Среде проживания — особое внимание

Новыми общественными пространствами, украшающими городской облик, обзавелись Новочебоксарск, Алатырь и Шумерля

Все три идеи, воплотившиеся в жизнь — победители VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Республиканские предложения по благоустройству выигрывали в нем 15 раз — с начала старта конкурса в 2018 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «Всегда радует, что, несмотря на сложности, мы достигаем намеченных целей. Благодарю всех за конструктивную работу, вовлеченность в дело», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев на заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Без трудностей не обошлось, и все же поставленные задачи были выполнены, появились уютные и современно оформленные территории для жителей. Однако руководитель региона подчеркнул, что муниципалитетам следует теснее работать с подрядчиками и усилить контроль за выполнением контрактных обязательств.

Ельниковская роща в Новочебоксарске всегда была местом притяжения горожан. Это единственный лесной массив в черте города и особо охраняемая природная территория. Зеленые богатства удалось сохранить при реализации проекта. А вот развлекательная и рекреационная инфраструктура рощи за два года стала ярче — столько уголков, куда так и хочется заглянуть, идя по брусчатому мощению или деревянным тротуарам! Здесь есть и аттракционы, и амфитеатр, уголки для выставок, навесы для отдыха, площадки с разнообразным игровым и спортивным оборудованием. К примеру, появился памп-трек — замкнутая велотрасса с небольшими препятствиями и поворотами, популярная нынче у молодежи. Возле зоопарка обустроен входной павильон с помещениями для животных. Можно прогуляться по ароматическому саду или поймать ветер, сев в качели-гнездо, порадовать глаз малыми архитектурными формами, насладиться гармонией звуков в музыкальной зоне… На благоустройство Ельниковской рощи по грантовому проекту было направлено 157,4 млн рублей, из них 106 млн — из федеральной казны.

А в Алатыре облагородили исторический центр по ул. Ленина и площади Октябрьской Революции — он застраивался еще в 1804 году по плану, утвержденному императором Александром l. Купеческие дома, магазины, храмы… Здесь прекрасно сохранилась атмосфера старинного города. Недаром в 2019 году Алатырю присвоен статус исторического поселения. На проект было выделено свыше 128 млн рублей, из них 80,8 млн — это федеральные средства.

Появившаяся переходная улица соединяет две главные площади города. По деревянной мостовой можно пешком дойти до уникальных достопримечательностей, островков озеленения, смотровой террасы с подиумом, арт-объекта «Парящий Алатырь-камень»… Обеспечен комфортный доступ к более чем двадцати объектам культурного наследия регионального и федерального значения. Туристов в Алатыре благодаря такому преображению станет явно больше. Тем более что крепость времен Ивана Грозного в исторической части города тоже есть! Построенное деревянное сооружение точно воспроизводит облик укрепления, созданного в 1552 году по указу царя — это пятиугольник с семью башнями и несколькими входами.

Обрел новые черты парк имени 50-летия Пионерской организации в центре Шумерли. Преобразилась и центральная площадь вдоль него. На это из федеральной казны направили 90 млн рублей, а всего на благоустройство затрачено почти 114,5 млн рублей.

В парке благоустроены функциональные зоны: коммерческая, прогулочная, при благоустройстве площади выделены парадная, праздничная и ярмарочная территории. В аллеях уложен асфальт, вход на главную из них красиво оформлен. Оборудована экологическая тропа с освещением, имеется и веревочный городок. Смонтирован фонтан с подсветкой — его протестировали еще прошлым летом. Украсили это общественное пространство и малые архитектурные формы — арт-объект «водонапорная башня», «железная дорога», беседки и пешеходный мост. Сейчас завершается монтаж ограждения по периметру парка. Здесь можно не только прогуляться и отдохнуть, но и организовать культурный досуг или заняться спортом. Оценить красоту яблоневого сада и даже узнать, что такое «сухой фонтан». Теперь это разноплановое многофункциональное пространство, рассчитанное на интересы людей разного возраста.

Между тем уже на подходе другие преобразившиеся территории — в 2025 году завершится реализация проекта «Государева гора» в Мариинском Посаде, благоустройство территории между двух вокзалов в Канаше. По инициативе Президента России Владимира Путина всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продлен до 2030 года — уже в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И в Чувашии готовятся заявки. Например, от села Порецкое — на поддержку благоустройства исторического центра (улиц Ульянова, Октябрьская и Комсомольская).

«Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды позволяет нам улучшать условия жизни наших жителей как в городах, так и в сельских поселениях, делать общественные территории комфортными, качественными, безопасными и благоустроенными, развивать в них экономику и туризм», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.