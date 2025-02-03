Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету на 2025 год

Хисеплě депутатсем, хисеплě юлташсем, ěҫтешсем, хисеплě Чăваш Енре пурăнакан халăхсем!

Уважаемые депутаты, уважаемые участники торжественного собрания, уважаемые жители Чувашской Республики!

Перелистнув календарь на 1 января 2025 года, каждый из нас традиционно вошел в новый год и загадал желания, сформировал свои личные цели.

В масштабе же страны произошли важнейшие нововведения, которые реализованы во исполнение поручений Президента России и призваны обеспечить последовательное развитие всех сфер жизнедеятельности. Были запущены новые национальные проекты, разработанные на основе завершенных в прошлом году с учетом достигнутых результатов, наработанного опыта, зафиксированных вопросов и проблем. Они направлены на обеспечение технологического лидерства страны, увеличение доходов граждан, рождаемости и продолжительности жизни, повышение качества жизни, создание возможностей для самореализации каждого.

Чувашия результативно завершила ранее действовавшие национальные проекты. Входит в реализацию новых в устойчивой динамике, с твердых позиций. С 2020 по 2024 год валовой региональный продукт увеличился более чем в 1,8 раза. Собственные доходы бюджета республики выросли более чем в 2,1 раза. Их доля в общей сумме поступлений в бюджет увеличилась с 58,8% до 68%. То есть из каждого бюджетного рубля 68 копеек мы заработали сами. Это результат продуманной стратегии экономического развития региона, реализации промышленной политики, поддержки агропромышленного комплекса.

За последние 5 лет построен и комплексно отремонтирован 291 объект здравоохранения. Это новые поликлиники, офисы врача общей практики, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и другая инфраструктура. Из них 207 объектов — в рамках национального проекта «Здравоохранение», то есть на федеральные деньги, а 84 объекта — за счет средств республиканского бюджета.

В отрасли образования построено 9 школ, капитально отремонтировано 111 школ, 38 детских садов, 3 техникума, 94 школьных спортивных зала. Здесь хотел бы напомнить, что капитальный ремонт школ благодаря принятой в 2021 году республиканской программе предусматривает создание абсолютно новых образовательных пространств для наших школьников и учителей по самым современным стандартам. Помимо капитального ремонта зданий школ мы полностью приводим в порядок их территории, создаем условия для физических занятий, творческих мероприятий, зоны рекреации с учетом пожеланий самих детей и родителей.

Для развития физкультуры и спорта построены и обновлены 98 объектов различного масштаба и назначения. В том числе один из крупнейших спортивных объектов Чувашии — стадион «Волга». В работе и другие важные системообразующие объекты: на стадии строительства — Центр водных видов спорта, пусконаладочные, то есть завершающие, работы ведутся на лыжероллерной трассе Центра зимних видов спорта и в крытом футбольном манеже.

Существенно модернизирована сфера культуры. Строительством, ремонтом, оснащением на новом уровне охвачено 452 объекта. В том числе построено 35 новых домов культуры в рамках национального проекта «Культура», региональной программы «Культура» и инициативного бюджетирования.

Значимые результаты достигнуты и в области социальной поддержки и сопровождения граждан.

Прошлый год завершился очень важным, вдохновляющим всех нас событием. Это перелом в ходе выполнения задач специальной военной операции. Наши отцы, братья, матери и сестры, сыновья и дочери планомерно развивают успех на поле боя, освобождая исконно русские территории. Каждый из нас своими делами, профессионально выполняя свои обязанности на рабочем месте, помогая нашим бойцам в обеспечении всем необходимым, участвует в этом священном деле защиты Отечества. И мы продолжим делать с вами эту работу вплоть до достижения полной Победы.

Тысячи наших земляков с представителями всех народов России с оружием в руках плечом к плечу в эти самые минуты ведут бои на различных участках боевого соприкосновения. К сожалению, кто-то уже сложил голову, защищая Отечество.

Прошу, уважаемые друзья, почтить их память минутой молчания.

Спасибо. Мы будем помнить каждого. Делать все, чтобы память жила, а их подвиги — подвиги героев являлись для подрастающего поколения примером верности гражданскому долгу и любви к Отечеству.

Мы реализовали целый комплекс мер поддержки как для самих участников специальной военной операции, так и для членов их семей. Помощь получают все категории защитников Отечества и члены их семей независимо от места заключения контракта.

Но здесь надо исходить из того, что так же, как кашу маслом не испортишь, заботы для этой категории людей много не бывает. В зоне особого внимания должны быть дети, чьи отцы или матери сложили голову на поле боя. Наша обязанность — обеспечить всестороннюю поддержку таких семей, пока их дети не вышли на самостоятельный жизненный путь.

Думаю, с учетом нашей большой и продуктивной работы в рамках Года семьи в России у нас есть все возможности учесть такие подходы в государственной системе поддержки граждан.

Не менее важно, чтобы уже реализованные меры поддержки доходили до людей своевременно и без проволочек.

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы ФС Российской Федерации: «Важно отметить масштабность Послания и большую работу команды Правительства, все, что было озвучено, делается в первую очередь для людей. Чувашия результативно завершила работу по национальным проектам, за 4 года валовой региональный продукт увеличился более чем в 1,8 раза. За 5 лет построено 9 школ, капитально отремонтированы 111 школ, 38 детских садов. Благодаря республиканской программе по капитальному ремонту в школах республики созданы абсолютно новые образовательные пространства. Наша уникальность в том, что мы создаем инфраструктуру для детей от территории, заканчивая лабораториями, чтобы дети получали дополнительное образование.

Одно из выделенных направлений в Послании — туризм. Туристический поток в регион растет ежегодно. Радует востребованность речного туризма по Волге: в 3,5 раза выросло количество заходящих в Чебоксары круизных судов, по итогам навигации 2024 года в столице республики причалило 732 теплохода — 103,5 тысячи туристов. Уже в этом году начнется возведение причальных стенок в Козловке и Мариинском Посаде.

Это значимые результаты, которых удалось достичь благодаря совместной эффективной работе с командой Правительства Чувашии».

Прошу Минтруд совместно с фондом «Защитники Отечества», муниципалитетами обеспечивать постоянный диалог с участниками специальной военной операции, членами их семей и своевременно вносить необходимые коррективы в ранее принятые или инициировать новые меры поддержки.

Возвращаясь к планам развития республики, хотел бы напомнить, что вышеназванные показатели — результат комплексного подхода к планированию, учета множества факторов для формирования цельной картины текущего состояния дел и будущего развития, обеспечения синхронизации различных источников финансирования для достижения поставленных задач. Речь, конечно же, о Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2025 годы. Мы с вами ее вместе разрабатывали и принимали.

Поскольку часть основных так называемых верхнеуровневых показателей была достигнута уже по итогам 2023 года, так получилось, во исполнение указов Президента страны о новых целях развития страны до 2030 года, с учетом опыта реализации названной программы нами разработана и одобрена Комплексная программа социально-экономического развития до 2030 года.

Данный документ является стратегией стратегий, так как в нем учтены 25 отраслевых стратегий. Справедливости ради надо сказать: не все стратегии на настоящий момент утверждены должным образом. Но их индикаторы определены и взяты в работу для достижения целей развития республики, то есть они синхронизированы уже как целевые показатели. И задача министерств и ведомств — обеспечить их доработку и утверждение в кратчайшие сроки.

А еще программа — инструмент формирования объективных данных, отражающих реально происходящие процессы в республике. Поэтому Правительством разработаны цифровые платформы и инструменты, где должны быть зафиксированы все планы по созданию объектов капитального строительства и статус мероприятий по всем направлениям деятельности.

Задача Правительства и муниципалитетов — своевременно отражать все реализованные мероприятия и изменения в смежных цифровых сервисах. А Минцифры необходимо осуществлять должное администрирование цифровых решений экономики данных.

Кроме того, программа — мастер-план мастер-планов. Что имеется в виду? В программе учтены мастер-план развития Чебоксарской агломерации и комплексный подход к развитию 17 опорных населенных пунктов Чувашии. Напомню, что Президентом страны поставлена задача сформировать не менее двух тысяч опорных населенных пунктов, в которых должны быть в приоритетном порядке созданы все необходимые стандарты современной жизни, обеспечивающие должное качество жизни как в самих населенных пунктах, так и на прилегающих территориях. Во исполнение поручения Главы государства Правительством России в число опорных населенных пунктов включены все муниципальные центры республики, не вошедшие в Чебоксарскую агломерацию.

ЛЮДМИЛА АБРАМОВА,

член Общественной палаты Чувашской Республики, председатель Правления «Чувашпотребсоюза»: «В своем обращении Глава республики озвучил посылы не только органам исполнительной власти, но и для всех граждан республики, бизнеса, общественных организаций.

Я участвовала в слушании как член Общественной палаты Чувашской Республики. И как заместитель председателя комиссии по развитию предпринимательства ждала, что будет сказано о предпринимательском сообществе. И Глава сказал: важно, чтобы действия Правительства, муниципалитетов и бизнеса были синхронизированы между собой. Вот главный посыл предпринимательству и бизнесу — работать синхронизированно с властью! Для решения социальных вопросов, которые, безусловно, обозначены приоритетом, важно развитие экономики, бизнеса. Направления развития уже отражены в проекте Комплексной программы развития республики на период до 2030 года. А сегодня мы услышали еще и про инструменты решения этих вопросов».

При разработке Комплексной программы Правительство Чувашии ориентировалось на запросы жителей республики. Для этого были опрошены около 24 тысяч жителей всех муниципалитетов, проведено 6 стратегических и проектных сессий, более 50 глубинных интервью, и в каждом муниципалитете организованы фокус-группы. То есть это настоящий народный план развития региона. А его успех, конечно же, будет зависеть от участия каждого из нас — не только сидящих здесь в зале, но и жителей республики — в реализации Комплексной программы.

