«Лишний» снег расплавят на специальном полигоне

В Чебоксарах началось строительство первой в республике снегоплавильной станции. Она станет частью коммунальной инфраструктуры города и значительно упростит процесс утилизации снега.

Располагаться установка будет на проспекте Тракторостроителей. И на полную мощность ее запустят в зимний сезон 2026-2027 годов. Согласно контракту, объект должен быть сдан в эксплуатацию до 30 октября 2026 года.

Не вдаваясь в подробные технические особенности, отметим, что снегоплавильное сооружение представляет собой железобетонную емкость, погруженную в землю и состоящую из ряда камер. Для плавления снега будет использоваться бункер с теплой водой, получаемой от энергии газовых горелок. Непосредственно сама станция будет состоять из нескольких асфальтированных площадок, самой снегоплавильной установки, очистных сооружений, автоматизированного пункта взвешивания.

Цифра 190 тысяч кубических метров снега вывозится в среднем за сезон с городских территорий

За один раз бункер сможет принять до 600 кубометров снега, который полностью расплавится в течение нескольких часов. Всего же за сутки установка способна переработать около трех тысяч кубометров снега. Вместе с тем остатки песко-соляной смеси и случайный мусор, оседающие на дне установки, будут удаляться механическим способом. Бункеры оснащены решеткой, чтобы предотвратить попадание крупного мусора. А талая вода будет направляться на очистные сооружения с последующим циклом очистки перед сбросом. Таким образом, весь процесс утилизации городского снега будет соответствовать экологическим требованиям и не причинять вреда окружающей среде.

На сегодняшний день уже подготовлена площадка для забивки свай под строительство аккумулирующего железобетонного резервуара. Также проложены трубы к газопроводу и начата подготовка к прокладке трубопровода на участке ливневой канализации. Стоимость всех работ оценивается в 565 млн рублей.

«Современные технологии утилизации снега позволяют эффективно справляться с большими объемами, оптимизируя нагрузку на городские службы, инфраструктуру и бюджет», — отмечает глава Чебоксар Владимир Доброхотов.