Более 120 дольщиков ЖК «Гагарин» получили ключи от квартир

Долгожданное новоселье

На сегодняшний день подписаны акты приема-передачи 91 квартиры позиции 2 и 36 квартир позиции 1 жилого комплекса «Гагарин». Со счастливыми новоселами встретился первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов.

«Очень рады, что дом наконец-то достроили. Ждали долго, дождались, слава богу, было где жить. Потихоньку готовимся к ремонту, на днях закупили сантехнику, плитку, даже обои уже купили. Со дня на день обещали привезти. Претензий к строителям у меня нет», — поделилась эмоциями Галина Клевакичева, дольщица позиции 2.

А вот в квартире семьи Головановых ремонт уже начался. «Мы ждали пять лет, с девятнадцатого года. За эти пять лет придумали все дизайн-проекты, уже заказали кухонный гарнитур, нашли ремонтников, даже мебель начали заказывать. Мечтаю о большой белой кухне, чтобы все друзья и родственники пришли, и мы отметили летом новоселье», — говорит Софья Голованова.

Позиция 2 жилого комплекса была введена в эксплуатацию в ноябре текущего года, вслед за ней документ получила и позиция 1. Окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками планируется в следующем году. На очередной встрече с участниками долевого строительства, в которой приняли участие представители Минстроя Чувашии, подрядной организации ООО «СМУ-13», администрации Чебоксар и прокуратуры республики, обсудили ход работ на объектах в микрорайоне «Кувшинка».

«Еще около 590 дольщиков ожидают свои квартиры. Благодаря соглашению с инвестором работы на объектах возобновлены. С учетом того, что уже многое сделано, я думаю, что совместными усилиями мы эти объекты завершим, и в следующем году у нас проблемных объектов уже не будет», — сказал Владимир Максимов.

Представитель подрядной организации ООО «СМУ-13» Роман Беликов сообщил дольщикам, что работы на позициях 3, 3А и 19 ведутся в соответствии с графиками. К маю следующего года подрядчик планирует завершить все строительно-монтажные работы, а в течение мая-июня — выполнить благоустройство. Со следующего года также будет увеличена численность рабочих.

«До конца года будет полностью завершен тепловой контур. Также в данный момент мы ведем работы по внутренним инженерным системам. Это вода, канализация, отопление, сети связи, электроснабжение. После праздников мы приступаем к монтажу газовых котельных. Планируем к началу марта подать тепло. После 20 января приступаем к поставке и монтажу балконов и витражей, в течение двух месяцев работы будут выполнены», — рассказал представитель подрядной организации ООО «СМУ-13» Роман Беликов.

СПРАВКА «СЧ»

В июле 2024 года между Минстроем Чувашии и ООО «СМУ-13» было подписано соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта, по которому инвестор взял на себя обязательства по завершению строительства четырех проблемных объектов ООО «СЗ «Лидер».

Александр Александров