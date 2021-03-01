В 10 лет Елизавета Филиппова выходила на окопы наравне со взрослыми

«Пусть никто никогда не увидит того, что мы пережили»

Отношение к хлебу у ветерана труда, труженицы тыла, участницы строительства Сурского оборонительного рубежа Елизаветы Прокопьевны Филипповой из деревни Малые Шемердяны Ядринского района — особое, как к святыне. Пережившая голодное военное детство, она и сейчас не выкидывает со стола ни крошки. Вот и в день своего 90-летия, который юбилярша отметила 25 февраля, главным угощением в доме стали пироги, испеченные дочерью Риммой.

«Кайса ӗҫлесе ҫамрăклах. Работали», — тихим голосом говорит Елизавета Филиппова, вспоминая детство и юность. Когда отец ушел на фронт, ей, как самой старшей из детей в семье, пришлось взяться за тяжелую крестьянскую работу — запрягать быков, перевозить сено и солому для колхоза, бороновать в поле. А холодной осенью 1941 года и зимой 1942-го 10-летней девчушкой наравне со взрослыми выходила на рытье окопов на Суру. Рано утром в окна стучали, со всей деревни собиралась бригада, и до темноты работали на окопах. Кормили плохо, но даже в таких условиях Елизавета Прокопьевна исхитрялась приносить скромный паек двум младшим братьям.

На морозе тонкие продуваемые штаны из домотканой материи покрывались льдом, лапти быстро изнашивались. В качестве верхней одежды надевали кафтаны сăхман, а на руки — тканевые рукавицы. Тепла от такой одежды, конечно, совсем не было. «Помню, мама рассказывала, как однажды ей одной пришлось везти бревна на быках из деревни в Ядринском районе на железнодорожную станцию в Шумерлинский район. Всех лошадей к тому времени забрали на фронт, вот в деревне и возили, и пахали на быках и коровах, — вспоминает дочка Римма. — До сих по мне жутко: ребенок один ночью, на обледенелых санях… Она так боялась встретить по дороге волков, что, чтобы как-то себя успокоить, с быками разговаривала. Потом сама удивлялась, как, мол, ее, девчонку, отпускали».

«Как они терпели?!» — вздыхает, глядя на маму, еще одна дочь, Лидия. И рассказывает, как со слезами слушали ее рассказы о голоде. У матери Елизаветы Прокопьевны хорошо получался хлеб, и в деревне ей доверяли печь его для общественных нужд. В колхозе выделяли определенное количество муки, а потом проверяли, выработала ли норму. «Так им, голодным детям, хотелось покушать этот горячий хлеб из печки, слезы текли. Но трогать было нельзя — хлеб чужой, — рассказывают дочери. — Они смотрели на эти буханки, вдыхали аромат горячего хлеба и как будто поели… Мать боялась: не дай бог, хлеба меньше окажется». Весной собирали лебеду, делали из нее муку и пекли лепешки.

Детства у людей того поколения и не было. Из-за войны Елизавета Прокопьевна успела окончить только два класса — нужно было работать, и мать в школу уже не пустила. «Ах, так хотелось учиться», — говорила она своим детям, когда те уже пошли в школу. Ее тетрадки, кстати, учительница всегда ставила в пример всему классу: «Смотрите, как Елизавета пишет».

Всю жизнь Елизавета Прокопьевна проработала в колхозе в деревне Малые Шемердяны. Трудилась на свиноферме, телятницей, в поле. С мужем, плотником Михаилом Павловичем, вырастили шестерых детей: пять дочерей и одного сына. Воспитали трудолюбивыми, скромными, дружными. Многие связали свою жизнь с медициной.

«Я иногда думаю, что мама вообще не спала, — говорит Римма. — На рассвете, часа в три, она уже на ферме, потом прибегала домой — нас, детей, кормила: без горячего в школу мы не уходили, потом бежала обратно на ферму. А еще большое хозяйство — корова, свинья, овечки, огород». К труду приучила и своих внуков — их у нее девять. Брала с собой на работу в поле, на сенокос. Работала до самых преклонных лет в огороде и по хозяйству.

«Пусть никто никогда не увидит того, что мы пережили», — часто повторяет Елизавета Прокопьевна своим детям. А иногда нет-нет да и скажет: если б вернулась в то время, заплела бы волосы, оделась красиво и прошла бы по деревне. Жалеет, что не было в молодости возможности одеваться и показывать свою красоту… «Ты и сейчас, мама, у нас самая красивая», — отвечают ей на это дети.

КСТАТИ Поздравительные телеграммы с 90–, 95– и 100-летием участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получают от Президента страны с 2012 года.

Поздравила с юбилеем Елизавету Филиппову министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Она поблагодарила за мир, который подарило нам старшее поколение, и передала юбилярше поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина и Главы Чувашии Олега Николаева. «Мы искренне гордимся Вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей», — говорится в телеграмме от Владимира Путина. Глава Чувашии пожелал Елизавете Прокопьевне крепкого здоровья и бодрости духа и выразил глубокое уважение за труд на благо родного края.

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Сейчас Елизавета Филиппова живет у дочери Риммы (слева) в Чебоксарах. С 90-летием юбиляршу поздравила министр Алена Елизарова.