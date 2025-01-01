Бизнес идёт в новые регионы

Представители «ОПОРЫ РОССИИ» из Чувашии в ходе поездки в Запорожскую область встретились с главой Бердянского округа Алексеем Кичигиным. На рабочей встрече с руководством подшефного для Чувашии муниципалитета обсудили вопросы развития и поддержки местного бизнеса, содействия адаптации и развитию предпринимательства на новых территориях. Алексей Кичигин призвал расширять сотрудничество между регионами для привлечения инвестиций и обмена опытом. Он привел в качестве примера проведенный бизнес-форум с участием предприятий Чувашской Республики. Глава округа также рассказал о производственном, сельскохозяйственном и туристическом потенциалах Запорожской области. Отдельного внимания на встрече удостоилась тема подготовки специалистов из числа молодежи, без которых невозможно решить задачи по развитию региона и обеспечению достойной жизни в округе.

Сергей Горник