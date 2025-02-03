Когда жители заинтересованы в изменениях

В Шумерлинском округе хороший промышленный потенциал, а в соседнем Красночетайском — сильное сельское хозяйство. Если у шумерлинцев во всей аграрной отрасли насчитывается лишь с полсотни работников, то у красночетайцев только в знаменитом СХПК «Коминтерн» их в разы больше. Положение дел в двух муниципалитетах — итоги работы за последнее пятилетие и задачи по реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года — обсуждалось в рамках очередного Дня правительства. Мероприятия, напомним, проходят в округах с участием Главы республики Олега Николаева и руководителей региональных министерств.

Объединение дает результаты

В Шумерле Глава обратил внимание на логистические преимущества территории — железная дорога, автомагистраль М-12. Кроме того, город и район были объединены в один округ. Такой формат работы также открывает новые возможности, например, в части принятия оперативных решений при реализации инвестиционных проектов, отраженных в КПСЭР.

Показатели объединенного муниципалитета весьма обнадеживающие. По данным первого вице-премьера — министра финансов республики Михаила Ноздрякова, увеличились финансовая помощь, сумма субсидий на содержание дорог. Общий эффект «на входе» составил более 82 млн рублей. После изменения межбюджетных отношений бюджетный потенциал округа выбился в середину. Доходы с 2019 года выросли в полтора раза, в том числе собственные — в 1,8 раза. Расходы росли быстрее доходов в 1,9 раза.

Плюсы от объединения в своем докладе обозначил и глава округа Эдуард Васильев. Вдвое вырос оборот организаций с 2019 года, по итогам 2024-го по этому показателю округ на первом месте среди городских округов региона. В два раза также увеличилась отгрузка товаров собственного производства. В интегральном рейтинге муниципальных образований Шумерлинский округ занимает 17 место, вклад в экономику республики за 2023 год оценивается на уровне 5%. По Комплексной программе социально-экономического развития Чувашии до 2030 года в округе запланированы к реализации 14 инвестпроектов на сумму 17,2 млрд рублей, 152 инфраструктурных проекта в области строительства и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и других отраслях на сумму 17,8 млрд рублей.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Особое внимание направим на реализацию инфраструктурных проектов, которые вошли в Комплексную программу. За счет этого выполним один из главных посылов Президента России — создать равные возможности для всех граждан, независимо от территории проживания. В частности, на сельских территориях появятся модульные крытые стадионы. Новые спортобъекты будут строиться наряду с ФАПами, сельскими домами культуры и другими объектами, которые формируют комфортную среду проживания. Также мы будем требовать от муниципалитетов новые инвестиционные проекты, которых пока, к сожалению, маловато. Республиканское правительство готово помогать округам в подготовке документации для включения инвестпроектов в Комплексную программу».

Город Шумерля занимает 3 место по объему инвестиций в основной капитал с плюсом две позиции за пять лет, отметил в своем выступлении вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. В городе за последние шесть лет заключено 730 договоров поручительства на сумму 16,1 млрд рублей — это лучший показатель в республике. Округ планирует открыть у себя агрологистический хаб — это индустриальный парк агропромышленного профиля по переработке продукции мощностью 75 тыс. тонн. Также Шумерля должна выйти на новый уровень по темпам модернизации отрасли ЖКХ. Объем планируемых инвестиций до 2030 года составит свыше 2 млрд рублей, намечено создание 220 новых рабочих мест.

В АПК округа дела по итогам минувшего года обстоят неблестяще. По данным вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, сельхозпроизводство за девять месяцев снизилось на 7,5%. По большинству прогнозных показателей округ в красной зоне. Всего в АПК числится чуть более 50 работников. Министр выразил сомнение по поводу реальности ряда заявленных проектов. «Видимо, просто написали, чтобы что-то сказать», — так охарактеризовал такую практику Артамонов. А еще он удивился тому, что местные аграрии практически не заявляются на получение различных грантов.

