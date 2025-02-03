Бесплатное приложение обходится дорого

Чебоксарцев обманывают мошенники, представляющиеся сотрудниками коммунальных служб. Только в январе на уловки таких аферистов попалось шесть человек. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей. Так, в отдел полиции № 2 Управления МВД России по городу Чебоксары с заявлением о краже средств с банковской карты обратилась 67-летняя пенсионерка. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником энергосбытовой компании и сообщил, что ей пора менять счетчики в квартире. Горожанку убедили установить в телефоне приложение, пояснив, что с помощью ноу-хау она сможет легко передавать показания. Поверив, жительница Чебоксар прошла по полученной в сообщении ссылке, которая оказалась вредоносной, и позволила аферистам списать с ее банковской карты 17 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.