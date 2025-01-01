Олег Николаев приглашает все политические силы к совместному решению проблем жителей

Так прокомментировал ежегодное Послание Главы Чувашии Госсовету республики политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он высоко оценил результаты пятилетней работы Олега Николаева на посту руководителя, озвученные в Послании: двукратный рост бюджетной обеспеченности, снижение зависимости от дотаций федерального центра и накопление дополнительных доходов для инфраструктурных проектов.

«Теперь многие знают, что Чувашия – не просто маленький отсталый регион, как когда-то было принято считать. Теперь это один из признанных лидеров в промышленности. Второй год подряд республика – на призовых местах в рейтинге по темпу роста индекса промпроизводства», — отметил Илья Гращенков.

Гращенков подчеркнул, что Олег Николаев, хотя и представляет партию СРЗП, фактически занимает нейтральную позицию и выступает как арбитр, приглашая к диалогу все политические силы для решения местных проблем. Он также ввел термин «расширенное правительство», подразумевающий совместное обсуждение планов региона с различными политическими структурами. Политолог указал на важность межпартийного сотрудничества, которое позволяет критично оценивать как достижения, так и проблемы.

«Представляется интересным, такая новая искренность, он признает публично ошибки. Говорит, что не всегда удается построить и сдать объекты в обозначенные сроки. Николаев всегда заявляет о готовности планомерно усиливать компетенции в области противодействия коррупции, организации закупок, контроля за реализацией проектов с использованием цифровых сервисов, искусственного интеллекта. Как он сам отмечает в послании, его цель — предоставить жителям республики ожидаемые блага в намеченные сроки», — сказал Илья Гращенков.