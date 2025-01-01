В деревне Красномайск Батыревского округа на средства семейного гранта построена конеферма

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На 7 млн рублей, выделенных в 2022 году, фермеры Думилины закупили поголовье и стройматериалы. Сейчас на ферме содержатся более 180 лошадей. Кормом животные обеспечены – хозяева выращивают овес и люцерну на 700 гектарах. Налажены переработка и производство мясных продуктов. В планах — довести поголовье до 500 особей.

Меры поддержки малого агробизнеса стали действовать по всей стране с 2012 года. За это время ими воспользовались 116 сельхозпроизводителей республики. В общей сложности им было выделено около 1 млрд рублей. К слову, с 2025 года для аграриев начнут действовать два новых гранта — «Агромотиватор» и «Чувашский хмель». В республике на это заложено 10,5 млн и 191 млн рублей соответственно. А всего на следующий год для всесторонней помощи аграриям предусмотрено более 4,5 млрд рублей – на треть больше, чем в этом году.

Опубликовано: 1 января 2025 г.


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