Для более детального погружения в планы муниципальных образований начали проводить День Правительства в каждом муниципальном образовании. На нем обсуждаем прежде всего, конечно же, утвержденные на республиканском уровне планы в разрезе конкретного муниципального образования, дополнительно фиксируем волнующие вопросы, которые задают люди. По итогам такого обсуждения управленческие команды муниципальных образований получат проработанный материал комплексного видения развития конкретной территории.

Думаю, будет правильно, если к концу года каждый муниципалитет сформирует на его основе комплексный план своего развития. А это в принципе и есть мастер-план конкретного муниципального образования. Уверен, по итогам принятия таких муниципальных программ будут выявлены дополнительные резервы для их учета в отраслевых стратегиях, о которых говорил выше.

То есть, получается, программа — это живой документ. Как уже говорилось, инструмент активного администрирования согласованных между собой процессов в разных сферах. Для успешной реализации программы я предлагаю со своей стороны несколько системных и организационных решений и мероприятий.

Первое, перезагрузить Высший экономический совет с прицелом на площадку рабочего органа администрирования названной программы и инструментария функционирования расширенного Правительства.

Нормативно отрегулировать необходимость обеспечения достоверности данных Комплексной программы как фундаментального и основополагающего документа для средне- и краткосрочного планирования и принятия оперативных решений. К примеру, не может объект капитального строительства появиться в республиканской адресной инвестиционной программе, если он не отражен в Комплексной программе. И таких решений может быть много.

До 1 марта следует провести повторную инвентаризацию (а мы уже это делали) функций и полномочий исполнительных органов республики и в случае необходимости скорректировать их. Важно продолжить формирование центров компетенций, их функциональное развитие и повышение качества сервиса как для внутренних, так и для внешних пользователей.

Ранее указом Главы были даны поручения до конца прошлого 2024 года провести инвентаризацию всех земельных ресурсов муниципалитетов. Цель — зафиксировать статус и принадлежность каждой сотки земли и сформировать массивы для использования по различному назначению: инвестиционному, сельскохозяйственному, строительному, в том числе для формирования муниципального жилищного фонда. Мы еще в прошлом году запустили пилот вместе с Росреестром в Чебоксарском муниципальном округе и видим, что даже при такой большой проведенной работе есть очень большие резервы. Поэтому поручаю Министерству экономического развития, Минстрою совместно с главами муниципалитетов продолжить эту работу до конца этого года.

Успех реализации программы зависит от участия в реализации программы каждого жителя республики. Причем независимо от того, где он проживает и чем занимается. Важно проявить желание, выработать инициативу, предложить себя в качестве участника. Учитывая динамичное развитие институтов гражданского общества и активность жителей Чувашии, считаю важным максимально вовлечь и жителей, и общественные организации в реализацию программы.

В целом активность общественных организаций в республике растет из года в год. Реализуемые ими проекты находят широкий отклик у людей. Правительство Чувашской Республики наращивает поддержку их деятельности, в том числе за счет грантов.

ВЛАДИМИР ЛИДЕРМАН,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики: «Это было яркое и вдохновляющее выступление, в котором Олег Алексеевич дал точную оценку текущему состоянию дел в экономике и социальной жизни региона, а также обозначил основные направления его развития на ближайшее будущее. Как председатель комиссии по цифровизации, руководитель айтикластера и айтишник, я не могу не радоваться тому, что в последние годы Чувашия достигла высокого уровня цифровой зрелости ключевых отраслей. Мы разработали и внедрили цифровые платформы, которые позволяют оперативно собирать, обрабатывать и передавать данные о состоянии республики. Расширены функциональные возможности информационно-аналитической системы Ситуационного центра. Эти успехи стали возможны благодаря поддержке нашего Правительства и лично Олега Алексеевича Николаева. Нынешнее Послание убеждает нас в твердости намерений руководства республики продолжить курс на дальнейшее развитие цифровых систем управления, включая использование искусственного интеллекта, и скорейший переход организаций республики на отечественное программное обеспечение.

Сегодня все понимают, что в XXI веке конкурентная борьба между ведущими державами развертывается не в сфере ядерных вооружений и не за обладание природными энергоресурсами, а на рынке цифровых технологий. Информационные платформы, позволяющие оперативно и качественно анализировать большие массивы данных, стали «цифровой нефтью» нашего времени. Чувашская Республика осознает это, и поэтому у нас разработана концепция создания Центра обработки данных, что, я уверен, станет достойным вкладом в обеспечение цифрового суверенитета нашей страны».

В рамках развития социальных инноваций за 4 года было поддержано 170 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В итоге появляются очень востребованные, нужные сервисы для людей. К примеру, по итогам работы в позапрошлом и прошлом годах реализовали в рамках проекта «Гриневская карта» возможность «погружения» в семейную жизнь молодых пар уже на начальном этапе их семейной жизни. В прошлом году также были интересные проекты. Можно отметить такие, как «Берегиня села», цель которого — развитие женского предпринимательства на селе, или другой — «Вместе дружная семья», направленный на семейное творчество, популяризацию и сохранение самобытности народа.

Считаю необходимым не просто продолжить реализацию востребованных жителями эффективных проектов, но и использовать их в работе исполнительных органов на постоянной основе в качестве инструментов реализации своих функций, которые закреплены в положениях, и, конечно же, с участием самих инициаторов этих проектов.

Хотел бы отдельно обратиться к политическим партиям, как представленным в Госсовете Чувашии, так и другим, действующим в республике. К сожалению, многие из них начинают активно проявлять себя только перед выборами. И, как правило, ради привлечения внимания не всегда действуют в интересах жителей. Можно было бы и по-другому — на постоянной основе, обозначив проблему, сформулировать пути решения и возглавить процесс, сделать нужные людям дела и завоевать среди жителей авторитет, а впоследствии это уже избиратели. Мы готовы к такому сотрудничеству, именно для этого запущен формат расширенного Правительства. Ждем соответствующих предложений, инициатив и выражаем готовность включиться и участвовать в реализации важных, нужных дел.

О примере востребованности инициативного бюджетирования. Это говорит о высокой активности жителей и, самое главное, желании улучшать организацию жизни в своих населенных пунктах. За прошедшие 5 лет реализовано 5218 проектов, основанных на инициативах граждан, на общую сумму 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Из них только в прошлом году было реализовано 1477 проектов на сумму более 2 миллиардов 200 миллионов рублей. На этот год конкурсный отбор прошли 1555 проектов на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Это еще при том, что мы перешли на голосование для участия в отборе через портал госуслуг, а также подачу документов через информационную систему «Чувашия-онлайн». То есть люди хотят реальных дел, конкретных результатов, меняющих жизнь к лучшему.

Несколько лет назад проектов было мало, но и лидеров этого движения было немного. Например, Чебоксарский округ всегда реализовывал гораздо больше инициатив, предложенных жителями, чем другие. Сейчас большинство сельских округов активно используют все доступные лимиты для реализации проектов. Однако города остаются довольно пассивными. Хотя и проблем, которые можно решить данным подходом, и форм организации такой деятельности, в том числе посредством организации территориального общественного самоуправления, предостаточно.

С 2022 года в республике активно развивается территориальное общественное самоуправление, количество осуществляющих его в форме юридических лиц уже около ста. Эта форма общественного участия, объединения жителей на своей территории для решения местных вопросов позволяет гражданам самим вырабатывать и принимать решения, направленные на благо жителей. Но главное — привлекать различные источники финансирования, в том числе федеральные гранты. Наши соседи из Ульяновской области сотнями миллионов рублей привлекают ежегодно на такие цели.

В связи с этим поручаю Администрации Главы Чувашской Республики совместно с Общественной палатой и Советом муниципальных образований проработать вопросы создания ресурсного центра сопровождения ТОСов и республиканской ассоциации территориальных общественных самоуправлений.

Администрациям муниципальных округов — оказывать организационно-техническое содействие деятельности ТОСов и поддерживать их инициативы.

Поручаю Минстрою совместно с администрациями городских округов с привлечением депутатского корпуса тщательно проанализировать возможности реализации проектов, основанных на инициативном бюджетировании, в городских округах. По итогам предложить необходимые решения.

Со своей стороны на основе общения с жителями предлагаю поддержать инициативные проекты ТОСов сверх лимитов, установленных для муниципального образования, в общей сумме, равной до 10% от установленного лимита. Об этом просили жители в ходе последних встреч в рамках наших выездов.

В Комплексной программе запланировано к реализации более трех тысяч проектов, около 2400 из них — инфраструктурные, более 600 — инвестиционные. Учтены проекты крупных предприятий. Не менее важно, что действия Правительства, муниципалитетов и предприятий синхронизированы между собой. В текущем году только в рамках республиканской адресной инвестиционной программы реализуются более 170 инвестиционных проектов. Назову несколько крупнейших.

В коммунальной инфраструктуре это очистные сооружения на территории Заволжья, города Чебоксары, в Батырево и Цивильске, канализационный коллектор в поселке Кугеси, причальные стенки в Козловке и Мариинском Посаде.

В здравоохранении — завершение строительства поликлиник в Шихазанах и Моргаушах, начало строительства республиканской клинической больницы. И многое другое, как я уже сказал.

АЛИНА ИВАНОВА,

директор спортшколы олимпийского резерва № 8 имени олимпийской чемпионки Елены Николаевой: «Благодаря поддержке Главы Чувашии в республике построено более 50 объектов спорта. Конечно, среди них — стадион «Волга». Сегодня он пользуется огромной популярностью среди любителей здорового образа жизни — заниматься спортом приходят от самых маленьких детишек до бабушек и дедушек. Они укрепляют здоровье. В сооружении проводятся республиканские и межрегиональные соревнования. По поручению Главы Чувашии в ближайшее время на базе стадиона «Волга» будет открыт Центр раннего физического развития детей. Еще в дошкольном возрасте можно будет выявить склонность к какому-либо виду спорта. Такой подход поможет вовремя заметить перспективных и талантливых ребят».

