Московскому Акатую предлагают прописку на ВДНХ

А в столичном метро может появиться вагон, посвященный Сурскому рубежу

Об этом на рабочей встрече с Главой Чувашии Олегом Николаевым рассказал вице-премьер — полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте России Алексей Ладыков. В частности, он сообщил, что в этом году от ВДНХ поступило предложение провести на территории выставочного комплекса «Месяц Чувашии в Москве», и это мероприятие можно будет совместить с Всечувашским Акатуем.

Рассказал полпред и о том, что в ближайшее время планируется создание экспозиции «Сурский рубеж» в парке «Патриот», а также запуск тематического вагона метро «Сурский рубеж» — в рамках действующего соглашения с правительством Москвы. Кроме того, в Год выдающихся земляков на здании полпредства торжественно откроют мемориальную доску летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Андрияну Николаеву, который был первым полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев рекомендовал Алексею Ладыкову синхронизировать проекты полпредства с Федеральной национально-культурной автономией чувашей России и Чувашским национальным конгрессом — с тем «чтобы был единый календарь проведения мероприятий по диаспорам». Олег Николаев поддержал и начинание по активизации работы с молодежью, вовлечению ее в проекты землячества.

«В этом году работа представительства существенно активизировалась, — отметил Глава Чувашии. — Хочу выразить вам и вашей команде отдельные слова благодарности. Те проекты, в которых вы активно участвовали, — доставка частицы Вечного огня, проведение выставки «Рубежи Победы» в Государственной Думе и Совете Федерации и другие — стали новой волной в деятельности представительства и яркими мероприятиями на федеральном уровне».

Отдельная тема

На встрече были подняты и вопросы сопровождения федеральных проектов и программ, в которых участвует республика. Полпредство осуществляет координацию нескольких проектов, в рамках которых в республику планируется привлечь порядка 6 млрд рублей. В их число входит проект по развитию систем водоснабжения и водоотведения Чебоксар и проект «Школа-2025», предусматривающий строительство в Чувашии трех новых образовательных учреждений. По словам Алексея Ладыкова, сейчас завершается разработка финансовой модели школьного проекта, а в августе должно быть подписано концессионное соглашение.