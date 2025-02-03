Между Ибресинским и Порецким округами устранят грунтовый разрыв

Грунтовый разрыв будет ликвидирован на участке дороги «Ибреси — Березовка — Кудеиха», которая соединяет основные автомагистрали региона «Чебоксары — Сурское» и «Аниш». Как сообщили в Минтрансе Чувашии, работы будут выполнены по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Грунтовый разрыв — это переходный тип покрытия, когда асфальтированное полотно прерывается и начинается, к примеру, щебенка. Именно такой участок дороги, от 24-го до 36-го км, и планируется привести в порядок.

По проекту намечено построить двухполосную дорогу протяженностью чуть более 12 км. Ширина проезжей части составит шесть метров, обочин — два метра. На отрезках в пределах водоохранных зон предусмотрена система сбора и отвода воды. Для очистки поверхностных вод будут созданы фильтрующие колодцы. Также необходимо обустроить 18 водопропускных сооружений: десять — на основной дороге, восемь — на примыканиях.

По данным Минтранса республики, проект строительства и реконструкции объекта уже получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас ведомство готовит необходимые сведения для утверждения проектно-сметной документации. Затем сооружение включат в план дорожных работ на 2026-2027 годы.

«Данный проект достаточно капиталоемкий, поэтому планируем разделить строительно-монтажные работы на три этапа. Такой подход создаст условия для более эффективной организации как трудовых процессов, так и распределения финансовых ресурсов», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.