К сожалению, не всегда удается построить и сдать объекты в обозначенные сроки. Причины разные, иногда обоснованные и объективные. Нам важно добиваться незыблемости претворения в жизнь планов в срок и качественно. Виновных же в нарушении сроков и срывах планов и раньше привлекали к ответственности, а дальше будем спрашивать строже.

Об этом, в частности, просит в своем обращении в соцсетях пользователь Алексей: «Необходимо привлекать к ответственности глав муниципальных округов за неосвоение бюджета на нацпроекты из-за их формального отношения к своим обязанностям». Конец цитаты.

Считаю это оправданной инициативой и справедливым замечанием.

Будем планомерно усиливать компетенции в области противодействия коррупции, организации закупок, контроля за реализацией проектов с использованием цифровых сервисов, а в последующем и искусственного интеллекта. Наша цель — предоставить жителям республики ожидаемые блага в намеченные сроки.

Для решения организационных и административных проблем, возникающих в ходе строительства (их много в особенности при строительстве бюджетных объектов), Правительством Чувашии уже начата работа по оптимизации инвестиционно-строительного цикла объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Наша задача — к 2030 году достичь целевого ориентира в тысячу дней — от идеи до ввода объекта в эксплуатацию с учетом всех процедур для несложных объектов.

ЛАРИСА ТАРАСОВА,

член Общественной палаты Чувашской Республики, главный терапевт Минздрава Чувашии: «Дана хорошая оценка проектам, которые реализованы в рамках отраслевых нацпроектов, завершившихся в 2024 году — строительство объектов здравоохранения. Важно, что мы подготовились к новым нацпроектам. Сейчас создаются оптимальные условия для развития здравоохранения Чувашии. Будучи специалистом Республиканской клинической больницы, я очень рада, что скоро начнется строительство. Для меня это дополнительный стимул работать. Конечно, нас ожидает серьезный отбор в учреждении, врачи будут конкурировать между собой и улучшать профессиональные навыки.

Очень важный посыл по теме развития медицины на селе. Разрабатываемые проекты в этой сфере помогут повысить статус фельдшера и грамотно развить первичную медицину, в том числе проводить полную диспансеризацию в ФАПе. В юбилейный год Победы хочется, чтобы здравоохранение республики отработало по максимуму в отношении здоровья наших ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО. Например, Цивильский и Моргаушский округа уже посетили бригады докторов, которые осматривали маломобильных участников Великой Отечественной войны. К пациентам выезжали на дом специалисты с ультразвуковыми аппаратами, лабораторией. Олег Николаев отметил потенциал медучреждений в вопросе реабилитации ветеранов и участников СВО, а также их выздоровления».

Прошлый год был объявлен Президентом России Годом семьи. Мы не просто проанализировали весь комплекс мер поддержки и сопровождения семей, но и приняли решения о реализации новых или усилении действующих мер поддержки. Так, увеличен региональный материнский капитал на третьего ребенка до 200 тысяч рублей, сокращается очередь на предоставление жилья семьям с пятью и более детьми, детям-сиротам, которая ранее не уменьшалась годами.

Появилась возможность получения единовременной выплаты у многодетных семей взамен земельного участка, сертификаты в размере 250 тысяч рублей получила 801 семья. Востребованными стали семейные многофункциональные центры, которые действуют в городах Чебоксары, Шумерля, Канаш и поселке Урмары. Уже более 20 тысяч семей оценили их полезность.

Прошу Минцифры совместно с Минтрудом завершить в текущем году создание единой информационной площадки под брендом «Семейный навигатор».

Минтруду совместно с муниципалитетами до 2030 года необходимо создать в муниципальных образованиях, где этот формат востребован, семейные многофункциональные центры. Для этого муниципалитетам необходимо подготовить соответствующие требованиям помещения в согласованные с Минтрудом сроки.

С 2025 года в Чувашии запускается национальный проект «Семья», который объединит все ключевые меры поддержки семей с детьми.

Повышение рождаемости — приоритетная общенациональная задача и главный индикативный показатель эффективности программы. В 2023 году нами принята региональная программа повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Считаю важным продолжить работу в этом направлении как за счет развития уже доказавших свою востребованность мер поддержки, так и за счет принятия новых.

В частности, в ближайшие три года необходимо создать еще 9 женских консультаций. Требуется обновление республиканского перинатального центра и городской клинической больницы № 1 в Чебоксарах. Открыть пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных и группы кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет. Выработать дополнительные формы поддержки студенческих семей и семей, в которых оба родителя являются научными сотрудниками.

Необходимо, как мы уже делаем в последние годы, проиндексировать все региональные выплаты социального характера на коэффициент фактической инфляции в 2024 году.

В Чувашской Республике прошлый год был посвящен экологической культуре и бережному природопользованию. Чистый воздух, вода всегда были и остаются важнейшими составляющими привлекательности территории для проживания. Чувашия — один из регионов России, которые обладают этим богатством. Наша задача — сформировать такой уклад и образ жизни в регионе, чтобы сохранить это богатство. Поэтому были разработаны новые подходы к экологической политике в рамках стратегии устойчивого развития республики и ESG-повестки. В соответствии с ними и сформулированы однозначные требования к технологиям, которые будут использоваться для претворения в жизнь инвестиционных проектов. В частности, разработаны стратегии обеспечения населения чистой питьевой водой и водоотведения посредством создания центров очистки. Это очистные сооружения в привычном нам понимании. Планируется создать 11 таких центров, которые одновременно могут принимать сточные воды и от населения. Заказать такую услугу можно через специальный сайт, а в перспективе — через мобильное приложение.

О планах на этот год я уже говорил выше, сумма, ожидаемая на эту стратегию, составит около 10 миллиардов рублей, в том числе за счет участия республики в федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Мы планируем модернизировать системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, что обеспечит, с одной стороны, качество жизни населения, с другой — создание условий для ведения бизнеса.

Другая важная задача в данной сфере — это обращение с твердыми коммунальными отходами.

Совместно с «Российским экологическим оператором» нами проведена работа по актуализации территориальной схемы обращения с отходами. В соответствии с ней сейчас строится мусоросортировочный комплекс в Канашском округе, в текущем году будет начато строительство еще двух — в Батыревском и Моргаушском округах. Эти меры позволят обеспечить стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов и сокращение отходов, направляемых на захоронение.

Минприроды Чувашии важно не сбавлять набранных темпов и обеспечить проведение дополнительных мероприятий по сокращению отходов, направляемых на захоронение.

Следует охватить вниманием и наладить должный контроль за промышленными отходами и отходами строительного сектора. Необходимо внедрить информационную систему мониторинга хода реализации своих обязательств всеми участниками процесса обращения с отходами.

НАТАЛИЯ ПАРТАСОВА,

заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА»: «В Послании Главы республики Госсовету, уже 30-м по счету, обозначены важнейшие задачи на будущее для Чувашии. Этот документ должен стать «настольной» картой для каждого жителя региона. Особое внимание в нем было уделено теме специальной военной операции, в частности, поддержке как семей бойцов, так и их самих по возвращении с поля боя. Защитники проявляют каждодневный героизм, воплощая собой ответственность и перед легендарным поколением участников Великой Отечественной войны, и перед будущими поколениями. Неслучайно 2025 год в Чувашии объявлен Годом Победы и патриотизма, а в России — Годом защитника Отечества. Это подчеркивает значимость этой темы, особенно в воспитании молодежи.

Важно, чтобы молодое поколение чтило память своих дедов и прадедов и гордилось сегодняшними защитниками нашей Родины.

В Послании Главы республики было затронуто около 25 разных направлений развития Чувашии, за каждым их которых стоит большое количество проектов. Это большая работа коллективов промышленных предприятий, АПК, социальной сферы. Сегодняшнее послание Олега Николаева — это логическое продолжение всей большой работы на протяжении последних пяти лет, что он руководит республикой.

И серьезный трамплин в будущее Чувашии».

Впечатляющие результаты получены в области лесовосстановления и лесосбережения. Этого удалось достичь за счет проведения мероприятий, направленных на сохранение леса. Свою лепту также внесли меры по развитию инфраструктуры по производству посадочного материала, укреплению материально-технической базы для охраны лесов от пожаров, в том числе с использованием последних цифровых решений. В итоге в республике уже несколько лет подряд перевыполняются планы по восстановлению площадей выбывших лесов и не фиксируются крупные пожары.

Важно научиться и правильно использовать лес. Сегодня растет спрос на продукцию из дерева различного назначения.

Считаю необходимым Минприроды и Минэкономразвития Чувашии сформировать соответствующее инвестиционное предложение по созданию производства по глубокой переработке древесины и обеспечить его реализацию в кратчайшие сроки.

Важным, имеющим глубинное значение как для отрасли, так и, на мой взгляд, для общественного самосознания, стал проект Года экологической культуры «Родники Чувашии». Проект, инициированный Русским географическим обществом, объединил нас всех. Благодаря ему из более чем тысячи родников Чувашии 520 уже вошли в реестр, который мы создали в прошлом году. Сведения о 150 родниках оцифрованы, и составлена цифровая карта родников Чувашии. Она доступна любому пользователю платформы 2ГИС. 20 родников благоустроены и являются местом притяжения как местных жителей, так и гостей региона.

Прошу Минприроды Чувашии совместно с администрациями муниципалитетов продолжить эту работу. Тем более что ее результаты являются действенной основой для развития экологического туризма.

Продолжая тему туризма, необходимо отметить, что это растущий сегмент экономики, создающий стимулы для развития смежных сервисов и услуг. Туристический поток в регион растет ежегодно по всем видам туристических продуктов. Радует востребованность речного туризма по Волге. Причем все больше судозаходов не только туристических лайнеров, но и частных маломерных судов.

