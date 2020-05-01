Чебоксарский Лактионов

Авторское повторение — не копия, а новый вариант

Остановочные павильоны и стенды города сейчас украшены репродукциями картин из Чувашского художественного музея в рамках проекта «Искусство Победы». Для многих горожан было открытием узнать, что в нашем музее хранятся не только произведения чувашских художников, но и работы известных советских и российских мастеров

кисти.

Многие из них попали к нам в 60-80-е годы, когда на закупку выделялось финансирование и у музея было больше возможностей целенаправленно формировать коллекции. Тогда активно приобретали произведения, связанные с Чувашией. Кроме того, поступали они и от РОСИЗО (центра художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства «Росизопропаганда»), который устраивал передвижные выставки и распределял произведения искусства по музеям СССР. Именно такими путями в музее оказались два произведения Александра Лактионова.

Лактионов, ученик крупнейшего и известнейшего в 30-е годы живописца, Исаака Бродского, до войны был больше известен как портретист. Однако после 1947 года его имя стало ассоциироваться с одной картиной — «Письмо с фронта». В ней художнику удалось очень точно выразить то, что волновало тогда всех: только что закончилась война, не было семьи, которая бы не пострадала, у которой не было бы близких на фронте — напряженное ожидание, горе и радость.

Очень в духе мастерской Бродского — особое внимание к деталям. Они написаны настолько выпукло, объемно, почти иллюзорно, что каждый чувствовал себя участником этой сцены. Когда картину показали на Всесоюзной художественной выставке в 1948 году, люди возле нее толпами стояли и писали отзывы, полные восторга. А потом художник эти отзывы, без всяких комментариев, отправил в Комитет по Сталинским премиям. И получил Сталинскую премию первой степени. А полотно сразу после выставки было приобретено Третьяковской галереей — там оно и находится по сей день.

Произведение обрело огромную популярность, многократно репродуцировалось, его включали в школьные учебники, размещали на страницах календарей, разворотах журналов «Огонек», «Работница», «Крестьянка», печатали на отдельных листах массовыми тиражами, и даже выпустили с ним марку в серии «История советской живописи».

В 50-е годы по многочисленным просьбам Лактионов повторял картину несколько раз — наша работа как раз одно из таких повторений. Конечно, все они немного отличаются друг от друга — художники утверждают, что скопировать чужое произведение один в один гораздо проще, чем свое, всегда есть желание что-то подправить. У нашей реплики формат чуть поменьше — 169?116 см (у картины из Третьяковской галереи — 225?155 см). Она была передана музею из РОСИЗО в 1986 году.

А знаменитый парадный портрет Андрияна Николаева (1970 г. Х., м. 100?75) приобрели в 1976 году, после смерти художника, у его дочери, Марии Александровны. Этот образ — один из серии портретов космонавтов, созданной в конце 60-х. Он очень отличается от того, как чаще всего изображали героев космоса. Не в скафандре, перед стартом, на корабле или в момент приземления, а в духе классического портрета — на темном фоне, в зеленом военном кителе с генеральскими погонами. Светом выхвачено лишь лицо с сосредоточенным, напряженным и усталым выражением, да еще многочисленные ордена и медали на груди. Перед нами человек, проживший непростую жизнь, много сделавший для своей родины и озабоченный ее дальнейшей судьбой.

Музей не прячет своих сокровищ — произведения Александра Лактионова, хотя и не находятся в постоянной экспозиции, регулярно участвуют в тематических выставках, и у зрителей еще не раз будет возможность увидеть их вживую.

Мария Готлиб, научный сотрудник ЧГХМ

Письмо с фронта. Авторское повторение. 1950-е гг. Холст, масло. 169х116.

Портрет космонавта А.Г. Николаева. 1970 г. Холст, масло. 100х75.