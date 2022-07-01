Народ жив, пока живы его язык и культура

Всечувашский Акатуй в День республики не только пел и танцевал, но и размышлял о будущем народа. Перед тем, как встать в общий хоровод, лидеры чувашских национальных автономий регионов страны провели круглый стол, на котором делились своими практиками по сохранению родной культуры и языка.

Послы Чувашии

Проходил форум землячества в выставочном зале парка «Амазония». В разговоре участвовали также члены правительства Чувашии, активисты конгресса и даже представители национально-культурных объединений других народов, проживающих в республике.

Приветствуя собравшихся, заместитель министра культуры Чувашии Леонид Богуславский назвал их послами республики в регионах: «Вы являетесь амбассадорами чувашской культуры в своих регионах. И мы очень ценим ваш вклад в развитие национальной культуры, в сохранение и приумножение чувашских диаспор во всех субъектах нашей страны».

Президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев, рассказывая о новшествах в деятельности организации, подчеркнул, что акцент в работе делается на молодежь: «Их сейчас немало и в президиуме, и в большом совете. За ними не только будущее народа, но и судьба чувашского языка». При конгрессе создана и Ассоциация региональных учителей чувашского языка и литературы, куда вошли более двадцати преподавателей. По словам Валерия Леонидовича, назрел вопрос и о целесообразности объединения в единую организацию ряда автономий, действующих на территории одного региона. А также, видимо, стоит подумать и об объединении конгресса с Федеральной национально-культурной автономией чувашей России. По мнению Клементьева, все эти преобразования должны дать новый импульс в работе и улучшить финансовую составляющую. Ведь для реализации своих проектов некоммерческим организациям (к ним относятся и национально-культурные объединения) зачастую требуется финансовая помощь…

Помогут гранты

Одна из мер поддержки национально-культурных объединений со стороны государства — ежегодные конкурсы социальных проектов как на федеральном, так и на региональных уровнях. Своим конкурсным опытом поделилась председатель Чувашского культурного центра Свердловской области, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета Ольга Ергунова. По ее словам, на гранты с подачи Чувашского культурного центра (на Урале проживает 12,5 тысячи чувашей) в Екатеринбурге проводится такой масштабный форум, как «Наследие народов Урала — Эткер». В нем принимают участие чуваши из республики, а также из регионов России. И зачастую становятся победителями различных конкурсов.

СПРАВКА «СЧ» Сегодня в регионах России и за рубежом действуют около 70 национально-культурных объединений наших соплеменников. В форуме участвовали представители более десятка регионов страны.

Так, на прошедшем в сентябре 2021 года «Эткере» известный в Чувашии и России мастер-изготовитель национальных костюмов, головных уборов и украшений, доцент кафедры народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусств Зинаида Воронова удостоилась гран-при многожанрового конкурса сценического и художественного искусства в номинации «Мода и дизайн».

«Если кому-то нужна помощь в написании проектов, обращайтесь, поможем», — сказала Ольга Титовна. И предложила республике развивать туризм: « Я недавно привозила группу экспертов в Чувашию. Мы участвовали в фестивале национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», в других гастропроектах. Все были восхищены чувашским гостеприимством. Так что у нашей республики есть возможность стать более известной в пространстве России. Надо развивать туризм. Тем более, что есть поддержка как на региональном, так и на федеральном уровнях».

Родной язык — наше все

Традиционно зашел разговор на форуме и о судьбе чувашского языка. Его сегодня в некоторых регионах с чувашским населением (например, в Башкортостане и Татарстане) изучают в общеобразовательных учебных заведениях, в других — в воскресных школах. Подобная есть и в Первопрестольной. Инициатором создания курсов чувашского языка в полпредстве Чувашии при Президенте России пятнадцать лет назад выступило Общество чувашской культуры. Занятия проводятся еженедельно по субботам, посещение бесплатно.

«Среди слушателей курсов люди разных профессий и возрастов: все, кто хочет знать язык нашего народа», — рассказала руководитель общества Лира Смирнова. Особенность школы в том, что туда, как правило, ходят люди уже созревшие, не владеющие родным языком и осознанно желающие изучить его. Либо же иностранцы, которым интересен чувашский язык».

Радеющие за язык и развитие чувашской культуры москвичи, по словам Лиры Петровны, делятся на несколько категорий. Первые — давно обосновавшиеся в Москве и области соплеменники, владеющие языком и заинтересованные в развитии чувашской культуры, пропагандирующие ее. Вторые, как правило, — молодое поколение, дети первых. Если даже знают язык, то к культуре пап и мам не всегда проявляют интерес. Третьи — это подрастающее поколение вторых. И, как правило, они уже не владеют языком. «Хотя исключения встречаются, — привела пример Лира Петровна. — Мама — преподаватель чувашского языка на наших курсах. Папа — русский, то есть семья двуязычная. Их дочка-малышка разговаривает и на чувашском, и на русском».

Заинтересовать и второе, и третье поколения чувашским языком, культурой и пытаются Московская воскресная школа и Общество чувашской культуры. «Обе категории молодых московских чувашей на наши мероприятия нужно звать. И если есть желание и свободная воля, тогда они с нами».

Учебниками чувашского воскресная школа обеспечена, опыт за пятнадцать лет наработан. Проблема, по словам Смирновой, в хорошем креативном преподавателе чувашского языка, который мог бы заинтересовать современного русскоязычного чуваша. «Такие есть, но поработают ребята какое-то время, находят другие интересные дела и уходят…»

«Никто не может помешать разговаривать в семье на родном языке»

Разговор о языке поддержал представитель Главы Чеченской Республики, руководитель общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах» Салман Майрукаев. Демонстрируя уважение к республике, он приветствовал форум на чувашском языке. Отметив, что это очень приятно, когда на один из главных праздников нации собираются представители чуть ли не всех колен народа, подчеркнул: «Похвально, что бережете традиции и обычаи предков, передаете их детям. Значит, заботитесь о том, чтобы история Чувашии не исчезла. Мы тоже, живя вдали от родной республики (в Чувашии проживают 180 чеченцев, в Чечне — 220 чувашей), стараемся воспитать своих детей на исконно чеченских традициях. Но при этом принимаем красоту обычаев чувашского народа и даже находим общее в традициях».

Отметив, что с семьей живет в Чувашской Республике с 1994 года, Салман Султанович не без гордости рассказал: «Мои дети свободно разговаривают на чувашском языке, как на чеченском и русском. А моя дочь в свое время заняла первое место на олимпиаде по чувашскому языку». Судьба родного языка каждого народа, по его словам, зависит от самого народа. Ведь никто не может помешать говорить в семье на родном языке, с малых лет воспитывать в детях любовь к нему. Для этого не нужны ни дополнительные расходы, ни решения на официальном уровне.