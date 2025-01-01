Действия органов власти и бизнеса должны быть синхронизированы

Член Общественной палаты Чувашской Республики, председатель Правления «Чувашпотребсоюза» Людмила Абрамова прокомментировала Послание Главы Чувашии Госсовету.

«В своем обращении Глава республики озвучил посылы не только органам исполнительной власти, но и для всех граждан республики, бизнеса, общественных организаций.

Я участвовала в слушании как член Общественной Палаты Чувашской Республики. И как заместитель председателя Комиссии по развитию предпринимательства ждала, что будет сказано о предпринимательском сообществе. И Глава сказал: важно, чтобы действия правительства, муниципалитетов и бизнеса были синхронизированы между собой. Вот главный посыл предпринимательству и бизнесу — работать синхронизированно с властью!

Для решения социальных вопросов, которые, безусловно обозначены приоритетом, важно развитие экономики, бизнеса. Направления развития уже отражены в проекте комплексной программы развития республики на период до 2030 года. А сегодня мы услышали еще и про инструменты решения этих вопросов.

Впечатлила информация, что за 5 лет ВРП возрос в 1,8 раза и 68% доходов в бюджете республики — это заработанные в республике деньги. Это доля продолжает увеличиваться, и это радует.

Много внимания уделено реальному сектору экономики. В промышленности — это выход на новый технологический уклад и связь промышленности с наукой. Движемся к программе научно-технического развития республики.

Были озвучены меры господдержки. Они многократно увеличены за последние годы. Только Агентством инвестиционного развития Чувашии в настоящий момент сопровождаются 117 инвестиционных проектов на 85 млрд. рублей. И 3 млрд. рублей будет направлено на поддержку средних промышленных предприятий и поддержку экспорта.

Как растущий сегмент экономики отмечен туризм. А это создает стимулы для развития смежных отраслей, где работает предпринимательское сообщество.

Мне понравилась цитата Олега Алексеевича: «Успех зависит от участия в реализации программы каждого жителя республики». Планы у республики огромные, будем работать! И жить качественно!»