В связи с этим возникает необходимость создания соответствующей инфраструктуры различных назначения и масштабов. Наши планы по развитию причальной инфраструктуры в городах, расположенных вдоль Волги, закреплены в Комплексной программе. И уже в текущем году начнем их реализацию, в частности строительство причальных стенок в городах Козловка и Мариинский Посад. Очевидно, что их строительство помимо создания современной речной инфраструктуры повлияет и на благоустроенность набережных и речных частей этих городов. И, как следствие, повысит их привлекательность для туристов, для тех, кто уже живет здесь или ищет вариант жилья, ну и, конечно же, для инвесторов.

Мы активно включились в федеральные программы развития туризма не только в части создания речной инфраструктуры, но и в части строительства коллективных мест размещения разной категории, в том числе создания модульных некапитальных объектов. В настоящее время появились уже 111 номеров в 6 глэмпингах в Заволжье, Чебоксарском, Красноармейском, Козловском, Канашском и Алатырском муниципальных округах.

Дальнейшее развитие инфраструктуры отчасти зависит от вовлеченности региона в тот или иной национальный туристический маршрут. В 2023 году совместно с коллегами из республик Татарстан и Марий Эл нам удалось защитить национальный туристический маршрут «Великий Волжский путь». Потенциал вовлечения в новые туристические маршруты у республики, несомненно, еще есть.

Прошу Минэкономразвития Чувашии совместно с участниками туристического рынка и администрациями муниципалитетов обеспечить разработку национальных туристических маршрутов. Это позволит нам ускорить развитие туристической инфраструктуры. А объекты и сервисы, которые мы создаем в конкретных населенных пунктах, опять же повлияют на качество жизни на этих территориях.

ИГОРЬ ЯРУСОВ,

заместитель председателя Чувашской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции»: «Я отметил для себя, прежде всего, положения в Послании, касающиеся поддержки участников СВО и членов их семей. А также намеченные планы по празднованию Дня Победы. Тут не должно быть никакой показухи и фальши. В оценке вклада нашего народа в Победу нужно пользоваться только фактами, на основе которых создавать истинную картину войны. Надо показывать людям документальные фильмы, чтобы не было преломления истории. А наши противники только этим и занимаются — производят искаженную картину».

Большой нераскрытый потенциал повышения привлекательности региона, в том числе для развития туризма, у нас имеется в реальном секторе экономики: в промышленности, агропромышленном комплексе. Бренды, которые надежны и востребованы потребителями, как технологии или продукты, при правильном продвижении могут сослужить хорошую службу как самой корпорации, так и республике. Ярким примером тому служат демонстрационные продукты, созданные в 2023 году для проведения Дней республики в Совете Федерации, на выставке «Россия» на ВДНХ, и другие. Это и видеоролики, и короткометражные информационные фильмы, буклеты, мастер-классы, подготовленные специалистами креативной индустрии совместно с исполнительными органами и предприятиями.

Прошу Правительство и руководство держателей брендов совместно с креативной индустрией республики продолжить эту работу.

В текущем году в преддверии празднования 105-летия образования Чувашской автономии считаю необходимым разработать линейку сувенирной продукции, отражающей традиции республики, передовые компетенции, все достижения, события.

Продолжая тему промышленного развития, следует отметить, что Чувашия сохраняет передовые позиции в важнейших отраслях и направлениях. Это электротехника, машиностроение, химическая отрасль, станкостроение. Но сегодня важен переход на новый технологический уклад в рамках поставленной Президентом России задачи по обеспечению технологического лидерства. Надежная основа для уверенного движения в данном направлении сформирована. Указом Главы Чувашии создан Научно-технический совет, призванный координировать работу Правительства, промышленных предприятий, высших учебных заведений и научных организаций в области прикладной науки. Имеется действенная инфраструктура сопровождения научных изысканий и опытно-конструкторских работ. Чувашский государственный университет и аграрный университет являются участниками программы «Приоритет-2030».

Перед Кабинетом министров Чувашской Республики ставится задача разработать программу научно-технологического развития республики и план мероприятий по ее реализации.

За 2022–2024 годы промышленные предприятия республики получили государственную поддержку в размере 19,6 миллиарда рублей, в том числе за прошлый год 7 миллиардов 157 миллионов рублей. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла всего 350 миллионов рублей. В эти годы созданы 7 новых промышленных кластеров, три частных технопарка, особая экономическая зона промышленного типа в городе Новочебоксарске, реализуются два специнвестконтракта 2.0. Производство перекиси водорода антрахиноновым методом уже вышло на проектную мощность и обеспечивает 95% потребности России и 50% потребности еще двух стран СНГ. Проект по производству сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности находится в активной фазе реализации.

Агентством инвестиционного развития Чувашии в настоящее время сопровождается 117 инвестиционных проектов на общую сумму более 85 миллиардов рублей. Среди них — проекты по обеспечению экономики России новыми, основанными на отечественных разработках, конкурентными на мировом уровне технологиями и оборудованием. Это производство тяговых электроприводов для дорожно-строительной техники, электрических и дизельных вилочных погрузчиков, обрабатывающих центров с числовым программным управлением и локализация комплектующих к ним, электрокотлов большой мощности, развитие мало- и среднетоннажной химии и многое другое.

СЕРГЕЙ СЕРЕГИН,

председатель Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России: «По итогам 2024 года темпы развития промышленности очень высокие — Чувашия заняла третье место по индексу роста, характеризующему данный показатель. Для сохранения позиций нужно приложить много усилий. Республика оказывает огромную помощь предприятиям нашей отрасли. Организации имеют возможность сотрудничать с предприятиями других регионов. Однако в последнее время наблюдается нехватка кадров. При этом мероприятия, которые проводятся в рамках деятельности регионального отделения Союзмаша, позволяют привлечь молодежь на заводы. Союз машиностроителей очень активен в плане привлечения молодых кадров. Например, в рамках акции «Неделя без турникетов» в прошлом году 17 тысяч школьников и студентов посетили наши предприятия. В послании Главы Чувашии была отмечена важность использования имеющихся субсидий на поддержку предприятий машиностроительных отраслей».

Для безусловного достижения намеченных целей и решения задач в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития нами предусмотрены дополнительные действенные меры поддержки средних промышленных предприятий по модернизации производственных площадей и инфраструктуры, а также обеспечению современным технологическим оборудованием. На это направим более 3 миллиардов рублей. Упор будем делать на автоматизацию и роботизацию производств, ну и, конечно, на создание высококвалифицированных, высокопроизводительных и, как следствие, высокооплачиваемых рабочих мест.

Будем создавать и новые площадки с особыми условиями экономической деятельности. Это — индустриальные парки, частные технопарки. Планируем расширить границы особой экономической зоны.

Считаю важным дополнительно поддержать экспортеров. За прошлый год мы зафиксировали не только полное восстановление экспорта на уровне досанкционного 2020 года, но и рост показателя на 25%. В 2,2 раза выросло количество участников внешнеэкономической деятельности — экспортеров, в основном за счет предприятий малого и среднего бизнеса. А поддержка этого сегмента экспортеров, в свою очередь, выросла более чем в 3 раза. Направления поддержки традиционные: участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, организация бизнес-миссий, формирование положительного имиджа. Но благодаря этим мероприятиям экспортеры открыли новые направления экспорта взамен закрывшихся европейских. Новые виды продукции нашли своего потребителя в 51 стране.

Думаю, что Правительству стоит подумать о введении «экспортного кешбэка», как называют его наши коллеги из федерального центра, — финансовой помощи экспортерам Чувашии из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат в рамках экспортного контракта на транспортировку, сертификацию, упаковку продукции и других видов расходов.

Наша нацеленность на такую всестороннюю поддержку промышленности обеспечит дальнейший рост экономического потенциала, который в последние годы демонстрирует впечатляющие темпы.

Напомню, второй год подряд Чувашия в числе лидеров по индексу промышленного производства. Если по уточненным данным в 2023 году он составил 30%, по обрабатывающим отраслям — 36%, то по предварительным данным 2024 года 16% — по общему индексу и 17% — по обрабатывающим отраслям.

Минпромэнерго Чувашии следует оперативнее реагировать на складывающуюся в мире и стране обстановку, эффективнее использовать формы государственной поддержки федерального и регионального уровня, своевременно вносить предложения по корректировке действующих и принятию новых решений.

Надежное электроснабжение потребителей — залог достижения всех выше поставленных и последующих целей. В связи с этим хотел бы вернуться к теме создания энергоцентров совместно с «Трансмашхолдингом» и компанией «Трансэнергопром». В планах было в качестве пилотного проекта создать энергоцентр на 1 мегаватт в Шоршелах, а затем масштабировать его по всей республике с созданием сети энергоцентров суммарной мощностью до 100 мегаватт. Данный проект направлен не только на ликвидацию дефицита мощностей по генерации необходимой электроэнергии, но и на удержание доступной для потребителей цены как на электрическую, так и на тепловую энергию.

Прошу Минэкономразвития, Минпромэнерго, Минстрой совместно с нашими партнерами актуализировать сроки реализации проекта, а если они остаются актуальными, нам надо, коллеги, ускоряться.

Рачительное использование имеющихся ресурсов также является прекрасной основой для снижения текущих затрат. На это нацелены муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Но, к сожалению, не все муниципалитеты должным образом включились в реализацию этих программ.

Минпромэнерго следует не только продолжить реализацию программ, это само собой разумеется, но и дать оценку вовлеченности муниципальных команд в реализацию указанных выше программ.

Другое важное направление в этой области — использование цифровых сервисов и искусственного интеллекта в администрировании процессов энергоснабжения. Данный проект обозначен в Комплексной программе как «Цифровой энергорегион». В 2023 году нами пилотно были апробированы эти подходы в чебоксарском микрорайоне Новый город.

Благодаря проекту мы уже добились определенных успехов — сокращения времени устранения аварий на 12% и снижения недоотпуска электроэнергии на 15%. Теперь стоит задача масштабировать этот проект на подстанции Чебоксарской агломерации. Эксперты, пусть очень осторожно, но прогнозируют возможность высвобождения за счет вот этих мероприятий около 30 мегаватт мощностей. Это очень существенные цифры, и, коллеги, за это, конечно, нам стоит побороться.

