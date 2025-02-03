«Паутина» «видит» всех, кого не должно быть на трассе

Подсказку автоматизированной информационной системы по контролю за дорожным движением принял оперативный дежурный отдела МВД России «Моргаушский» и передал информацию ближайшему патрульному экипажу Госавтоинспекции. Молоковоз местного сельхозпредприятия, следовавший из села Моргауши в родную деревню, был оперативно перехвачен. Номера грузовика, которые значились в информационно-аналитической системе как архивные, были изъяты. Также стражи дорог поступили и со свидетельством о регистрации транспортного средства.

Выяснилось, что после банкротства прежнего собственника машины номер был снят с учета. Оформлением нового следующий владелец не стал заниматься. Но «Паутина» умеет «стимулировать» решать вопросы.