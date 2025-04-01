История одного экспоната

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 25-летия Музея воинской славы Чувашской Республики реставратор Геннадий Максимов вернул первоначальный облик нескольким предметам из собрания Чувашского национального музея.

Один из них — шпага Вильгельма Адама, адъютанта фельдмаршала Паулюса. Как известно, Адам вернулся в Германию из СССР в 1948 году и принял активное участие в становлении и развитии Вооруженных сил ГДР. Судя по записи в книге поступлений Чувашского национального музея, шпага попала в учреждение в 1949 году.

Как же оказалось это холодное оружие в нашей республике? Ветераны музея передают из уст в уста такую версию. Во время Сталинградской битвы 116-й стрелковой дивизией, которая на момент контрнаступления входила в 66-ю армию Донского фронта, командовал генерал-майор Иван Матвеевич Макаров, уроженец деревни Соляново Чебоксарского района. Именно его разведчики взяли в плен Вильгельма Адама. Эфес шпаги — не оригинал. Предположительно его сделали сами разведчики, а оригинал оставили себе как трофей, сообщает пресс-служба Чувашского национального музея.