Между Ибресинским и Порецким округами устранят грунтовый разрыв

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Ликвидация грунтового разрыва на автодороге «Ибреси — Березовка — Кудеиха» улучшит транспортное сообщение между двумя округами. Фото cap.ru

Грунтовый разрыв будет ликвидирован на участке дороги «Ибреси — Березовка — Кудеиха», которая соединяет основные автомагистрали региона «Чебоксары — Сурское» и «Аниш». Как сообщили в Минтрансе Чувашии, работы будут выполнены по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Грунтовый разрыв — это переходный тип покрытия, когда асфальтированное полотно прерывается и начинается, к примеру, щебенка. Именно такой участок дороги, от 24-го до 36-го км, и планируется привести в порядок.

По проекту намечено построить двухполосную дорогу протяженностью чуть более 12 км. Ширина проезжей части составит шесть метров, обочин — два метра. На отрезках в пределах водоохранных зон предусмотрена система сбора и отвода воды. Для очистки поверхностных вод будут созданы фильтрующие колодцы. Также необходимо обустроить 18 водопропускных сооружений: десять — на основной дороге, восемь — на примыканиях.

По данным Минтранса республики, проект строительства и реконструкции объекта уже получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас ведомство готовит необходимые сведения для утверждения проектно-сметной документации. Затем сооружение включат в план дорожных работ на 2026-2027 годы.

«Данный проект достаточно капиталоемкий, поэтому планируем разделить строительно-монтажные работы на три этапа. Такой подход создаст условия для более эффективной организации как трудовых процессов, так и распределения финансовых ресурсов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.

Опубликовано: 6 февраля 2025 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.