Минтранс Чувашии подводит итоги

Шуршат по асфальту шины

С окончанием 2024 года завершился и национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему по республике передвигаться стало действительно безопаснее, а главное — удобно.

К числу масштабных работ на региональной сети дорог относится капитальный ремонт одной из самых загруженных трасс Чувашии — автодороги Чебоксары — Сурское. Обновлено свыше 60 км дорожного покрытия, что значительно улучшило транспортную доступность и повысило уровень безопасности. Также отремонтировано 35 км региональной автомобильной дороги Калинино — Батырево — Яльчики. Она соединяет несколько округов, а значит, многие населенные пункты стали еще ближе.

В 2023 году ликвидирован первый грунтовый разрыв между муниципальными округами. Новый трехкилометровый участок автомобильной дороги соединил Мариинско-Посадский и Козловский округа. Теперь люди быстрее добираются в нужные населенные пункты, экономя до полутора часов времени. За период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на региональной сети отремонтировано 12 мостовых сооружений.

Создание надежной дорожной инфраструктуры — неотъемлемая часть развития городских агломераций. Завершившийся нацпроект позволил привести к нормативу в Чебоксарской агломерации 210 км дорог. При этом в столице республики выполнен капитальный ремонт более 80 км дорог, работы велись на 86 участках. Среди ключевых объектов — реконструкция улицы Гражданской, строительство автодороги по улице 1-я Южная, капитальный ремонт улицы Ашмарина и проспекта Ивана Яковлева, а также улицы Калинина. Также полностью обновлены три крупнейших мостовых сооружения: Южный путепровод по проспекту Тракторостроителей, Сугутский и Октябрьский мосты.

Что касается Новочебоксарска, то там также отремонтированы ключевые магистрали — улицы Советская, Винокурова, Воинов-интернационалистов, Промышленная. Благодаря нацпроекту в городе проведены работы по обустройству линий освещения улиц Восточная и Промышленная.

Еще несколько примеров удачного исполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в Моргаушском округе приведены в норму дорожные участки Тойгильдино — Паймурзино и «Волга-Вурмой». В Чебоксарском округе отремонтирован 12-километровый участок дороги Волга — Шорчекасы — Атлашево, соединяющий Абашевское, Акулевское и Атлашевское сельские поселения, по которой курсируют рейсовые и школьные автобусы.

Надо сказать, что работа в рамках национального проекта осуществлялась комплексно. Помимо обновления дорожного покрытия, специалисты создавали комфортные пешеходные переходы и заниженные тротуары для маломобильных граждан, модернизировали остановки общественного транспорта и обновили дорожные знаки. Также проводилась модернизация светофоров, что улучшает транспортную инфраструктуру и делает участие в дорожном движении не таким опасным.

МАКСИМ ПЕТРОВ,

министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии: «За последние шесть лет состояние дорожной сети региона претерпело значительные улучшения. Доля дорог регионального значения, соответствующих установленным нормативам, увеличилась с 42% до 50%, а в пределах Чебоксарской агломерации этот показатель возрос с 69% до 85%».

И как бы странно ни звучало, но с завершением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начинается новый виток в сфере дорожного благоустройства. «В 2025 году проекты, реализуемые нацпроектом «Безопасные качественные дороги», продолжат свою работу в составе нового нацпроекта — «Инфраструктура для жизни», который продлится до 2030 года. В рамках нового нацпроекта продолжим работы по обновлению сети автомобильных дорог региона», — сообщил руководитель Минтранса.

При этом в ведомстве отмечают, что к 2030 году планируется привести к нормативам 60% региональной и опорной сетей дорог, а также поддерживать в норме не ниже 85% федеральных магистралей.