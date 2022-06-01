Акатуй шагает по стране

Древний праздник чувашей-землепашцев Акатуй продолжает свое победное шествие. В кругу многочисленных гостей об окончании весенне-полевых работ уже «рапортовали» многие регионы — Ульяновск, Самара, Татарстан, а также районы нашей республики. В прошедшие же выходные древний гимн прозвучал также в столицах России — в Санкт-Петербурге и Москве. Хотя Акатуй имеет свои сложившиеся традиции и обычаи, в каждом регионе стараются найти ему свое «прочтение».

Дружба народов нерушима

Древний, в общем-то, сельский праздник Акатуй прочно прописался и на невской земле. Нынче под девизом «Традициями своими гордимся» он прошел совместно с марийским праздником «Пеледыш пайрем» (праздник цветов).

Организаторами выступили Дом дружбы Ленинградской области, Региональная Марийская национально-культурная автономия и Чувашское культурное общество области при поддержке Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Проходил межрегиональный праздник на территории парка «Песчанка» во Всеволожске. На большой сцене парка выступили чувашские творческие коллективы из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Москвы и области, Чувашии и Марий Эл, а также Башкортостана. Работала выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка-распродажа продукции марийских и чувашских товаропроизводителей.

Разнообразной была спортивная программа — это и чувашская национальная борьба на поясах кeрешy, и турниры по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, метанию дротиков, мини-футболу. А турнир по гиревому спорту, памятуя о Годе выдающихся земляков в Чувашии, посвятили памяти Героя Советского Союза Сергея Бутякова, он свой и для чувашской, и для марийской земли. «А набраться сил участникам соревнований, — рассказал председатель Чувашского общества Валериан Гаврилов, — помогли национальные блюда: чувашское шyрпе и марийская каша».

Посетил этнокультурный фестиваль и Глава Чувашской Республики Олег Николаев. «Совместное проведение праздников двух народов служит доказательством того, что мы придерживаемся наших традиций, подпитываемся из их бездонных источников силы и уверенно смотрим вперед», — отметил он, приветствуя участников межнационального праздника. Такой подход, по его словам, позволяет противостоять всем сложностям и трудностям, которые встречаются на жизненном пути, отвечать на возникающие вызовы: «Важно и впредь укреплять узы дружбы между народами нашей страны. Наша великая страна обладает целой палитрой разнообразных культур и традиций, это богатство поражает и демонстрирует непобедимость и непоколебимость духа народов, что проживают в России. А ярким примером культурного объединения всех 85 субъектов Российской Федерации стал проект «Вышитая карта России». Как признался Олег Николаев, представленный на Петербургском международном экономическом форуме шедевр мастериц-вышивальщиц со всех уголков России имел большой успех.

«В общем, гуляли весело, широко, — отмечают участники праздника — Теперь будем ждать, как земля отзовется на наши действия. По всем приметам, урожай нынче должен быть неплохим…»

Визитная карточка чувашей

С размахом после двухлетнего перерыва прошел 18 июня Акатуй и в Первопрестольной. Отмечали его нынче на территории Московского дома национальностей. И впервые «свадьба плуга и земли» транслировалась в прямом эфире. Записи можно посмотреть на сайте akatui.ru.

Открывали праздник гимны Москвы и Чувашии, а также древний гимн чувашей-землепашцев «Алран кайми аки-сухи…» (Сев и пашня — вековечное дело наше). Первым приветствовал собравшихся председатель Госсовета республики, президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Леонид Черкесов. Выступление он начал на родном языке. Примечательно, что чувашский язык в Первопрестольной в тот день правил бал — на нем выступали и высокие гости, говорили участники праздника, на нем звучали песни. Нынешний год объявлен Годом культурного наследия народов России, сказал Леонид Ильич, и чувашский Акатуй замечательно показывает, насколько богата наша страна культурными традициями.

Свое одобрение чувашскому празднику высказали и советник Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Игорь Сыромятников, и руководители чувашских землячеств Москвы и Московской области, и представители национально-культурных объединений — корейцы, якуты и другие. Ведь Акатуй в Москве давно уже превратился в праздник дружбы и межнационального общения, и по традиции московские чуваши в свой праздничный хоровод приглашают много друзей и добрых соседей.

Поздравил собравшихся и полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте России Алексей Ладыков. «Это очень здорово, что мы здесь сегодня собрались!» — заметил он. Отметив, что в Чувашии нынешний год объявлен Годом выдающихся земляков, первым среди знаменитостей он назвал Андрияна Николаева. В унисон полпреду выступил заслуженный артист РСФСР, народный артист Чувашской Республики Станислав Садальский. Высказав одобрение «собранию», он напомнил чувашскую пословицу: «Юлташран уйрaлaн — пeр cул йeрeн, кил-йышaнтан уйрaлaн — вун cул йeрeн, ял-йышaнтан уйрaлaн — eмeр йeрeн» (С другом расстанешься — один год будешь плакать, с семьей разлучишься — десять лет будешь плакать, от народа отделишься — весь век будешь плакать).

От имени Чувашского национального конгресса эмоционально выступил вице-президент объединения Юрий Зорин. Напомнив слова Петра Хузангая «Были мы, есть и будем», заметил, что будущее чувашского народа полностью зависит от самого народа: «Будет подрастающее поколение знать родной язык, приумножать и хранить традиции — сохранится и народ».

