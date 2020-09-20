«Одуванчики» вернулись домой

Любимые шедевры горожан из отдела русского и зарубежного искусства в полном составе вернулись с выставки «Золотая карта России» в Третьяковской галерее.

Напомним, что 76 произведений русского искусства XVIII-XX века из собрания ЧГХМ прошли реставрацию, «переоделись» в новые рамы и еще в марте отправились в Москву — выставка в одном из главных музеев страны была организована в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии. Среди этих картин оказались и всеми любимые «Одуванчики» Исаака Левитана — подлинный символ художественной галереи на Волге, и некоторые из наших читателей наверняка беспокоятся об их судьбе.

Работы провели в Третьяковке в общей сложности почти полгода, но познакомиться с ними как следует столичная публика смогла только после отмены карантина, с 7 июля по 16 августа. Те, кто успел побывать на выставке, отзывались о ней в основном положительно — не только открыли для себя новые вещи любимых авторов, но и впечатлились таким представительным собранием.

Но вот выставка завершилась, и картины, все до одной, приехали обратно в Чебоксары. Как рассказывает главный хранитель ЧГХМ Георгий Исаев, упаковка и работы обратный путь прошли благополучно. Теперь предстоит более детальное изучение каждого предмета реставраторами и хранителями, а потом они отправятся на «отдых» до открытия здания ОРиЗИ после капитального ремонта.

Фото Марии Готлиб