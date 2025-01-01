Поддержка личных хозяйств растет

В Минсельхозе Чувашии подвели итоги предоставления государственной поддержки личным подсобным хозяйствам, зарегистрированным в качестве самозанятых. Фермеры получили в прошлом году субсидий на сумму 205 млн рублей. Самым востребованным направлением среди одобренных заявок стала поддержка на содержание молочных коров – этим механизмом воспользовались 939 хозяйств. Господдержку применяли также для того, чтобы покрыть часть затрат на покупку сельхозтехники и оборудования. Таких заявок поступило 378, было выделено 171,4 млн рублей.

«Направление поддержки самозанятых в республике действует третий год, и с каждым отбором интерес к программе и объёмы её субсидирования растут. Если в 2022 году из бюджета в ЛПХ было направлено 55,7 млн рублей, в 2023 году –130,56 млн рублей, то сейчас направленная сумма по результатам отбора – 205 млн рублей», – отметил вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

В этом году поддержка самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство, будет продолжена. На эти цели в бюджете предусмотрено 225 млн рублей.