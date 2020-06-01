Выездная группа оперативного штаба посетила Красночетайский район

В борьбе с вирусом нужна дисциплина и четкая работа районной власти

Как на местах дают отпор коронавирусной инфекции в республике регулярно проверяют выездные рабочие группы при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. На днях в Красночетайском районе, буквально ворвавшемся в «красную зону» региона по числу заболевших, побывала рабочая группа под руководством вице-премьера правительства Чувашии Аллы Салаевой. Была оценена проведенная работа, даны некоторые рекомендации.

Прежде всего эксперты Роспотребнадзора посетили Красночетайскую районную больницу. Причем не только прошлись по лечебному учреждению, но и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Нарушений не выявили. Традиционно состоялся рейд по торговым точкам — оказалось, не все сельчане носят положенные маски. Поэтому по району в ближайшие дни распространят листовки с предупреждением о штрафах.

Беспечность дает неприятные плоды: сегодня Красночетайский район входит в антирейтинг по количеству заболевших COVID-19 и занимает третье место вслед за Ядринским и Шемуршинским районами. На 10 июня в районе зарегистрировано 110 случаев заболевания и 72 семейных очага с более чем двумя сотнями контактных лиц, приводит данные информационное агентство «Чувашинформ». Как рассказали на заседании рабочей группы представители Роспотребнадзора, это отголоски майских праздников — тогда к родным в район приезжали жители других регионов.

Плохо обстоят дела и с самодисциплиной тех, кому предписано находиться дома. За первые восемь дней июня 19 человек, наблюдаемые по системе геолокации, 29 раз нарушили предписанный режим самоизоляции. Имена трех самых злостных нарушителей даже озвучили перед гостями. Если ориентироваться на количество заразившихся, под наблюдением должны находиться не менее 200 человек, заметила Алла Салаева, назвав ситуацию системной недоработкой.

Определенный «вклад» в ситуацию внесли и сотрудники администрации района: 11 заболевших за последнюю неделю — члены их коллектива. Никто не остановил на входе в администрацию и приехавшую из Чебоксар рабочую группу, не было традиционных для нашего времени измерения температуры посетителей и обработки рук.

…Один-два ребенка и их мамы — так выглядят сегодня детские площадки Красночетайского района. Видимо, подрастающее поколение соблюдает требования о дистанцировании. Но рано или поздно ребята и взрослые снова выйдут на улицы, и, думается, оценят изменения, которые происходят сегодня на площади Победы в селе Красные Четаи. Рабочая группа под председательством вице-премьера заглянула и на этот объект.

Площадь обретает новый вид в рамках подготовки ко Дню республики и 100-летию Чувашской автономии — району выпала честь провести у себя праздничные мероприятия. Всего на благоустройство общественных территорий из республиканского бюджета выделено 35 млн рублей, десять из которых — грант главы региона. На эти деньги в мемориальной зоне обновят памятные стелы, основание памятника воинам Отечественной войны и дорожное покрытие, а также установят флагштоки. Преобразится зона отдыха — появятся скейтпарк, турники, тренажеры и качели с навесами. Вместо привычного искусственного водоема установят сухой фонтан, а праздники теперь будут проходить на новой обустроенной открытой площадке.

Вот только подрядчики рискуют не успеть к 24 июня, готовность объекта составляет лишь 60%. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр Героев выразил обеспокоенность ситуацией и порекомендовал строителям ускориться. Пообещал через неделю проверить изменения.