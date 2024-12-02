Исправительных центров в Чувашии может стать больше

Для этого надо разработать стандартные подходы к их организации

На заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка рассмотрели меры по расширению сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы на предприятиях и созданию в них необходимого количества мест. В них трудоустраиваются граждане, занятые на принудительных работах по приговору суда.

По словам министра промышленности и энергетики Сергея Лекарева, 19 системообразующих организаций республики отметили сложности при открытии исправительных центров, связанные с дополнительными затратами и недостатком подходящих помещений.

Глава Чувашии Олег Николаев поднял вопрос о необходимости разработки типовых решений для создания исправительных центров. «Мы должны понимать, что делать, если это направление будет востребовано нашими предприятиями, какие инструменты для этого использовать. Исходя из этого, увидим, какие средства нужны, чтобы обеспечивать деятельность этих исправительных центров», — сказал руководитель республики. Он выразил готовность дополнительно поддержать предприятия, заинтересованные в таких площадках, через федеральные программы.

Также на заседании Глава Чувашии поблагодарил Прокуратуру республики за работу по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционного характера, при реализации региональных проектов.

Цифры

По информации УФСИН, в Чувашии в режиме исправительных центров (УФИЦ) сегодня действуют 8 участков.

Создано 521 рабочее место для отбывания наказания в виде принудительных работ.

По состоянию на 25 декабря их наполняемость составила 43%, или 226 осужденных из 13 субъектов Российской Федерации.

Филипп Афанасьев