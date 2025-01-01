Турнир под знаменем Победы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Состоялось совещание рабочей группы по проведению в Чувашии II Всемирных игр национальных видов единоборств, которые планируются в октябре этого года. Принято решение, что турнир состоится в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Исполком Российского союза боевых искусств, представители всероссийских спортивных федераций по различным видам единоборств, а также руководство и сотрудники Минспорта Чувашской Республики приняли активное участие в обсуждении концепции и формата предстоящих Игр. В том числе уделили внимание возможности привлечения иностранных участников и разработке культурной программы, которая позволит гостям ближе познакомиться с культурой республики. Кстати, всероссийские спортивные федерации боевых искусств, входящие в состав РСБИ, уже начали подавать заявки на участие в Играх.

Василий Григорьев
Опубликовано: 30 января 2025 г.


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