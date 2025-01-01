Вышитая карта России удостоилась премии Правительства РФ

В Москве традиционно отметили авторов самых ярких и ключевых проектов в области культуры за 2024 год. Как сказал на церемонии вручения премии премьер-министр России Михаил Мишустин, достижения и творческие решения лауреатов подарили людям новые впечатления и позволили прикоснуться к богатому наследию страны в этой сфере.

Обладателями премии стали семь проектов, каждый из которых — это заметное явление в своей области. Среди них — документальный фильм «Наши герои», серия живописных произведений «Амурская баллада» заслуженного художника России Владимира Хрустова, возрождение деревянных храмов Севера.

Приятно, что в числе отмеченных заслуг и созданная по инициативе Чувашии Вышитая карта России. Престижную награду вручили министру культуры республики Светлане Каликовой и директору Чувашского национального музея Ирине Меньшиковой. По словам Михаила Мишустина, карта хорошо знакома всем посетителям выставки-форума «Россия» на ВДНХ, ведь она стала одним из ее символов.

«Собрать палитру народов России в их изумительном разнообразии на одном полотне — именно эта идея, это желание объединило нас и сотни мастериц по всей стране в проекте «Вышитая карта России». Я преклоняюсь перед искусством, перед талантом наших вышивальщиц, которые создали этот изумительный оберег культуры нашей страны. Благодарю за всестороннюю поддержку и за высокое признание нашего труда. Вышитая карта России стала символом непобедимости нашей страны. Страна, у которой такие глубокие корни и народ, который из поколения в поколение сшивает ее красными нитями любви к своей родине, непобедима», — сказала на церемонии награждения Светлана Каликова.

Одной из первых, кто поздравил команду региона с получением премии, стала депутат Госдумы Алла Салаева. «Вышитая карта России объединила все регионы нашей необъятной и могучей страны. Единое полотно собрано из вышитых вручную фрагментов, повторяющих очертания каждого субъекта с национальной символикой. Над ее созданием трудились более 260 мастеров из всех регионов», — отметила парламентарий.