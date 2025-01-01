Механика и химия сказки о первом богатыре

«Финист. Первый богатырь» — к счастью, не очередной ремейк советского фильма или мультика, а самостоятельный полноценный сюжет, который больше опирается на русские народные сказки о Ясном соколе, нежели на трилогию «Последний богатырь». По замыслу создателей — той же команды сценаристов, что работала над всей франшизой, это приквел истории про Белогорье, где только двое знакомых нам героев: Финист и еще не состарившаяся Баба Яга, правда, уже начавшая принимать допинг — молодильные яблочки. Поэтому те, кто не смотрел ни фильмы, ни вышедший минувшей осенью сериал про дочерей «последнего богатыря» Ивана Муромца, в героях и хитросплетениях сюжета не запутаются.

Режиссер — Дмитрий Дьяченко,

продолжительность — 1 час 52 минуты,

места съемок: Московская область, Казахстан

Впрочем, как мы знаем по предыдущим картинам, ничему жизнь Финиста не научила. Получается, зря в приквеле он проходил через все испытания: каким тщеславным и самовлюбленным был, таким и остался. Конечно, для маленьких зрителей это очередной фильм о ценности дружбы, о том, что один в поле не воин, но от взрослых не должна укрыться другая сторона истории. Когда кругом оборотни и предатели, и тот, кто должен прикрыть тебе спину, вонзает в нее нож, рассчитывать можно только на себя. Возможно, фраза Финиста «Проснусь я завтра до первых петухов и один на подвиг пойду» в начале сюжета звучит как бахвальство, но ближе к финалу отчетливо понимаешь: ему некому довериться. Самым надежным плечом оказывается женское — Бабы Яги (Юлия Пересильд), но какой нормальный богатырь будет надеяться на помощь женщины?

Поэтому дружба — лишь ширма для детей, а взрослым очевидно, что мало кому в жизни можно верить, и все настоящие опоры только внутри нас самих. И Финист не сдается: его сила — это не столько сила рук, сколько духа. В сериале «Последний богатырь. Наследие» уже была мысль, что не все, чем кажется, тем на самом деле и является, и в новом фильме она получила продолжение. Конечно, от восточной заморской страны и ее жителей можно ожидать какого угодно коварства, но с предательством Финист сталкивается еще в Белогорье. Оруженосец Мелеха (Сергей Лавыгин) служит лишь его успеху, а стоило богатырю потерять зрение и превратиться в беспомощного человека, как слуга его бросает. Свою натуру труса и предателя Мелеха покажет еще не раз, так почему же Финист его прощает? Ну, можно простить раз и дать второй шанс, но Мелеха же неисправим! И никакая кара небесная на него в итоге не обрушилась! Ну хотя бы в сказке предатели должны получать по заслугам?

Короток путь от славы к забвению

Красивый мужчина, сильный, смелый, защищающий Белогорье от чудищ, ну, может, не шибко умный (так за смекалку в русских сказках не Финист отвечает, а Иван), но народ же его не любит. Слишком серьезно богатырь к себе относится. Как за петушками на палочке к Финисту прийти или холодца из пойманного им огромного кабана откушать, так прямо очередь. И встречают аплодисментами, и обещают сына в его честь назвать, а как помочь ослепшему герою — так никого нет! Одна из самых душещипательных сцен, как резко постаревший, осунувшийся Финист пытается наощупь найти себе хоть что-то съедобное в яме с объедками. И это уже вопрос для взрослых зрителей: как нужно было жить, чтобы, потеряв здоровье, не остаться одному?

И обидно, с одной стороны, за Финиста, и совершенно очевидно, с другой, что большинство подвигов совершал он для себя, для поддержания своей репутации и своего слишком раскачанного эго. Этого кабанчика с пушистыми ушами и очень милым пятачком для чего завалил? Спал тот себе в лесу, никого не трогал, нет, выискался Финист на его погибель. Тем не менее слепота не сделала богатыря равнодушным — взялся же он за меч, а не побежал прятаться, когда на Белогорье напали варвары.

За героя все равно переживаешь. И, наверное, зрительское волнение — главный критерий того, что персонаж получился живым, способным запасть в душу. И чем он неидеальнее, тем ближе и дороже. Для Кирилла Зайцева это роль-подарок. После «Движения вверх», «Союза спасения», «Серебряных коньков», «Командира» он воспринимается как актер, способный передать нордический характер, а тут такой комедийный образ, с нотками иронии артиста над своим персонажем, и просто море обаяния: «Снова сокол ясен и пуще прежнего прекрасен!»

