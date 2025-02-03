Подсказку автоматизированной информационной системы по контролю за дорожным движением принял оперативный дежурный отдела МВД России «Моргаушский» и передал информацию ближайшему патрульному экипажу Госавтоинспекции. Молоковоз местного сельхозпредприятия, следовавший из села Моргауши в родную деревню, был оперативно перехвачен. Номера грузовика, которые значились в информационно-аналитической системе как архивные, были изъяты. Также стражи дорог поступили и со свидетельством о регистрации транспортного средства.
Выяснилось, что после банкротства прежнего собственника машины номер был снят с учета. Оформлением нового следующий владелец не стал заниматься. Но «Паутина» умеет «стимулировать» решать вопросы.
«Паутина» «видит» всех, кого не должно быть на трассе
Подсказку автоматизированной информационной системы по контролю за дорожным движением принял оперативный дежурный отдела МВД России «Моргаушский» и передал информацию ближайшему патрульному экипажу Госавтоинспекции. Молоковоз местного сельхозпредприятия, следовавший из села Моргауши в родную деревню, был оперативно перехвачен. Номера грузовика, которые значились в информационно-аналитической системе как архивные, были изъяты. Также стражи дорог поступили и со свидетельством о регистрации транспортного средства.