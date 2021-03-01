В 10 лет Елизавета Филиппова выходила на окопы наравне со взрослыми

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Пусть никто никогда не увидит того, что мы пережили»

Отношение к хлебу у ветерана труда, труженицы тыла, участницы строительства Сурского оборонительного рубежа Елизаветы Прокопьевны Филипповой из деревни Малые Шемердяны Ядринского района — особое, как к святыне. Пережившая голодное военное детство, она и сейчас не выкидывает со стола ни крошки. Вот и в день своего 90-летия, который юбилярша отметила 25 февраля, главным угощением в доме стали пироги, испеченные дочерью Риммой.
«Кайса ӗҫлесе ҫамрăклах. Работали», — тихим голосом говорит Елизавета Филиппова, вспоминая детство и юность. Когда отец ушел на фронт, ей, как самой старшей из детей в семье, пришлось взяться за тяжелую крестьянскую работу — запрягать быков, перевозить сено и солому для колхоза, бороновать в поле. А холодной осенью 1941 года и зимой 1942-го 10-летней девчушкой наравне со взрослыми выходила на рытье окопов на Суру. Рано утром в окна стучали, со всей деревни собиралась бригада, и до темноты работали на окопах. Кормили плохо, но даже в таких условиях Елизавета Прокопьевна исхитрялась приносить скромный паек двум младшим братьям.

Поздравления от некоторых родственников Елизавета Прокопьевна принимала по телефону. Но как только ситуация позволит, они еще соберутся всей большой семьей.

На морозе тонкие продуваемые штаны из домотканой материи покрывались льдом, лапти быстро изнашивались. В качестве верхней одежды надевали кафтаны сăхман, а на руки — тканевые рукавицы. Тепла от такой одежды, конечно, совсем не было. «Помню, мама рассказывала, как однажды ей одной пришлось везти бревна на быках из деревни в Ядринском районе на железнодорожную станцию в Шумерлинский район. Всех лошадей к тому времени забрали на фронт, вот в деревне и возили, и пахали на быках и коровах, — вспоминает дочка Римма. — До сих по мне жутко: ребенок один ночью, на обледенелых санях… Она так боялась встретить по дороге волков, что, чтобы как-то себя успокоить, с быками разговаривала. Потом сама удивлялась, как, мол, ее, девчонку, отпускали».
«Как они терпели?!» — вздыхает, глядя на маму, еще одна дочь, Лидия. И рассказывает, как со слезами слушали ее рассказы о голоде. У матери Елизаветы Прокопьевны хорошо получался хлеб, и в деревне ей доверяли печь его для общественных нужд. В колхозе выделяли определенное количество муки, а потом проверяли, выработала ли норму. «Так им, голодным детям, хотелось покушать этот горячий хлеб из печки, слезы текли. Но трогать было нельзя — хлеб чужой, — рассказывают дочери. — Они смотрели на эти буханки, вдыхали аромат горячего хлеба и как будто поели… Мать боялась: не дай бог, хлеба меньше окажется». Весной собирали лебеду, делали из нее муку и пекли лепешки.
Детства у людей того поколения и не было. Из-за войны Елизавета Прокопьевна успела окончить только два класса — нужно было работать, и мать в школу уже не пустила. «Ах, так хотелось учиться», — говорила она своим детям, когда те уже пошли в школу. Ее тетрадки, кстати, учительница всегда ставила в пример всему классу: «Смотрите, как Елизавета пишет».
Всю жизнь Елизавета Прокопьевна проработала в колхозе в деревне Малые Шемердяны. Трудилась на свиноферме, телятницей, в поле. С мужем, плотником Михаилом Павловичем, вырастили шестерых детей: пять дочерей и одного сына. Воспитали трудолюбивыми, скромными, дружными. Многие связали свою жизнь с медициной.
«Я иногда думаю, что мама вообще не спала, — говорит Римма. — На рассвете, часа в три, она уже на ферме, потом прибегала домой — нас, детей, кормила: без горячего в школу мы не уходили, потом бежала обратно на ферму. А еще большое хозяйство — корова, свинья, овечки, огород». К труду приучила и своих внуков — их у нее девять. Брала с собой на работу в поле, на сенокос. Работала до самых преклонных лет в огороде и по хозяйству.

«Пусть никто никогда не увидит того, что мы пережили», — часто повторяет Елизавета Прокопьевна своим детям. А иногда нет-нет да и скажет: если б вернулась в то время, заплела бы волосы, оделась красиво и прошла бы по деревне. Жалеет, что не было в молодости возможности одеваться и показывать свою красоту… «Ты и сейчас, мама, у нас самая красивая», — отвечают ей на это дети.

КСТАТИ
Поздравительные телеграммы с 90–, 95– и 100-летием участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получают от Президента страны с 2012 года.

Поздравила с юбилеем Елизавету Филиппову министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Она поблагодарила за мир, который подарило нам старшее поколение, и передала юбилярше поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина и Главы Чувашии Олега Николаева. «Мы искренне гордимся Вашим поколением — поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей», — говорится в телеграмме от Владимира Путина. Глава Чувашии пожелал Елизавете Прокопьевне крепкого здоровья и бодрости духа и выразил глубокое уважение за труд на благо родного края.

 

Фото автора
Сейчас Елизавета Филиппова живет у дочери Риммы (слева) в Чебоксарах. С 90-летием юбиляршу поздравила министр Алена Елизарова.

Опубликовано: 1 марта 2021 г.


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