Для будущих призывников в Ядринском районе организовали сборы

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В течение пяти дней старшеклассники местных школ будут проходить допризывную подготовку в селе Малое Карачкино.
Как рассказали организаторы, за это время ребята познакомятся с армейским бытом, научатся азам строевой, огневой, физической и тактической подготовки, воспитают в себе морально-волевую готовность к службе в рядах Вооруженных сил России. Им предстоит узнать, что такое суточный наряд, какие обязанности есть у дежурного по роте и многое другое. Хлебнут будущие призывники и солдатского супа, и армейской каши — для молодежи организовано полноценное горячее питание.
С первых дней в армейском «городке» началась физподготовка, молодые бойцы состязались в силе и ловкости, сдавали нормативы. А в ближайшее время им предстоит изучить Устав ВС РФ и освоить военную топографию.

 

 

Фото cap.ru
Нередко будущих призывников старшим наставникам приходится учить элементарному, в том числе аккуратно заправлять кровать. Навык, кстати, пригодится и в армии, и дома.

Опубликовано: 12 мая 2021 г.


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