В Чувашии многодетные могут получить денежную выплату вместо участка

Сколько семей сделали выбор в пользу финансового варианта?

С момента начала действия такой меры поддержки ею воспользовались 646 семей на общую сумму 160,4 млн рублей, ответили в Министерстве труда и соцзащиты республики, в том числе в 2023-м — пять семей (1,3 млн рублей), в 2024-м — 613 (152,2 млн рублей), в этом году — пока 28 семей (7 млн рублей). 250 тыс. рублей выплачиваются, если один из родителей состоит на учете в качестве нуждающегося в жилье. Нужно подать заявление в органы местного самоуправления. Средства выдаются после получения в Центре предоставления мер социальной поддержки сертификата, действующего шесть месяцев.

По итогам 2024-го и января 2025 года сертификаты выданы 817 семьям.