Важно также, что мы за счет такого подхода создадим новый продукт на основе электротехнического оборудования чувашских производителей. Поручаю Минпромэнерго совместно с производителями оборудования, Чувашским государственным университетом и другими участниками данного проекта уже в текущем году обеспечить выполнение всех необходимых подготовительных работ.

Высокими темпами развивается агропромышленный комплекс. Показатели валовой продукции по всем трем основным направлениям его развития (сельское хозяйство, пищевые продукты, производство напитков) положительные как в номинальных, так и сопоставимых ценах. На мой взгляд, более наглядно демонстрируют достижения отрасли показатели продуктивности. Средняя урожайность зерновых за последние пять лет по сравнению с предыдущей пятилеткой выросла на 22%, овощей — на 18%, хмеля — на 4%, средний надой увеличился на 32%.

Как следствие, республика занимает в Приволжском федеральном округе 1 место по производству картофеля и хмеля, 2 место — овощей и молока, 3 место — зерновых культур, 4 место — мяса и 3 место — в целом по производству продукции на 100 гектаров.

Мы с вами, коллеги, сделали мощный рывок в энергообеспеченности отрасли, проделав путь со 111 лошадиных сил на 100 гектаров посевной площади в 2020 году до 164 в 2024 году. За этот период приобретено более 4 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 11 млрд рублей. Это позволяет нам не только выглядеть достойно среди других регионов (раньше мы отставали), но и — самое главное — противостоять и оперативно реагировать на капризы погоды и другие вызовы, связанные со спецификой отрасли.

Вот и прошедший 2024 год, несмотря на вызовы — погодные и санкционные, наш агропромышленный комплекс завершил достойно. Достигнуты все установленные Доктриной продовольственной безопасности показатели.

К 2030 году объем производства продукции АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт — увеличиться в полтора раза. Будем отказываться от импорта технологий и средств производства, добиваться технологического суверенитета.

Для этого, безусловно, сохраним все формы поддержки отрасли с акцентом на углубление и переработку произведенной в регионе растительной и животноводческой продукции.

Так, после введения новой формы государственной поддержки птицефабрик яичного направления в прошлом году две из них возродили производство с новыми инвесторами. И производство яиц в сельхозорганизациях увеличилось в 1,8 раза, а к 2030 году мы имеем все возможности увеличить его еще на 55%.

Достигли достаточно высокой доли элитных семян в растениеводстве, племенных пород в животноводстве, использования минеральных удобрений. Дальнейший рост продуктивности невозможен без повышения плодородия почв. Для этого вводим новые механизмы стимулирования проведения комплекса работ по воспроизводству плодородия земель и применению биологизации земледелия, проведению известкования почв с последующим мониторингом качества восстановления плодородия почв.

В частности, впервые часть своих затрат смогут компенсировать предприятия, которые строят теплицы и приобретают оборудование для тепличных комплексов, приобретают широкозахватные мелиоративные машины и технику для мелиоративных мероприятий.

Другим важным направлением развития агропромышленного комплекса является наращивание объемов производства хмеля.

В наших планах — обеспечить 46-процентное импортозамещение в хмелеводстве. Предусмотрено увеличение площади закладки хмельников до 2000 гектаров к 2030 году. Это почти в 8 раз больше, чем сейчас. Только по индивидуальной программе социально-экономического развития на стимулирование хмелеводства направим 1,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на новые меры господдержки — субсидии для науки и создание хмельников «под ключ» в рамках замкнутого цикла производства продукции хмелеводства. Благодаря уже действующим мерам поддержки отрасли финансирование хмелеводства, уверен, будет кратно выше названной суммы.

Реализация мероприятий программы планируется на базе 10 хмелеводческих хозяйств, образовательных учреждений, новых инвесторов. В перспективе планируется глубокая переработка хмеля — переход от гранулирования к экстрагированию.

К 2030 году относительно 2021 года стоит задача в 2 раза увеличить объемы продукции птицеводства, ускорить развитие животноводства за счет капитальной модернизации отрасли.

И для этого предусмотрена новая форма субсидирования: часть затрат смогут компенсировать предприятия, которые приобретают оборудование для содержания птицы и полуприцепы с комплектом контейнеров и ящиков для перевозки птицы, выращивают и откармливают крупный рогатый скот до двух лет, а также организуют собственную переработку мяса.

Для расширения рынков сбыта продукции наших производителей продолжим развитие сельхозрынков, агрегаторов, агроэкспорта.

Несколько слов про агрегаторы. Слово новое, но по замыслу это усовершенствованные торгово-распределительные центры. Отличие лишь в специализации на определенном виде сельхозпродукции. Нами уже поддержано создание агрегаторов для овощей, говядины, свинины. На очереди — агрегаторы для картофеля и конины. Наш партнер по агрегатору умеет продавать и продвигать свой товар. Задача сельхозтоваропроизводителей — выращивать и бесперебойно поставлять соответствующую стандартам продукцию. При этом с учетом запросов потребителей мы будем понимать, какие направления агрегаторов надо поддерживать. И будем делать это «под ключ», привлекая малые формы хозяйствования.

Другой важный и системный проект — это «фабрика готовой еды». За счет такого подхода мы прежде всего повысим добавочную стоимость отрасли. Сможем также централизовать процесс организации питания в образовательных и социальных учреждениях с использованием продукции производителей Чувашии.

Конкретные цели отрасли, как говорится, «упакованы» в стратегию «АгроПродвижение» до 2030 года. Слоган стратегии — «Это должно стать частью и честью каждого агрария». Подход, считаю, правильный. Он позволит создать гибкую систему мотивации аграриев и поддержки сельчан.

Минсельхозу необходимо умело и четко координировать всех участников реализации стратегии: и коллег из Правительства, и муниципалитеты, и сельхозтоваропроизводителей, и кредитные организации. Все 6 ключевых направлений стратегии — про людей, поле, фермы, каналы сбыта, про переработку урожая в качественную продукцию, про господдержку и цифровизацию — детально проработаны. По всем ним нужно разработать соответствующие планы с контрольными точками.

В том числе благодаря успехам отрасли сельского хозяйства все больше молодых людей выбирают жизнь и работу на селе.

Этому способствует значительное обновление социальной и коммунальной инфраструктуры. Но сейчас хочу обратить внимание на обращения жителей малых населенных пунктов.

Для их медицинского обслуживания у нас есть мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Для культурных мероприятий в ближайшее время все муниципалитеты оснастим автоклубами. 14 муниципальных образований уже их имеют.

Так вот, обращения граждан связаны с обеспеченностью объектами торговли. Здесь вроде бы все понятно. Очень затратно обеспечивать постоянную торговую точку в местах, где мало покупателей. Есть у нас практика работы с Чувашпотребсоюзом по организации выездной торговли. Видимо, такая работа не везде организована.

Поручаю Правительству Чувашии совместно с муниципалитетами в кратчайшие сроки определить количество таких населенных пунктов, где нет торговых точек, и предложить варианты обеспечения людей товарами первой необходимости по удобному графику.

Более подробно о строительстве. За прошедшие пять лет построено и отремонтировано 384 объекта инфраструктуры, заменено 515 водонапорных башен, построено около 3 миллионов 700 тысяч квадратных метров жилья, переселено 1016 граждан из аварийного жилья, благоустроено 157 общественных пространств и 1146 дворовых территорий, реализовано 12 проектов в малых городах и исторических поселениях. Близится к решению проблема с дольщиками.

Итогом такой масштабной работы является лидерство Чувашии в Приволжском федеральном округе по индексу качества городской среды. Наша задача, во-первых, не сбавлять темпов, во-вторых, удерживать передовые позиции. Для этого прежде всего необходимо наращивать строительство жилья и довести его объем к 2030 году не менее чем до 1 миллиона квадратных метров, как ранее и было намечено. Для этого следует сформировать земельные участки как для многоквартирного, так и для индивидуального жилья. Выше я уже соответствующую задачу обозначил.

Кроме того, Минстрою Чувашии поручаю разработать и утвердить требования к планированию застройки территорий. О чем речь, коллеги? Мы сейчас прилагаем массу усилий для ликвидации не только очередей на предоставление жилья различным категориям граждан, но и отсталости социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, объекты первичного звена здравоохранения, предоставления иных социально значимых массовых государственных и муниципальных услуг населению. Поэтому по новым территориям мы, конечно же, такие решения утвердим. Важно обратить внимание и на утвержденные проекты планировки территорий, при необходимости внести в них изменения. И с застройщиками провести очень тщательную работу для того, чтобы эту задачу ускорить.

Озвучу другое предложение, полученное по обратной связи от Сергея Мокшина: «Необходимо уделить внимание качеству питьевой воды».

Хотел бы обратить внимание на то, что мы благодаря поддержке Президента имеем возможность уже в этом году завершить пусконаладочные работы на комплексе водозаборных и водоочистных сооружений для подачи воды в Батыревский, Шемуршинский, Комсомольский групповой водовод, а потом уже продолжить строительство внутрипоселковых сетей с целью доведения воды до конечных потребителей. Это примерно 40 тысяч жителей деревень и сел, которые никогда раньше не получали качественной питьевой воды.

За пять лет построено и реконструировано более 62 км автомобильных дорог, отремонтировано более 2 тысяч 400 километров дорог, 19 мостовых сооружений, на протяжении 85 километров выполнено наружное освещение вдоль дорог внутри населенных пунктов. Таким образом, за 2020–2024 годы доля приведенных в нормативное состояние региональных дорог увеличена с 44% до 50%, дорог в границах Чебоксарской агломерации — с 65% до 85%.

