Турнир под знаменем Победы

Состоялось совещание рабочей группы по проведению в Чувашии II Всемирных игр национальных видов единоборств, которые планируются в октябре этого года. Принято решение, что турнир состоится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Исполком Российского союза боевых искусств, представители всероссийских спортивных федераций по различным видам единоборств, а также руководство и сотрудники Минспорта Чувашской Республики приняли активное участие в обсуждении концепции и формата предстоящих Игр. В том числе уделили внимание возможности привлечения иностранных участников и разработке культурной программы, которая позволит гостям ближе познакомиться с культурой республики. Кстати, всероссийские спортивные федерации боевых искусств, входящие в состав РСБИ, уже начали подавать заявки на участие в Играх.

Василий Григорьев