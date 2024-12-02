Муниципалитетам выделят почти 200 млн рублей для погашения задолженностей в сфере ЖКХ

Как сообщили в Минфине Чувашии, по поручению Главы республики Олега Николаева 110 млн рублей из резервного фонда республиканского правительства получит Шумерля, 84,2 млн рублей — Алатырь, 4,3 млн рублей — Мариинско-Посадский округ. Это позволит погасить просроченную задолженность местных муниципальных унитарных предприятий за потребленные природный газ и электроэнергию, а также покрыть долг по налоговым обязательствам.

Напомним, в конце октября текущего года Олег Николаев провел расширенное совещание по вопросу финансово-экономического состояния ресурсоснабжающих организаций, где поручил определиться с основными подходами по урегулированию ситуации с задолженностью за энергоресурсы. В этой связи на сегодняшний день по каждому проблемному предприятию разработан план восстановления платежеспособности, прорабатываются вопросы передачи в 2025 году сетей водоснабжения и водоотведения МУП в концессию, а объектов теплоснабжения — в госсобственность Чувашской Республики для последующей эксплуатации ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии.

Филипп Афанасьев