ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики:

«В своем Послании Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев поставил задачи по дальнейшему развитию мер поддержки бизнеса и инвесторов.

В числе поручений — просчитать введение «экспортного кешбэка» для дополнительной поддержки наших экспортеров. Будем также продвигать чувашские бренды, для чего мы создали платформу «Чувашия Благодарит», планируем заходить в коллаборацию с местным креативным сообществом.

В прошлом году мы открыли два промпарка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: «АБАТ» и «МАШЗАВОД». Среди задач на этот год — создавать новые и поддерживать уже действующие индустриальные парки. Прорабатываем вопрос расширения границ особой экономической зоны «Новочебоксарск» и ведем переговоры с потенциальными резидентами ОЭЗ. Сейчас резидентов пять, в этом году на площадку зайдут новые проекты.

Конечно, будем поддерживать новые инвестпроекты в округах республики. Сейчас в рамках Комплексной программы развития Чувашии прорабатываем с муниципалитетами их запуск».