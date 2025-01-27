Чувашию посетила делегация из Республики Индия

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возглавил делегацию заместитель министра по садоводству и экспорту сельскохозяйственной продукции штата Мадхья-Прадеш Шри Раджу Барвайа.

Зарубежные гости ознакомились с работой ООО «Чебомилк», сельскохозяйственного кооператива «Деревенский дворик» и питомника «Фито-Лайн «Садовый». Специалисты высоко оценили уровень производства. В Индии корова считается священным животным и отношение к молочным продуктам в этой стране особенно трепетное, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии. На предприятиях молочного животноводства членам делегации показали, в каких условиях содержатся коровы, рассказали об используемых технологиях. По итогам встречи гости пригласили предпринимателей республики посетить Индию с ответным визитом. Также стороны обсудили перспективы возможного торгового сотрудничества.

«У нас в регионе немало предприятий, в том числе и в агропромышленном секторе, которые могут предложить зарубежным партнерам свою продукцию и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы чувашские и индийские компании находили новые точки соприкосновения. Сегодня мировая экономика меняется, на первый план выходят страны глобального Юга и Азии, и нужно пользоваться нашими экспортными возможностями», — прокомментировал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

27 января 2025 г. Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Опубликовано: 27 января 2025 г.


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