В этом и в следующих годах мы эту работу продолжим, в том числе по восстановлению дорог, использованных при строительстве скоростной магистрали М-12. Из 227 километров дорог в настоящий момент полностью восстановлены 64 километра. Оставшиеся 163 километра будут отремонтированы в ближайшие годы в соответствии с поручениями Президента. Тем более что 90 километров из них входят в состав опорной дорожной сети республики. Сама опорная сеть сформирована из 408 километров региональной и 307 километров федеральной сети дорог. К 2030 году доведем до нормативного состояния 85% дорог. Сегодня это 54%. В зоне внимания также межмуниципальная сеть дорог. Здесь речь идет о 6 тысячах километров. Это 1,5 тыс. километров региональной сети дорог и 4,5 тысячи километров местного значения. Здесь нам необходимо минимум 750 километров дорог привести в нормативное состояние для того, чтобы достичь 60-процентного нормативного состояния к 2030 году. Сегодня это 48%.

Важно обеспечивать на этих дорогах безопасное движение и их защиту от разрушения крупногабаритным транспортом. Если в части фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения мы движемся в соответствии с планами, то в части весогабаритного контроля требуется резкое ускорение. Иначе мы будем работать больше на восстановление ранее построенных или отремонтированных дорог и разбираться с жалобами жителей в связи с движением крупногабаритного транспорта по дорогам населенных пунктов.

Минтрансу Чувашии необходимо к 2027 году решить вопрос создания сети постов весогабаритного контроля на всех основных дорогах регионального значения.

Другая актуальная задача — скорейшая подготовка проектно-сметной документации дорог, обеспечивающих связанность микрорайонов ядра Чебоксарской агломерации. Речь идет о дублере Марпосадского шоссе и третьего транспортного полукольца.

Эти дороги призваны прежде всего, конечно, улучшить транспортную обстановку в городах Чебоксары и Новочебоксарск. Но, кроме того, они раскрывают потенциал жилищного и коммерческого строительства на территории этих городов.

Создан большой задел в развитии интеллектуальной транспортной системы. Автоматически собираемые данные о дорожной ситуации по мере достижения высокого уровня цифровой зрелости позволят регулировать уличное движение, принимать иные решения по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. В прошлом году на основании собранных данных подготовлены и реализованы мероприятия по улучшению дорожной обстановки в городе Чебоксары.

В ближайшую пятилетку планируем создать системы мониторинга движения общественного транспорта, мусоровозов, деятельности служб содержания дорог, что позволит в режиме реального времени создавать условия для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорог на территории Чебоксарской агломерации.

Прошу Минтранс Чувашии обеспечить безусловное выполнение всех намеченных планов по развитию интеллектуальной транспортной системы.

Общественный транспорт, уважаемые коллеги, преображается на глазах. Только за 2022–2024 годы закуплены 221 троллейбус и 47 автобусов большого и среднего класса. Это позволило значительно «омолодить» троллейбусный парк, решить давно назревшие проблемы транспортного обеспечения Чебоксар и Новочебоксарска.

Но это только начало. Надо не только продолжить обновление парка троллейбусов и автобусов, но и внедрить единое билетное меню, позволяющее пассажирам удобно и без лишних затрат доезжать до места назначения, иные инструменты и сервисы, обеспечивающие развитие инфраструктуры транспортных предприятий и безопасную перевозку пассажиров. Речь о медицинском контроле состояния здоровья водителей, плановых технических осмотрах транспорта в соответствии с требованиями законодательства и других аспектах деятельности перевозчиков. А главное — все эти нововведения поэтапно должны реализовываться во всех муниципалитетах Чувашской Республики. В целом развитие дорог и общественного транспорта должно обеспечить доступность учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания и других сфер жизни.

Много было сказано про цифровые инструменты и сервисы. Их важность подтверждают следующие цифры.

В целях обеспечения цифровой трансформации государственного управления в республике реализованы 142 проекта в 18 отраслях. По итогам 2024 года уровень цифровой зрелости региона составил 87,4%. Стопроцентного показателя достигла сфера здравоохранения.

В настоящее время к платформе обратной связи подключены 1367 организаций и учреждений, в том числе все исполнительные органы, органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения, образовательные организации, учреждения культуры и социальной сферы, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

Население все больше выбирает электронные каналы общения с государственными и муниципальными органами власти. По итогам прошлого года более 71% зарегистрированных в Чувашской Республике пользователей портала госуслуг стали активными пользователями.

88,3% всех массовых социально значимых услуг в прошлом году оказано в электронном виде, что превышает запланированный показатель на федеральном уровне в 50%, на республиканском — 65%. Эти цифры говорят о необходимости обеспечения должной инфраструктуры и безопасности предоставления услуг. В этих целях разработана концепция управления данными, которая позволяет нам уверенно войти в реализацию национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Минцифры Чувашии уже в этом году необходимо реализовать проект строительства новой площадки центра обработки данных в соответствии с требованиями перехода на отечественные решения.

Это позволит не только собирать, хранить, анализировать, обрабатывать и защищать данные, но и масштабировать на территории республики иные жизненно важные сервисы. К примеру, автоматический программный комплекс «Безопасный город», который пилотно введен в эксплуатацию в августе прошлого года в городах Чебоксары и Новочебоксарск, уже за этот короткий период показал свою эффективность.

Перед ГКЧС Чувашии, Минцифры и другими заинтересованными ведомствами стоит задача внедрить информационную систему АПК «Безопасный город» на всей территории республики, конечно, поэтапно — сначала в опорных населенных пунктах, а потом пойдем дальше.

Стоит сказать и о функционировании привычных нам печатных средств массовой информации. С одной стороны, все больше разговоров о переходе на электронные формы получения информации, с другой — достаточно большое количество читателей, особенно на селе, ждут привычную «районную» газету. Все сложнее и дороже для самих газет доставка подписчикам своей продукции. По итогам многолетнего обсуждения и поиска вариантов дальнейших действий разработана стратегия создания медиахолдинга. Ее главная цель — сохранить «районки», освободив их от решения хозяйственных и иных вопросов, чтобы они могли сосредоточиться на профессиональной журналистской деятельности. А самим через создание центра компетенций взять на себя выполнение однотипных функций «районок». Это централизованная верстка, печать, доставка, юридическое и бухгалтерское сопровождение и иные решения.

Прошу Минцифры Чувашии в этом вопросе быть последовательным и обеспечить учет мнения и работников муниципальных газет, и читателей. Главное — улучшить обеспечение востребованной информацией жителей республики, повысить эффективность использования закрепленного имущества, обеспеченность журналистов необходимыми для профессиональной деятельности средствами.

Социальный блок принято называть инвестициями в человека. Здоровый, образованный, воспитанный на духовно-нравственных ценностях человек, окруженный в нужный момент вниманием государства, — это основа крепкого и сильного государства, залог его успехов во всех сферах жизни, достойного ответа на все внешние и внутренние вызовы.

Система здравоохранения существенно обновилась и наполнилась новым содержанием, позволяющим медикам успешно бороться с болезнями на всех этапах, жителям республики — получать необходимую медицинскую помощь, как принято говорить, в шаговой доступности.

В каждом муниципалитете имеются мобильные фельдшерско-акушерские пункты, для всех сельских больниц закуплены 134 единицы легкового автотранспорта для доставки пациентов в больницу либо врачей к пациентам, 861 единица оборудования, в том числе 24 — так называемого «тяжелого» оборудования.

Почти 400 человек спасены силами санитарной авиации.

Развернута сеть центров амбулаторной онкологической помощи, которые посетили более 40 тысяч человек. У многих из них выявили заболевания на ранней стадии, а это зачастую залог их успешного лечения.

В текущем году запустим программу борьбы с гепатитом С, на эти цели в 2025–2027 годах планируется направить 68 миллионов рублей.

Мы продолжим модернизацию инфраструктуры на всех трех уровнях системы здравоохранения. В частности, первичное звено усилим высокотехнологичными возможностями межрайонных и республиканских медицинских центров.

Главное, уже в следующем году начнем строительство республиканской клинической больницы, которая является ключевым звеном системы здравоохранения. Это позволит существенно увеличить возможности высокотехнологичных медицинских центров, а также оптимизировать важные процессы и организовать оптимальную маршрутизацию пациентов.

Развернута сеть реабилитационных центров по всей республике. В рамках развития реабилитационного направления необходимо включить в контур реабилитационного кластера санаторный сегмент, создав третий этап реабилитации. Мы, конечно же, прежде всего будем делать упор на государственную санаторную базу — санатории «Надежда», «Лесная сказка», «Чуварлейский бор». Их модернизируем в среднесрочной перспективе. Но важно в случае востребованности у пациентов и туристов вовлекать в реабилитационный кластер и частный санаторный сегмент.

Благодаря высокому уровню цифровой зрелости системы здравоохранения электронная карта пациента доступна как врачам, так и пациентам. В любом учреждении здравоохранения есть широкие возможности для использования телемедицины и искусственного интеллекта.

В зоне нашего постоянного внимания — сами медицинские работники. Несомненно, позитивные изменения в отрасли повышают привлекательность интересной, необходимой людям профессии. Но важны и иные меры, направленные на поддержку молодых специалистов в первый, начальный период работы, сопровождение в ходе профессиональной деятельности. В прошлом году мы ввели дополнительные меры поддержки, связанные с созданием достойных условий жизни и их транспортным обеспечением. Эту работу, конечно же, продолжим и дальше. Меры, принятые нами, привлекают специалистов не только из Чувашии, но и из других регионов. За последние пять лет к нам приехали 442 специалиста. Считаю, что Минздраву Чувашии необходимо организовать эту работу более системно через создание центра по подбору и развитию медицинского персонала, который должен обеспечить раннюю профориентацию, обучение, подбор, повышение квалификации, переподготовку и решение других вопросов кадрового обеспечения отрасли.

Важна и профилактика болезней, эффективным ее инструментом показала себя диспансеризация. Однако многие мужчины работоспособного возраста, прежде всего на селе, неохотно пользуются ее возможностями. Здесь я бы хотел сделать неординарный шаг. Я обращаюсь к женщинам с просьбой о помощи — давайте повлияем на ваших мужей, наших земляков, приведем в больницы, чтобы там либо выявили на ранней стадии возможные болезни, либо зафиксировали хорошее состояние здоровья.

