты республики: каждый округ мог бы представить свою цветочную композицию. Порадует зрелищными мероприятиями и Новочебоксарск. Как рассказал глава администрации города Дмитрий Пулатов, в праздничные дни запланировано провести ночной хоккейный матч между сборной Чувашии и командой Новочебоксарска, бега рысистых лошадей на «Кубок Главы Чувашской Республики» на базе спортшколы по конному спорту. Организатор забега — ОАО «Племенной конный завод имени В.И. Чапаева», сообщили в Минсельхозе Чувашии.

В ведомстве также отметили, что такие состязания в регионе набирают все большую популярность. Например, в Ядринском округе турнир проводится с 2014 года, с тех пор количество зрителей увеличилось с 300 человек до 15 тысяч в прошлом году. В этом году бега рысистых лошадей намерены вывести на межрегиональный уровень.

Задействована будет в Новочебоксарске и набережная Волги — здесь планируют провести международный чемпионат операторов техники ЧЕТРА. Порадуют своим творчеством и участники фестиваля резьбы по дереву «Чувашские сказки». Впервые пройдет этно-фолк-фестиваль «Три солнца».

К СЛОВУ

Всечувашский Акатуй отправится на ВДНХ

На заседании оргкомитета по подготовке ко Дню республики Олег Николаев напомнил о недавней встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, где было принято решение, что Всечувашский Акатуй пройдет на площадках ВДНХ и Измайловского парка в Москве. Кроме того, на встрече обсудили реализацию государственной национальной политики в республике, а также меры поддержки чувашских национальных диаспор и Федеральной национально-культурной автономии чувашей России, призванной объединять все чувашские общественные организации в регионах страны.

К слову, в 24 субъектах страны числится 60 чувашских национально-культурных объединений. Новый импульс их дружбе будет дан на съезде автономии 22 апреля в Чебоксарах, где будут избраны новый руководитель и органы управления, утвержден устав в новой редакции.

МЕЖДУ ТЕМ

Приедут на слет, испробуют ягод

Свою программу мероприятий ко Дню республики готовит и АПК Чувашии. Как рассказала на заседании оргкомитета первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Инна Волкова, на 23 июня в Чувашском ГАУ запланирована презентация лучших сельхозпредприятий региона «Клуб «Агро-100». Также в июне на базе отдыха «Медвежий угол» Янтиковского муниципального округа снова соберутся агроволонтеры на слет «Лучшие на селе». Ожидается участие более 1000 представителей сельской молодежи.

Продолжит праздничный марафон и Ягодный фестиваль Чувашии. Скорее всего, он пройдет 12 июля в питомнике «Ивушка» Чебоксарского муниципального округа. По словам Инны Волковой, площадка объединит и производителей, и потребителей. Ягодоводы смогут показать свою продукцию, изготовители удобрений и оборудования найдут новые бизнес-контакты, а переработчики узнают, у кого можно закупать ягоды для варенья и джемов. Одновременно фестиваль презентует возможности агротуризма. Состоятся три круглых стола: по выращиванию и переработке ягод, сельскому и аграрному туризму, а также по декоративным растениям. К слову, последнее мероприятие Денис Спирин предложил провести на площадке фестиваля цветов в столице республики.