Культурная программа праздника была насыщенной — в нее вошли выступления фольклорных ансамблей и эстрадных исполнителей из Москвы и Чувашии, традиционные спортивные состязания, выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Организаторами мероприятия выступили Федеральная национально-культурная автономия чувашей России и общественная организация «Общество чувашской культуры» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Приглядываясь–прицениваясь к разложенным в импровизированных торговых рядах изумительным изделиям народного промысла, гости праздника пробовали традиционные чувашские блюда и напитки и тут же пускались в пляс под выступления коллективов художественной самодеятельности. Серьезные сосредоточенные лица были только у тех, кто наблюдал за соревнованиями по чувашской национальной борьбе кeрешy, гиревому спорту и армрестлингу.

К слову, чувашский праздник в столице страны давно уже стал местом встреч покинувших родные места земляков. Поэтому по большей части гостями были чуваши Москвы и Подмосковья. «Словно на родине побывала, душа радуется…» — не скрывала эмоций, к примеру, уроженка Ульяновска Альбина Степанова, живущая в Москве.

По единодушному мнению, московский Акатуй не только сплотил чувашей всех родов и поколений, но и объединил представителей разных национальностей. «Это здорово, что свой главный праздник вы проводите в Москве, — высказали, к примеру, свое одобрение представители Якутии. — Люди должны видеть культуру тех, с кем живут по соседству. Когда вместе отмечаются национальные праздники — народы учатся лучше понимать друг друга».

Без праздника весны не бывает

Так утверждают иркутские чуваши. А еще они говорят, что праздник без друзей и гостей — это тоже не праздник.

Окончание весенне-полевых работ иркутские соплеменники отметили еще 13 июня. Традиционно Акатуй прошел в поселке Успенский-3 Масляногорского сельского поселения, на базе этнокультурного Центра булгаро-чувашской культуры, куда съехались гости из городов Зима и Саянск, из Иркутска, Заларинского и Тайшетского районов, а также сел и деревень самого Зиминского района, — творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, знатоки национальной кухни и просто те, кому близка чувашская национальная культура.

Почтили Акатуй и высокие гости — мэр Зиминского района Наталья Никитина, председатель районной Думы Сергей Усольцев, заместитель мэра по социальным вопросам Юрий Чемезов, глава Масляногорского сельского поселения Виктор Москвитин. По их словам, чуваши, люди творческие, отличаются бережным отношением к своим традициям и обычаям. Не дают традиционной культуре уйти в прошлое и погаснуть. И как отметила Наталья Никитина: «У людей, которые помнят свою историю, есть будущее».

Акатуй в Иркутской области ежегодно проводит национально-культурное объединение чувашей области «Юлташ». Символом праздника у иркутских соплеменников считается Петух (Автан). На этот счет существует даже поверье: «Если запрячь петуха в маленький плуг и вспахать какое-то место, то можно найти там сокровища…»

«Петух у нас непростой, — демонстрируя знание чувашской мифологии, рассказывает руководитель «Юлташа» Вероника Тимофеева, — он несет яйца. И если это яйцо высидеть, из него появляется сказочное существо Куйкараш, который может жить только в добром, чистом и дружном доме, где не ругаются и не ссорятся. Куйкараш приносит в дом богатство, но его постоянно нужно занимать делом, так как без него он не может оставаться ни минуты и не дает хозяину покоя. Чтобы выпроводить незваного помощника, предусмотрены специальные слова: «Куйкараш, сделай белое черным, а черное белым». Тут полномочия духа заканчиваются, как и поддержка семьи. Он плачет из-за невыполнимой задачи и покидает дом…»

Кстати, Петух, яйцо с Куйкарашем и крошечный плуг стали сегодня сувенирной продукцией, которая предлагается туристам, приезжающим на Акатуй. Как утверждают соплеменники, чувашский праздник пользуется в регионе популярностью и стал основой для туристического маршрута. Привлекает туристов и разнообразная программа праздника.

К слову, фестиваль «Акатуй приглашает друзей» реализуется в регионе как социально значимый проект «К родным истокам», при поддержке правительства Иркутской области и Федерального агентства по делам национальностей.

Нынче в Успенском праздник прошел с фестивально-песенным уклоном. Как объясняют сами активисты «Юлташа», они хотят возродить и древний Уяв, который наши предки проводили как передышку перед летней страдой, считая, что перед тяжелой и долгой работой надо хорошо отдохнуть. «Уяв — праздник хороводный и песенный. Наша задача вовлечь в него детей. Ведь будущее за молодыми».

Потому иркутский Акатуй нынче вобрал в себя сразу несколько областных фестивалей. Это VI песенный фестиваль чувашских хоровых коллективов «Песня — душа народа», VII фестиваль детской чувашской песни «Искорка дружбы», XII фестиваль-конкурс эстрадной чувашской песни «Серебряный голос» и II конкурс устного народного творчества «Юрась — великий сказитель». А это значит, что летние полевые работы в области пройдут без больших проблем, ибо древние чуваши считали — чем больше песен на хороводах и чем громче они поются, тем легче будут полевые работы.

И все же самым основным и зрелищным событием «свадьбы плуга и земли» были обрядовые действия — это и моление, и благодарения верховному божеству Турa, и вспаханная последняя борозда (у конца которой стояли жених и невеста), и закопанное в землю яйцо как символ жизни…

Завершился самобытный фестиваль «Акатуй приглашает друзей» спортивными играми, в которых с удовольствием приняли участие и подростки, и взрослые.