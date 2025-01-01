Пешеход передвигался по дороге в темноте, не привлекая к себе внимания…

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотрудники Госавтоинспекции никогда не проезжают мимо граждан, которые в темное время суток идут по дороге в неприметной одежде и без светоотражателей. Они не только нарушают правила дорожного движения, но и подвергают себя смертельной опасности, так как практически невидимы для водителей.

Такой пешеход январским вечером попался на глаза экипажу Госавтоинспекции ОМВД России «Моргаушский» возле деревни Москакасы. Немолодой мужчина двигался по краю проезжей части, хотя и навстречу потоку транспорта, но во всем темном. При оформлении соответствующего нарушения инспекторы проверили жителя округа по базе данных и выяснилось, что сельчанин не соблюдает правила не только как пешеход, но и за рулем своего транспортного средства. В течение прошлого года он около 20 раз привлекался за это к административной ответственности, причем три штрафа остались неоплаченными. За уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП) нарушитель был также наказан.

Инспекторы довезли пешехода до ближайшей остановки общественного транспорта и пожелали больше не нарушать ПДД.

Опубликовано: 22 января 2025 г.


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