Занятия спортом и физической культурой также являются хорошей основой для здоровья и инструментом профилактики болезней. Тем более что с текущего года выполнение нормативов ГТО в комплексе с диспансеризацией позволяет снизить налоги.

Поэтому в рамках межведомственной работы предлагаю организовать конкурс на эффективную антиалкогольную и профилактическую работу, популяризацию здорового образа жизни среди сельских населенных пунктов.

Отмечая важность более разностороннего использования создаваемой нами инфраструктуры, приветствую совместную инициативу Минздрава (а это сами врачи инициировали), Союза женщин Чувашии и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины по усилению роли фельдшерско-акушерских пунктов. Проект «ФАП — центр притяжения здоровья» принципиально изменит подход к работе фельдшера с населением. В его основе — поддержка общественной активности жителей села по укреплению здоровья.

Продолжая тему физической культуры и спорта, с радостью отмечаю ежегодный рост числа людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Ожидаем, что по итогам 2024 года доля таких людей составит не менее 60%, в 2020 году их было 48,2%.

Оснащенность объектами спорта в Чувашии одна из самых высоких в стране. Но мы не останавливаемся ни в строительстве новых, ни в повышении оснащенности имеющихся. А главное — видим эффективность принятых решений по обеспечению их доступности для жителей Чувашии. Так, предоставление возможности старшему поколению в наименее загруженные часы бесплатно посещать объекты спорта существенно увеличило среди них число приверженцев активного образа жизни.

Считаю необходимым предоставить такую же возможность лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, в первую очередь — участникам специальной военной операции.

Успехи наших спортсменов на соревнованиях, особенно проходящих на территории республики, очень сильно мотивируют подрастающее поколение на дружбу со спортом. Мы последовательно увеличиваем поддержку спорта высших достижений и предлагаем республику в качестве площадки для проведения соревнований российского и международного уровня как по традиционным, так и по новым видам спорта. Так, в 2023 году были проведены I Всемирные спортивные игры национальных видов единоборств. В текущем году проведем II игры, работа уже ведется. По этому направлению организационный комитет работает. Существенным подспорьем является строительство в республике современных крупных спортивных объектов. Я их уже называл, тем не менее назову еще раз. Это и стадион «Волга», и биатлонный центр, и строящийся центр водных видов спорта, и другие.

На конец 2024 года в составы сборных команд России по 35 видам спорта входили 342 спортсмена из Чувашии, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. В прошлом году ими завоевано 2202 медали на соревнованиях различного уровня, по этому показателю рост почти в 5 раз.

Считаю целесообразным для поддержки детского спорта и сопровождения талантливых детей создать на базе многофункционального спортивного комплекса «Стадион «Волга» центр раннего физического развития детей от 2 до 10 лет.

Необходимо продолжить работу по обеспечению доступности спортивной инфраструктуры. Для этого предлагаю прежде всего более эффективно и широко использовать имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы и возможности.

Так, Минобразования, Минспорту Чувашии и муниципалитетам следует синхронизировать передвижение школьных автобусов с расписанием уроков физкультуры и занятий в спортивных секциях.

Уже 317 тысяч жителей республики присоединились к движению ГТО. Мы поднялись на 8 место в стране, но еще есть куда расти. В рамках нашей работы по развитию инфраструктуры этого физкультурно-спортивного комплекса следует рассмотреть приоритетное размещение новых 14 площадок для выполнения нормативов ГТО именно на школьных стадионах, которые являются центрами физического развития детей, основой программы «Дворовый тренер» и повышения физической активности людей, живущих рядом.

Выше говорилось о большом количестве благоустроенных общественных пространств. Считаю правильным использовать эти территории для насыщения населенных пунктов республики спортивной инфраструктурой. Таким образом обеспечить для людей полезный и интересный досуг. Прошу Минстрой и Минспорт Чувашии по аналогии с другими нашими программами разработать соответствующие стандарты.

Учитывать также в планах территориального развития муниципалитетов возможность создания спортивной инфраструктуры на сельской территории посредством строительства быстровозводимых модульных объектов.

Основой традиционных духовно-нравственных ценностей является культура. Наши жители могут увидеть яркие выступления артистов в своих деревнях и селах благодаря работе автоклубов. В прошлом году за счет республиканского бюджета мы приобрели 9 клубов на колесах. В этом году все муниципалитеты будут ими обеспечены. В 2024 году с помощью автоклубов провели мероприятия в 313 населенных пунктах. Уверен, в этом году число таких событий вырастет кратно.

В планах у нас — продолжить модернизацию не менее 150 существующих и строительство 24 новых домов культуры. В итоге обеспеченность этой инфраструктурой достигнет 85%, а доля объектов в удовлетворительном состоянии — 90%.

Также в текущем году в каждом муниципалитете появятся модельные библиотеки нового поколения. Эти пространства, именно так их можно назвать после модернизации, позволяют интересно провести время, почитать, поучаствовать в мастер-классах и иных досуговых и развивающих мероприятиях. Но здесь имеется важный аспект. Не во всех опорных населенных пунктах есть библиотеки нового формата. Да и в городах их требуется больше. Поэтому в перспективе создание еще 80 таких библиотек нового поколения.

Обращаюсь к Минкультуры и главам муниципалитетов. Эта инфраструктура с нужным и интересным содержанием должна работать в интересах людей. Часто слышны жалобы, что по вечерам дома культуры стоят закрытыми, а людям нечем заняться. Это недопустимо. Для чего тогда мы тратим деньги и время? Тем более что это одна из самых важных, после обеспечения рабочим местом, заработной платой, жильем, составляющих привлекательности жизни в том или ином населенном пункте.

Наши ведущие учреждения культуры только за прошлый сезон представили зрителям 62 премьеры. Они являются признанными лидерами по востребованности постановок по «Пушкинской карте». Результаты их деятельности признаны компетентным жюри лучшими в разных номинациях. Театр оперы и балета стал лауреатом премии Онегина, а его художественный руководитель Андрей Попов — премии Вахтангова. Театр кукол с постановкой «Король Лир» получил «Золотую маску», Русский драматический театр отмечен премией Минкультуры России имени Федора Волкова.

Впервые за последние 20 лет в этом году 12 человек будут направлены на целевое обучение по специальности «Артист драматического театра и кино» в Театральный институт имени Бориса Щукина. После завершения обучения артисты пополнят труппу Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Васильевича Иванова.

В целях обеспечения доступности постановок и концертов коллективов ведущих учреждений культуры для жителей Чувашии с октября прошлого года запущен проект «Культурная среда». Каждую среду коллективы выезжают в муниципалитеты с лучшими постановками и концертами. За такое короткое время реализации проекта проведено 127 мероприятий, которые посетили 26 тысяч человек, из них 90% по «Пушкинской карте». Минкультуры совместно с муниципалитетами необходимо продолжить эту работу.

Обновляется и обогащается содержание музейной инфраструктуры. 11 музеев прошли перезагрузку разного масштаба. Яркие примеры — Музей русской провинции в Алатыре и Дом-музей Н.И. Лобачевского в Козловке. Создан мемориал «Строителям безмолвных рубежей». В текущем году работа продолжится в Чебоксарском округе в музее «Бичурин и современность», а также в Аликовском краеведческом музее. Но более знаковым и масштабным, имеющим статус мегапроекта в области культуры, конечно же, является начало реконструкции Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева в селе Шоршелы. Минстрою, Минкультуры и Минобразования необходимо организовать четкое взаимодействие при реализации всех запланированных мероприятий по проведению строительно-монтажных работ и началу функционирования межрегионального музейно-образовательного центра. Именно такой статус он должен получить после перезагрузки.

Также продолжим развитие территории мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Видится целесообразным воссоздать с помощью оригинального архитектурно-художественного решения инфраструктуру оборонительных рубежей и показать, насколько трудными и героическими были эти 380 километров. Построить храм-часовню, разместить выставку военной техники периода Великой Отечественной войны. Посещение мемориала должно стать одним из лучших военно-исторических маршрутов России, потому что мы эту работу делаем с Российским военным историческим обществом.

Беспрецедентная поддержка из республиканского бюджета в 2025–2027 годах будет оказана на оцифровку документов Архивного фонда Чувашской Республики — ежегодно по 20 млн рублей. За три года будет оцифровано более 35 тыс. единиц хранения архивных документов, представляющих многовековое уникальное наследие Чувашской Республики. Эту работу мы продолжим с Яндекс в рамках развития сервиса «Поиск по архивам».

Высокое качество образования, обеспечивающее удовлетворение актуальных и перспективных потребностей личности, — залог последующей самореализации каждого и успешной реализации долгосрочных планов развития и региона, и страны. Поэтому наряду с ростом инвестиций в материально-техническое обеспечение уделяется большое внимание образовательным технологиям, методикам, а также разработке соответствующих современным требованиям образовательных программ в рамках как обязательных стандартов, так и дополнительного и внеурочного образовательного процесса. В итоге в настоящее время выстроена сквозная система обеспечения индивидуальной траектории детей начиная с детского сада до высшего учебного заведения и первого рабочего места.

В детских садах созданы 130 агролабораторий, причем преимущественно силами наших аграриев. А институтом образования разработаны соответствующие методические пособия по организации их работы, дневники наблюдения и иные сопутствующие образовательно-воспитательному процессу материалы. Это дает возможность вести образовательный процесс по единой методике и получать сопоставимые и сравнимые результаты.

В школах помимо точек роста, специальных лабораторий, учебных классов активно создаются учебно-производственные классы, что позволяет не только проводить раннюю профориентацию школьников, но и дать первую профессию для временного трудоустройства. Такая форма проведения летних каникул становится все более популярной у старшеклассников.

