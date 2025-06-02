Делаем шаг к здоровью

В преддверии 105-летия Чувашской автономии в республике прошел Единый информационный день. Представители рабочих групп во время встреч с населением рассказали об успехах региона за последние пять лет и проанонсировали основные события приближающегося праздника. По словам вице-премьера Правительства Чувашии Владимира Степанова, в День республики запланировано немало важных и полезных мероприятий. Так, 24 июня в Чувашии стартует новый масштабный проект «Шаг к здоровью», направленный на профилактику заболеваний через раннюю диагностику. Мобильные ФАПы и специализированные «Пункты здоровья» будут размещаться во всех муниципальных и городских округах республики. Все желающие смогут получить консультацию специалистов, пройти первичное обследование и даже сдать экспресс-анализы. При выявлении проблем со здоровьем пациенты получат направление на дальнейшее обследование. Расписание выездов будет еженедельно обновляться на сайтах и в соцсетях Минздрава Чувашии и администраций округов.