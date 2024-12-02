Чтобы был на даче газ: в Росреестре прошла встреча с председателями СНТ

В Управлении Росреестра по Чувашской Республике прошла встреча с председателями садоводческих товариществ, в которых есть желающие газифицировать свои домовладения на дачных участках. В совещании участвовали представители Роскадастра и газоснабжающей организации.

По данным АО «Газпром газораспределение Чебоксары», на середину декабря поступили 644 заявки на газификацию. С 270 дачниками заключены договоры по подведению газа, а к 83 абонентам газ уже пущен. Обязательным условием принятия заявки в работу является протокол общего собрания членов СНТ по форме, утвержденной Росреестром. Однако продолжают поступать протоколы, которые не соответствуют требованиям. На встрече представителям товариществ посоветовали внимательно знакомиться с образцом протокола, прежде чем проводить общее собрание, чтобы не забыть включить в него все необходимые пункты.

На сегодня в постановлении российского Правительства по газификации СНТ отсутствуют критерии невозможности проведения газопровода к дачному владению, готовятся поправки о конкретизации таких случаев. Представитель Газпрома посоветовал садоводам, которые колеблются с принятием решения, поспешить. Сейчас газовики сами решают, возьмутся ли они за газификацию объекта или все-таки существуют непреодолимые трудности и последует отказ.

Дачников по-прежнему часто волнует вопрос, как правильно перевести нежилое помещение в жилое. Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева пояснила, сложностей не должно возникнуть, статус можно изменить путем реконструкции. Присутствующие интересовались, как избежать больших вложений на строительство отдельного помещения для газового котла. Специалисты подсказали выход: можно установить котел наружного применения.

Филипп Афанасьев