В техникумах действуют 7 образовательных кластеров по программе «Профессионалитет», в текущем году будет создано еще два — по направлениям «Строительство» и «Туризм и сфера услуг». Таким образом, в основных направлениях реального сектора экономики и социальной сферы будут созданы возможности для сокращения сроков подготовки нужных специалистов, что повысит привлекательность инвестирования работодателями в среднее профессиональное образование. А через формирование контрольных цифр приема с учетом потребности партнеров выпускники средних учебных заведений будут обеспечены не просто дипломом по профессии, а конкретным местом в конкретной организации.

Наши вузы выполняют важнейшие задачи не только подготовки специалистов, но и сопровождения отраслевых задач по прикладной науке. В свете поручений и поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным задач видится целесообразным создание в республике межвузовского кампуса как инструмента кадровой, технологической, научной трансформации экономики, повышения качества инновационной образовательной среды. Прошу Минобразования Чувашии сформировать заявочную документацию для участия в конкурсе на получение федерального финансирования.

Возвращаясь к капитальному ремонту школ, хочу отметить, что наша концепция их перезагрузки направлена на превращение привычного здания образовательной организации в центр притяжения и социокультурного развития населенного пункта. Как уже отмечал ранее, школы после капитального ремонта становятся местом, где дети получают образование, развиваются творчески, физически, проводят интересно и с пользой время.

Мы крайне заинтересованы в активном участии в жизни школы родительского сообщества. Это участие также должно быть разносторонним, в частности это контроль за качеством питания, формированием активности детей по различным направлениям и другое. Для этих целей буквально на днях провели с республиканским родительским комитетом республиканский фестиваль родительских инициатив. Радует, что инициативы активных родительских комитетов образовательных организаций Чебоксар, Шумерли, Моргаушского округа уже признаны одними из лучших в России и получили денежные гранты на их развитие.

Благодарю родительские комитеты за активную позицию и вклад в развитие образования. Вместе мы сможем сделать систему образования в Чувашии еще лучше.

Следующая наша задача — создавать в школах возможности для приобщения к духовно-нравственным ценностям проживающих в республике народов. Конечно, особое внимание родному чувашскому языку.

В прошлом году для приобщения дошкольников к культуре, традициям чувашского народа, воспитания бережного отношения к его наследию разработано 10 комплектов учебных и учебно-дидактических материалов. Апробация данных материалов проведена в детских садах. Авторскими коллективами разработаны учебники и по учебному курсу «История нашего края» для обучающихся 5–7 классов.

Поручаю Минобразования начать работу по обеспечению общеобразовательных организаций государственными учебниками по учебному курсу «История нашего края».

Последовательность реализации государственной политики воспитания подрастающего поколения обеспечивает существенные нововведения в государственной молодежной политике.

В прошлом году распахнули двери молодежные центры в городах Новочебоксарске и Шумерле. Набрали хорошие темпы работы институты патриотического воспитания «Авангард» и центр «Воин». Уже два года на территории физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» проходят смены «Страна героев». В целом же ежегодно проводится более полутора тысяч мероприятий. Традиционным стал в республике фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На рубеже». В прошлом году он стал победителем в номинации «Служение» национальной премии «Патриот–2024».

Благодаря активному участию в грантовых программах, конкурсах в прошедшем году ребята получили от Росмолодежи более 14 млн рублей, Фонда президентских грантов — более 7 млн рублей, Фонда культурных инициатив — более 15 млн рублей.

Активных молодых людей и школьников объединило «Движение первых». Организация стремительно набирает темпы и придает заметный импульс формированию содержательности и событийности в жизни молодежи.

Все вышеназванное обеспечивает лидерство республики в добровольческом движении. Регион входит в ТОП-10 в номинации «Лучшая практика организации добровольческой (волонтерской) деятельности в образовательных организациях высшего образования», в ТОП-10 по количеству зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU, в ТОП-5 по количеству зарегистрированных в федеральной государственной автоматизированной системе «Молодежь России». По итогам прошлого года в общественной деятельности участвует 45% молодежи Чувашии.

Считаю, что Управлению Главы Чувашской Республики по делам молодежи надо постараться, применяя новые подходы, обеспечить еще 20-процентное увеличение активности нашей молодёжи в разных сферах жизнедеятельности.

Наступивший 2025 год богат на события в разных сферах жизни.

В июне мы с вами будем отмечать 105-летие со дня образования Чувашской автономии. Организационный комитет уже активно работает, запланировано много мероприятий. Уверен, что все традиционно будет организовано на самом высочайшем уровне.

День Республики отмечается в столице республики и в одном из муниципальных образований, отобранном на конкурсной основе. Выделяется грант в сумме 10 миллионов рублей. Размер гранта уже давно не индексировался. Предлагаю увеличить его в два раза — до 20 миллионов рублей и предоставить муниципальному округу, который станет второй площадкой уже в текущем году.

Много и других круглых дат в текущем году — и со дня основания городов и поселений республики, и со дня рождения наших выдающихся земляков. Все они найдут достойное событийное отражение в календаре мероприятий.

В сентябре состоятся выборы Главы Чувашии и депутатов собраний депутатов городов Чебоксары и Новочебоксарск. Прошу Избирательную комиссию Чувашской Республики совместно с Правительством и муниципалитетами обеспечить безоговорочное соблюдение всех норм законодательства о выборах, предоставление всех предусмотренных для участников избирательного процесса прав и возможностей.

Главное же событие года — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Президентом России год объявлен Годом защитника Отечества. В республике мы посвятили его Победе и патриотизму. Учитывая, что защита Отечества для нас не просто патриотический порыв, но и необходимость действовать, объединяясь и в мыслях, и в делах, считаю важным расширить и наполнить соответствующим содержанием все мероприятия, обеспечивая связь прошлого и настоящего.

Следует оказывать должное внимание всем ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, детям — узникам концентрационных лагерей, труженикам тыла, детям войны. Мы не устаем благодарить их за мирное небо, за возможность жить и развивать страну, за мужество и отвагу как на поле боя, так и на трудовом фронте.

Президентом принято решение о выплате единовременных денежных выплат названным категориям граждан. Предлагаю доплатить из бюджета Чувашской Республики по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла установить выплату в сумме 5 тысяч рублей.

Чувашия — один из регионов, в котором установлена категория «дети войны», к которой относятся порядка 40 тыс. человек. Мы договаривались поступательно поддерживать их как нефинансовыми, так и финансовыми мерами. Ранее Правительством Чувашии было принято решение о выплате «детям войны» по 2 тысячи рублей. Предлагаю повысить единовременную выплату детям войны до 5 тысяч рублей.

В числе мер поддержки жителей республики — ежемесячная выплата инвалидам боевых действий. Получателями этой выплаты являются люди, которые в разное время, в разных географических точках выполняли священный долг — защищали Отечество. В их числе участники специальной военной операции. Предлагаю повысить единовременную выплату инвалидам боевых действий в два раза.

Стоит отметить активное участие наших медиков в сопровождении ветеранов, участников специальной военной операции и их семей. За прошлый год более 1 тысячи человек прошли реабилитацию, в том числе 300 стационарно.

С этого года — Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — запускаем новый проект в здравоохранении, цель которого — углубленное медицинское сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Для них будут организованы индивидуальные медицинские осмотры, в том числе на дому, сформирована программа лечебных и реабилитационных мероприятий. Проект реализуется совместно с Общественной палатой Чувашии и Союзом женщин Чувашии.

Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей также на особом контроле. Только при содействии Минтруда уже трудоустроены 233 военнослужащих и члена их семей. Прошел переобучение и повышение квалификации 61 человек.

В феврале стартует программа «Время СВОих», которая является аналогом президентской программы «Время героев» и направлена на вовлечение участников специальной военной операции в систему государственного и муниципального управления. Прошу руководителей исполнительных органов республики и муниципалитетов активно включиться в реализацию названной программы.

Еще в 2022 году мы заложили камень под будущий монумент, посвященный участникам специальной военной операции. По ходу реализации этой инициативы поняли необходимость полной перезагрузки территории мемориального парка «Победа». Концепция разработана, сейчас идет активная подготовка проектно-сметной документации. Работа предстоит масштабная, в несколько этапов, она затронет всю территорию мемориального парка, при этом его площадь увеличится в два раза. Но основную часть работ по созданию монумента участникам специальной военной операции планируем выполнить уже в текущем году.

Мероприятия в рамках празднования 80-летия Великой Победы охватят разные аспекты жизни и борьбы народов СССР с фашизмом в годы войны. Прошу оргкомитеты отдельных министерств и республиканский оргкомитет при подготовке мероприятий не подходить формально, а наполнить события фактами, сюжетами, дающими возможность погрузиться в атмосферу тех времен и прочувствовать эмоционально через мастер-классы, инсценировки и другие формы. Отразить героизм и мужество нынешних защитников Отечества — участников специальной военной операции.

В целях дальнейшего развития поискового движения предлагаю увеличить вдвое количество и размер грантов Главы республики для поисковых отрядов образовательных учреждений — с 3 до 6 грантов и повысить сумму со 150 до 300 тыс. рублей. Размер грантов для молодежных объединений увеличить также в 2 раза — со 100 до 200 тыс. рублей.

Запланированы мероприятия и с международным участием, направленные на документарное подтверждение единства народов СССР в годы Великой Отечественной войны.

Дорогие земляки! Каждый из нас уверен в нашей Победе, потому что она базируется на желании жить на основе своих многовековых традиций, на почитании героизма и мужества наших предков, на формировании будущего в соответствии с нашими целями.

В связи с этим еще раз хотел бы обозначить важность вклада каждого жителя Чувашии в желанную Победу.

Хаклă юлташсем!

Пěр пек шухăшлă пулсан, пěрле кар тăрса харăссăн утсан, эпир ҫěнеймен йывăрлăхсем ҫук!

Тавтапуҫ!

Спасибо большое за внимание!

Публикуется по официальному тексту на сайте glava.cap.ru