На собрании также выступили вице-премьер Максим Иванов, вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Не сказать, что со стороны участников собрания обсуждение было очень активным. Прозвучало лишь несколько вопросов: о том, почему в округе нет радио, о плохих подъездах к трассе М-12. Правда, не обошли стороной такую актуальную тему, как трудовая миграция жителей округа в Москву. Тут за последние годы есть снижение — в целом по республике на 40 тыс. человек, привел цифру Олег Николаев.

Из зала, заметно прореженного пустыми креслами, после каждого выступления исчезали еще несколько человек, что вызвало неудовольствие руководителя республики. «Выходит, не всем шумерлинцам близко будущее округа. К вам приехало почти все правительство… Надо тогда было пригласить тех граждан, кто хочет работать,— резюмировал он. — В противном случае как будем развивать муниципалитет?»

Администрации Шумерлинского округа Глава поставил задачу до конца этого года оборудовать полигон твердых бытовых отходов системой весового контроля, а также разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию полигона с последующей реализацией работ. Учитывая, что при строительстве дороги М-12 активно использовался песок с месторождений, расположенных в округе, руководитель региона обозначил необходимость тщательно контролировать прием переданных земельных участков с отработанными карьерами.

В Шумерле будут реализовываться проекты-драйверы — по модернизации и расширению производства предприятий машиностроительного комплекса и по созданию высокотехнологичной городской инфраструктуры.

Красночетайцы прибавляют по численности населения

А вот в Красночетайском округе в зале местного Дворца культуры яблоку негде было упасть. Никто и не помыслил уйти с заседания, из желающих задать вопрос выстроилась целая очередь к микрофону. Спрашивали об инициативных проектах, дорогах, объектах культуры…

За 2024 год в бюджет округа поступило 831 млн рублей доходов, доложил глава муниципалитета Иван Михопаров. Это на 31% выше уровня предыдущего года и в 1,8 раза больше, чем было в 2019 году. Собственные доходы увеличились в 2,3 раза — выше по сравнению с тем же годом. Удалось поднять среднюю зарплату на 78% — до 46 тыс. рублей. За пять лет реализовано более 40 инвестпроектов на сумму свыше 1 млрд рублей.

В основе экономики округа — сельское хозяйство. На его территории действуют 10 предприятий, 24 КФХ, более 10 тыс. личных хозяйств. В 2024 году получено продукции в 2,5 раза больше, чем было в 2019-м. Здесь находится известный в Чувашии СХПК «Коминтерн», возглавляемый заслуженным работником сельского хозяйства России Альбиной Новиковой. За последние пять лет объем инвестиций составил более 800 млн рублей на строительство современных животноводческих помещений, приобретение техники. Это единственное хозяйство, покупающее жилье для специалистов. Глава старался не сыпать цифрами, а анализировал на ходу каждую из них.

Республиканские министры дали свою оценку деятельности муниципалитета. Отмечалось, что в округе наблюдается рост численности населения, что свидетельствует о хороших условиях для жизни. Здесь также 100% массовых социальных услуг оказывается в электронном виде. По Чувашии этот показатель порядка 80%, в Шумерлинском округе — чуть более 50%.

Перед администрацией округа поставлена задача обеспечить строительство и ввод жилых помещений не менее 52,2 тыс. кв. м, улучшить жилищные условия не менее 61 семьи, переселить 56 граждан из четырех аварийных домов, благоустроить не менее 12 общественных пространств, провести капитальный ремонт общего имущества в семи многоквартирных домах.

В округе предусмотрено 16 инвестиционных отраслевых проектов на сумму 4,5 млрд рублей, 70 инфраструктурных проектов в области транспорта и дорожного хозяйства, культуры, образования, строительства и ЖКХ, экологии, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма, социальной сферы и рынка труда, безопасности жизнедеятельности на сумму 5,1 млрд рублей.