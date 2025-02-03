ДМИТРИЙ КРАСНОВ,
вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики:
«В своем Послании Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев поставил задачи по дальнейшему развитию мер поддержки бизнеса и инвесторов.
В числе поручений — просчитать введение «экспортного кешбэка» для дополнительной поддержки наших экспортеров. Будем также продвигать чувашские бренды, для чего мы создали платформу «Чувашия Благодарит», планируем заходить в коллаборацию с местным креативным сообществом.
В прошлом году мы открыли два промпарка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: «АБАТ» и «МАШЗАВОД». Среди задач на этот год — создавать новые и поддерживать уже действующие индустриальные парки. Прорабатываем вопрос расширения границ особой экономической зоны «Новочебоксарск» и ведем переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ. Сейчас резидентов пять, в этом году на площадку зайдут новые проекты.
Конечно, будем поддерживать новые инвестпроекты в округах республики. Сейчас в рамках Комплексной программы развития Чувашии прорабатываем с муниципалитетами их запуск».