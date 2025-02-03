«Паутина» «видит» всех, кого не должно быть на трассе

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подсказку автоматизированной информационной системы по контролю за дорожным движением принял оперативный дежурный отдела МВД России «Моргаушский» и передал информацию ближайшему патрульному экипажу Госавтоинспекции. Молоковоз местного сельхозпредприятия, следовавший из села Моргауши в родную деревню, был оперативно перехвачен. Номера грузовика, которые значились в информационно-аналитической системе как архивные, были изъяты. Также стражи дорог поступили и со свидетельством о регистрации транспортного средства.
Выяснилось, что после банкротства прежнего собственника машины номер был снят с учета. Оформлением нового следующий владелец не стал заниматься. Но «Паутина» умеет «стимулировать» решать вопросы.

Опубликовано: 5 февраля 2025 г.


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