Жаль, что никакой внутренней трансформации в рамках всей франшизы у Финиста нет, но интересно то, как из персонажа отрицательного — конкурента Ивана за руку Василисы в первом фильме — он постепенно превращается в героя положительного. И после новой истории понятно, какие бы девицы Финисту ни симпатизировали, он вряд ли когда-нибудь женится. У эгоистов строить долговременные отношения не получается. Семья — это команда, а они не командные игроки. Хотя соколами на Руси называли молодых мужчин и, что интересно, женихов.

Волшебные птицы русского фольклора

Кстати, вечная молодость Финиста в киновселенной «Последнего богатыря» — это отсылка к фольклору, к птице Феникс, способной к возрождению. В народных сказках Финист умирает или впадает в летаргический сон, но восстает (просыпается), когда на него падает слезинка возлюбленной. И этот момент со слезой в фильме тоже есть. И еще из новой картины становится понятно, почему сокол ясный. Это не синоним слова «красивый». Ясный — значит, открытый, понятный, без камня за пазухой, с распахнутой душой. В чувашских сказках можно найти аналог Бабы Яги, но Финиста — богатыря-защитника, умевшего превращаться в сокола, нет. Зато есть Огненная птица, похожая на Феникса, переносящая огонь, который она сама способна и потушить, Вут к?????.ай?к?.

Противостоит Ясный сокол неведомому, тайному, нездешнему, чем, по сути, и является ученый-изобретатель Анариф (Федор Добронравов), желающий понять природу зла и выяснить, кто его создатель. Жаль, что на роль такого сложносочиненного героя с внутренним моральным конфликтом пригласили актера с репутацией добряка. Анарифу в исполнении Добронравова охотно веришь вначале, когда он рассказывает гостям из Белогорья о чудесах химии и механики, но в конце ему явно не хватает харизмы. Спасибо, конечно, что не Филипп Янковский сыграл ученого, он в последнее время предстает исключительно в образе человека с двойным дном.

Впрочем, вся эта история не только о борьбе добра и зла, это еще и противостояние своего и чужого, русского и заморского. Недолго герои будут дивиться силе инженерной мысли Анарифа. Для нас же химия — синоним любви, необъяснимой связи, возникающей между мужчиной и женщиной, а для заграничного ученого — лишь торжество холодного разума. И то, что Финисту дано от природы — вечная молодость и сила, 900-летнему Анарифу приходится получать ценой невероятных усилий.

Чем и хороши фильмы Дмитрия Дьяченко, что про первого богатыря, что про последнего, так это тем, что есть в них конфликт явный — между героями, который толкает действие, и конфликт внутренний — смысловой, психологический, способный открыться не в момент просмотра, а уже после, если зрители через какое-то время решат обдумать увиденное. И вспоминается фраза из другого волшебного фильма «Тайна Снежной королевы», премьера которого тоже состоялась в зимние каникулы, только 1987 года: «Не все бывает в жизни так, как в сказке, но в сказке все бывает так, как в жизни».

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Волшебник пока опережает Финиста

«Волшебник Изумрудного города» пока выигрывает новогоднюю кинобитву. За первые 7 дней показа, по данным бюллетеня кинопрокатчиков, сказка заработала почти два с половиной миллиарда рублей. На 8 января топ-8 лидеров проката выглядит так:

1) «Волшебник Изумрудного города» — 2 млрд 428 млн рублей

2) «Финист. Первый богатырь» — 1 млрд 813 млн

3) «Елки 11» — 1 млрд 32 млн

4) «Домовенок Кузя» — 832 млн

5) «Баба Яга спасает Новый год» — 456,5 млн

6) «Иван Царевич и Серый волк» — 353 млн

7) «Три кота. Зимние каникулы» — 186 млн

8) «Братья» — 145 млн.

Все вместе картины, идущие сейчас в прокате, заработали 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Больше всего зрителей пришло в кинотеатры 2 января — по всей стране это 2 с лишним миллиона человек. А в последние дни каникул «Финист» вырвался вперед по показателю средней посещаемости сеансов. Это связано с тем, что в длинные праздники люди ходят в кино не по разу. Прокат продолжается, и цифры сборов еще вырастут.