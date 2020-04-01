«Берданку» и «Стечкина» обнаружили оперативники в «подпольном» арсенале охотника

Помимо разрешенного оружия, житель Красночетайского района коллекционировал и стреляющий «раритет»

Информацию о тайной коллекции местного охотника оперативники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» получили от своих коллег из УФСБ России по Чувашской Республике. В доме родителей 57-летнего сельчанина в нише под диваном полицейские обнаружили и изъяли винтовку Бердана 1889 года выпуска и составные части пистолетов Стечкина и Марголина. Последний известен как оружие чемпионов мира и Олимпийских игр 50-70-х годов двадцатого века, да и «берданка» — винтовка легендарная.

По словам оперативников, раритетное оружие хранилось в идеальном состоянии – видно, что хозяин, за которым зарегистрировано и несколько единиц из охотничьего арсенала, с большой любовью заботился о своей коллекции, собираемой втайне от правоохранительных органов. «Берданку» и части пистолетов мужчина якобы приобрел в Москве у других коллекционеров, все это сейчас направлено на экспертизу. Проводится проверка.

Фото МО МВД России «Шумерлинский»:

Винтовка 1889 года сохранилась в отличном состоянии и возможно, пригодна для стрельбы…