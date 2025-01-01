Неравнодушные жители Чувашии активно помогают бойцам специальной военной операции

С молитвой и частичкой души

«Серебряные» волонтеры деревень Клычево и Моштауши Чебоксарского муниципального округа отправили большую партию гуманитарной помощи землякам на передовую — 519 окопных свечей, 25 маскировочных сетей, две буржуйки, спички долгого горения, банные мочалки и многое другое.

Активисты Ефремкасинского территориального отдела Аликовского округа еще во время новогодних праздников начали шить подушки для раненых бойцов — уже готово сорок. Так же в эти дни они связали 17 армейских браслетов выживания. Волонтеры вкладывают в свой труд частицу души.

Поддерживают участников СВО и «серебряные» волонтеры Комплексного центра соцобслуживания населения города Чебоксары. Только в январе посетителями отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов № 2 был связан 31 защитный нашлемник. Все переданы в мастерскую Храма Новомученников и Исповедников Российских для отправки в зону СВО.

Кипит работа и в центре плетения маскировочной защиты Большого Сундыря Моргаушского округа. Всего на фронт отправлено 15 маскировочных сетей для танков. Больше года в Анастасовском сельском Доме культуры Порецкого округа действует пункт плетения «ДоброСети» — изготовлено более 150 сетей. В каждую вплетался молитвенный пояс, а уже к готовому изделию прикреплялась записка: «Храни вас Бог, ребята! Мы ждем вас».

В Беловоложском сельском клубе (Яльчикский округ) состоялась патриотическая акция, в ходе которой было изготовлено 279 окопных свечей. На днях здесь также прошла встреча с земляком, участником СВО — он был ранен, лечился в госпитале и теперь снова собирается на передовую. Представители женсовета деревни Белая Воложка пожелали бойцу благополучной службы и скорейшего возвращения домой с победой.