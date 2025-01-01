10-летний мальчик отправился пешком из Красночетайского округа в Чебоксары

Десятилетнего мальчика доставили в отделение полиции за пешую прогулку. Правда, как выяснилось, ребенок вышел не просто подышать воздухом. К экипажу Госавтоинспекции ОМВД России «Моргаушский», дежурившему у деревни Нискасы, обратился водитель, который сообщил, что в Ядринском округе увидел мальчика, который шел один по обочине дороги. Автолюбитель остановился и, узнав, что ребенок идет пешком в Чебоксары, посадил его в свою машину и довез до полицейских. Оказалось, что юный путешественник из Красночетайского округа, не предупредив опекунов, решил навестить сестру, которая живет в столице республики. До того, как его перехватили, мальчик прошел более десяти километров. По данному факту будет проводиться проверка.