В республике сбываются и планы, и мечты

Глава Чувашии Олег Николаев обратился с Посланием к Госсовету

Многочисленных гостей принял Театр оперы и балета. Последний январский день оказался судьбоносным: подводились итоги прошлого года, прокладывались векторы в будущее. А потому даже на балконе не было ни одного свободного места. Всем важно слышать пульс республики. Кому как не нам, ее жителям, сверять по нему свои дела, заряжаться энергией развития и тоже смело идти вперед – вместе со своим родным краем.

В фойе развернулась выставка, свидетельствующая о сплоченности народа. С сентября 2022 года в республике стартовала акция «Своих не бросаем». Наш чувашский полк поддерживают всем миром. Свою лепту вносят предприятия, учреждения, общественные организации, школы, руководители и рядовые жители республики. В зону СВО и госпитали идут гуманитарные грузы, сбор и отправку которых курирует фонд «Перле». Активное участие в этом принимает Союз женщин Чувашии. На стендах была представлена и информация о волонтерских группах – их у нас, оказывается, немало!

И вот торжественный момент. На сцене появился Олег Николаев. Зал встал под гимны России и Чувашии. Минутой молчания почтили собравшиеся память тех, кто пал на полях сражений специальной военной операции. О поддержке бойцов и их семей не раз еще будет сказано в ходе оглашения Послания, как и о том, что республика вместе со страной достойно отвечает на вызовы нашего непростого времени.

Со сцены веяло родиной. Герб республики на большом экране, древом жизни украшена сама кафедра. Чувашия в ладонях у каждого – как раскрытая книга. Вместе с Главой Чувашии все листали страницу за страницей. Акценты расставлял сам зал – аплодисментами. За четыре года почти вдвое увеличился валовый региональный продукт и выросли собственные доходы бюджета. Олег Николаев сообщил, что Чувашия результативно завершила работу по национальным проектам. Впереди — новые.

Основные вехи ближайшего будущего нашего края обозначены в Комплексной программе социально-экономического развития до 2030 года. Ее еще называют народным планом. В создании масштабного документа участвовали и жители республики, обратную связь в ходе опросов выдали 24 тысячи человек. Есть среди людей и другое наименование — живой документ. Уже к концу этого года на основе республиканской стратегии каждый муниципалитет Чувашии сформирует комплексный план развития своей территории. А «управляющим штабом» предстоит стать Высшему экономическому совету.

В решении многих вопросов акцент делается на взаимодействие с жителями. В таком тандеме работа идет эффективно, в республике хорошо это знают. К примеру, за последние пять лет реализовано более пяти тысяч инициативных проектов. Полезные идеи людей рублем поддерживает государство. Результат – преображаются территории, среда проживания становится более комфортной и современной. Однако, как отметил Олег Николаев, сельчане здесь более активны, чем горожане. Чтобы изменить ситуацию, должны подключиться органы территориального общественного самоуправления, администрации муниципалитетов.

Каждый в Послании услышал свое, наиболее близкое профессионально или душевно. Родители наверняка порадовались за детей: построены 9 и капитально отремонтированы 111 школ, 38 детсадов, три техникума, 94 школьных спортзала. А на базе обновленного стадиона «Волга» создадут центр раннего развития ребенка. В этом году в Чувашии запускается новый национальный проект «Семья», который объединит все ключевые меры поддержки. Появится единая информационная платформа «Семейный навигатор».

Тема, интересная для водителей и пассажиров — дальнейшее развитие дорожного комплекса, особенно в Чебоксарской агломерации. Актуальной названа задача по разработке документации по масштабным проектам, таким, как дублер Марпосадского шоссе или третье транспортное полукольцо. Нотку современности добавят интеллектуальные системы управления дорогами.

Руководители и специалисты производственных отраслей с удовлетворением отметили, что Чувашия уже второй год лидирует по росту промышленного производства. На это направлены и меры господдержки. Сейчас правительство сопровождает 117 инвестиционных проектов на сумму более 85 млрд рублей. Важный момент – поддержка экспортеров. Например, появится так называемый «экспортный кэшбек» (к слову, число предприятий, поставляющих продукцию за рубеж, выросло вдвое).

Есть повод для гордости и у аграриев. Итоговые цифры внушают оптимизм, а к 2030 году объем производства продукции АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, экспорт – увеличиться в полтора раза. Особое внимание будет уделено «зеленому золоту» — хмелеводство давно считается фишкой нашей республики.

Строители взяли на заметку посыл по-новому работать с планированием застройки территорий. Возведение жилья должно вестись с учетом параллельного развития социальной инфраструктуры — дорог, школ, детсадов, больниц. Тогда не будет вопросов у новоселов.

Творческие работники с воодушевлением восприняли новость: в этом году — впервые за последние двадцать лет! — будут направлены на целевое обучение 12 человек, на специальность «Артист драматического театра и кино» в Театральный институт им. Бориса Щукина. А потом они пополнят труппу Чувашского драмтеатра им. Константина Иванова.

В перспективе станет больше работы у туроператоров и гидов. Чувашию открывают для себя все больше туристов. Подтянется и инфраструктура — в этом году начнется возведение причальных стенок в Козловке и Мариинском Посаде. Будут наращиваться национальные туристические маршруты, в том числе межрегиональный проект «Великий Волжский путь».

Здравоохранение, образование, культура, экология, спорт, энергетика – пожалуй, нет направления, которое не затронул бы перспективный документ, озвученный Главой республики. Даны соответствующие поручения отраслевым министерствам. Республика уверенно смотрит в будущее. И каждый ее житель, честно трудящийся на своем рабочем месте, чувствует это и может сказать, как и Маяковский: «Это мой труд вливается в труд моей республики!». Церемонию оглашения Послания неожиданно завершила мелодичная, напевная музыкальная композиция. Зазвучала чувашская песня о пахаре, который возделывает сохой землю. Работа нелегка, зато итоги ее — радостны.

Важно

2025 год будет богат на значимые вехи. В июне — 105-летие Чувашской автономии. В сентябре — выборы Главы республики и депутатов Горсобраний Чебоксар и Новочебоксарска. Главным событием года станет 80-летие Великой Победы.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил доплатить из бюджета республики по 20 тысяч рублей инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла установить выплату в сумме 5 тысяч рублей. Предложено повысить единовременную выплату детям войны с 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

В числе мер поддержки – ежемесячные выплаты инвалидам боевых действий. Их получателями являются люди, которые в разное время, в разных географических точках выполняли свой священный долг – защищали Отечество. В их числе — участники специальной военной операции. Правительству предложено повысить единовременную выплату инвалидам боевых действий в два раза.

В феврале стартует программа «Время СВОих», которая является аналогом Президентской программы «Время героев» и направлена на вовлечение участников специальной военной операции в систему государственного и муниципального управления.