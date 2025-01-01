С начала года мошенники похитили у жителей Чебоксар 21,5 млн рублей

В январе этого года мошенники обманули 75 жителей Чебоксар и похитили у них 21,5 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба городского Управления МВД России.

Одна из потерпевших поверила звонку псевдосотрудника ФСБ и перечислила почти полтора миллиона рублей. Пенсионерка была уверена, что защищает свои накопления от аферистов.

Как заявила 76-летняя горожанка в отделе полиции № 4, ей позвонил неизвестный, представился работником энергосбытовой компании и сообщил, что она должна заменить в квартире старые счетчики на новые, электронные. Для записи в очередь он попросил назвать код, поступивший на ее телефон в процессе разговора. После того как женщина продиктовала запрашиваемую комбинацию цифр, ей сообщили, чтобы ожидала приезд мастера по установке счетчика.

Следом пенсионерке позвонил другой мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг. Чтобы аферисты не смогли добраться до накоплений горожанки, ее убедили срочно их обналичить и перевести на «безопасный» счет.

Банковским работникам пенсионерка сообщила, что собирается приобрести квартиру. Сама же, получив почти полтора миллиона рублей, поехала в один из торговых центров и перевела деньги через банкомат на продиктованные по телефону счета. Только вернувшись домой, жительница Чебоксар поняла, что попалась на уловки мошенников. Возбуждено уголовное дело.