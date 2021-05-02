Для будущих призывников в Ядринском районе организовали сборы

В течение пяти дней старшеклассники местных школ будут проходить допризывную подготовку в селе Малое Карачкино.

Как рассказали организаторы, за это время ребята познакомятся с армейским бытом, научатся азам строевой, огневой, физической и тактической подготовки, воспитают в себе морально-волевую готовность к службе в рядах Вооруженных сил России. Им предстоит узнать, что такое суточный наряд, какие обязанности есть у дежурного по роте и многое другое. Хлебнут будущие призывники и солдатского супа, и армейской каши — для молодежи организовано полноценное горячее питание.

С первых дней в армейском «городке» началась физподготовка, молодые бойцы состязались в силе и ловкости, сдавали нормативы. А в ближайшее время им предстоит изучить Устав ВС РФ и освоить военную топографию.

Фото cap.ru

Нередко будущих призывников старшим наставникам приходится учить элементарному, в том числе аккуратно заправлять кровать. Навык, кстати, пригодится и в армии, и дома.