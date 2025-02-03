Иностранцев-«подпольщиков» ограничат в правах

Вступили в силу новые правила высылки нелегалов из России

По официальным данным, в нашем регионе пребывает более шести с половиной тысяч иностранных граждан. Это на 20,5% меньше, чем годом ранее. И на сегодня миграционная ситуация в республике более чем стабильна. О том, что изменилось в законодательстве в этой сфере, рассказала журналистам в ходе пресс-конференции Ольга Иванова, начальник Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии.

Немного цифр

Общее число иностранных граждан условно можно разделить на три группы. Те, кто гостит временно, — это 4465 человек, пребывающие по виду на жительство — 1327 человек и имеющие разрешение на временное проживание — 742. Больше всего иностранцев можно встретить в Чебоксарах (76,7%). Основной поток — это образовательная миграция. У нас обучаются представители 69 стран, из них дистанционно — 636. Доля трудовых мигрантов составляет 31,6%. Это граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Киргизии.

Наряду с этим встает вопрос о нелегальной миграции. Данное явление — один из серьезных вызовов сегодняшнего дня, а противодействие незаконному проживанию в стране стало актуальным направлением работы миграционных органов. Ольга Иванова сообщила журналистам, что для пресечения потока нелегалов их ведомством совместно с иными правоохранительными органами ежемесячно проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия в местах компактного проживания иностранных граждан.

Только за два дня операции «Мигрант-2025» было выявлено 52 нарушения в сфере миграции и возбуждено два уголовных дела по фактам фиктивной постановки на миграционный учет. В целом же за прошлый год выслано из страны иностранных нарушителей на 47% больше, чем в 2023 году. Также почти на 20% увеличилось количество выявленных административных правонарушений в сфере миграции.

«В результате проведенной профилактической работы на 31,6% снижено количество преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Благодаря принятым мерам миграционная ситуация в республике остается стабильной и прогнозируемой», — заявила Ольга Иванова.

Новый миграционный режим

С 5 февраля в России действует новый режим высылки незаконных мигрантов. Федеральный закон, устанавливающий обновленный порядок депортации нелегалов, был подписан Президентом Владимиром Путиным в августе прошлого года. Как отметила начальник Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии, данная мера направлена на повышение эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции.

Первое, на что обратила внимание представителей СМИ Ольга Иванова, — согласно новым нормам все, кто не оформил свое пребывание в России на законных основаниях, подлежат включению в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд ограничений и запретов с последующей депортацией. Этот реестр будет размещен на сайте МВД РФ в свободном доступе, и заинтересованные лица, в том числе работодатели, смогут получить информацию об иностранном гражданине. В «черном» списке нелегал будет находиться до момента депортации или самостоятельного выезда из России либо до урегулирования правового статуса на территории страны.

«Федеральным законом контролируемому иностранному гражданину запрещается менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, ставить недвижимость на кадастровый учет, вступать в брак, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции», — сообщила Ольга Иванова.

Следует сказать, что урегулировать свое правовое положение в России мигранты должны до конца апреля 2025 года. При этом по новому режиму высылки сотрудники полиции могут сами принимать решения об административном выдворении за пределы страны иностранных граждан.

90 дней без визы

В ходе пресс-конференции Ольга Иванова также напомнила, что с января этого года иностранцы, въезжающие в страну в безвизовом режиме, могут находиться в России в совокупности не более трех месяцев. По истечении положенного срока заехать в страну можно будет только через год. Правда, это условие не распространяется на тех, кто находится в России на период действия вида на жительства, патента, удостоверения беженца, разрешения на работу. А также на срок временного проживания, в том числе для получения образования.

Еще одним важным пунктом в общении с журналистами стал Указ Главы республики Олега Николаева о запрете иностранным гражданам на работу в местах торговли алкогольными напитками, включая пиво и табачные изделия, а также в сфере пассажироперевозок, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

«В соответствии с указом в срок до 1 апреля 2025 года работодатели обязаны принять соответствующие меры по иностранным работникам, осуществляющим трудовую деятельность в данных областях. В случае неисполнения требований указа они будут привлечены к административной ответственности», — подчеркнула Ольга Иванова.