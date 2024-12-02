«Бяда-бяда, огорчение»: за что подрастающему поколению такой Домовёнок Кузя?

Новогодняя кинобитва уже началась, хотя главные игроки в нее еще не вступили. Сразу восемь отечественных фильмов выходят на серебряный экран в расчете собрать кассу в зимние каникулы — самое лучшее в году время с точки зрения кинопроката. Уже идут «Домовенок Кузя», «Баба Яга спасает Новый год», «Братья» с Филиппом Киркоровым, «Елки 11», «Звезды в Сибири», «Последний ронин», а с 1 января к ним присоединятся «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города». Работники кинотеатров уверены: у последних двух благодаря массированной рекламе есть все шансы пополнить клуб фильмов-миллиардников. Скорее всего, в первые дни января высоко взлетит «Финист», а потом его начнет догонять «Волшебник…». Праздничные дни длинные, люди ходят в кино не по разу, и зрительского внимания хватит всем.

Режиссер — Виктор Лакисов,

продолжительность — 1 час 30 минут,

место съемок: Москва

А вот в напряженные предновогодние дни в чебоксарских кинотеатрах малолюдно: «Домовенок Кузя» стартовал в полупустых залах. Фильм промаркирован как 6+, и это тот случай, когда категория 12+ смотреть его точно не будет. Эта картина не семейная, как «Чебурашка», «Последний богатырь», «По щучьему велению», а именно детская, рассчитанная на младший школьный возраст. С единственной главной мыслью — нельзя бросать друзей в беде. Никаких смысловых пластов для родителей в нем искать не стоит. Но ребенка одного в кинотеатре не оставишь, а о том, чтобы интересно было и взрослым, создатели как-то не подумали.

Невероятного волшебства и спецэффектов, ради которых стоило бы смотреть «Домовенка Кузю» именно на большом экране, тоже нет. История добрая, милая и очень плоская. Возникает ощущение малобюджетного кино с небольшим набором локаций и актерским составом, которое плодовитые братья Андреасяны сняли как будто между делом. В этом году вышли 12 фильмов и сериалов, спродюсированных Сариком Андреасяном, и еще 24, в том числе «Домовенок Кузя 2», находятся в производстве. Так стоит ли ждать глубины от такого киноконвейера?

Главные герои — головы на ножках

После лишения Сарика водительских прав за езду в нетрезвом виде история, в которой сотрудники Госавтоинспекции вымогают у Бабы Яги взятку, а в финале остаются в волшебном лесу, потому что портал в наш мир для них закрылся, выглядит местью. Эти персонажи, которым «страшно без денег домой приходить», а оказаться в зазеркалье — нет, попали в фильм тоже как будто из временного портала — откуда-то из 90-х. Таких гаишников сейчас, пожалуй, и не встретишь на дорогах. Да и сюжетный ход уже кажется вторичным: в прошлогоднем фильме «Баба Яга спасает мир» сотрудник правоохранительных органов, понюхав волшебного зелья, тоже начал путешествие между мирами, от эпизода к эпизоду теряя человеческий облик.

Впрочем, образы гаишников не самое худшее в фильме. Хуже, когда созданные с помощью графики два главных героя не вызывают симпатии. Огромные головы с огромными глазами на непропорционально маленьких телах. Сарик Андреасян рассказывал в интервью разным изданиям, что над анимированными образами Кузи и Нафани группа художников работала полгода. Но потраченное время не добавило персонажам обаяния. Это не Чебурашка, глядя на которого, вслед за Евой Смирновой тянет кричать «Хочу пушистикааааа!»

Сергей Бурунов с Гариком Харламовым подарили домовым свои голоса и с помощью интонаций пытались сделать их образы более яркими. Хотя голос Георгия Вицина, озвучившего Кузю в советском мультфильме, с его неподражаемым «оканьем» остался на скрижалях памяти, с которых уже невозможно ничего стереть. Зачем новому домовенку сохранили этот старый среднерусский говор? Если в 80-е, когда вышел мультфильм, в деревнях Русского Севера и Верхней Волги старики еще так говорили, то сейчас оканье ушло и выглядит атавизмом.

Впрочем, чего точно не нужно делать, так это сравнивать новую историю со старой — отшлифованное стекло никогда не станет бриллиантом, потому что мультфильмы, которые мы любим с детства, для нас давно стали настоящими сокровищами. Но чтобы их герои были дороги и новым поколениям и не ушли вместе с нами, кинематографисты пытаются их осовременить. У кого на сколько хватает фантазии и таланта. И попутно зарабатывают деньги на ностальгии 40-50-летних зрителей. Только непонятно, чем подрастающее поколение заслужило такого Домовенка Кузю?

Братья Андреасяны, к слову, замахнулись и на «Простоквашино». Выход полнометражного фильма, где почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а дядю Федора — Рома Панков, назначен на 1 января 2026-го. Вот через год будет битва так битва, не чета нынешней. В эту же дату анонсируется выход продолжения приключений Чебурашки и фильма «Буратино» с суперзвездным кастом, где главный герой тоже создан графистами.

Самый яркий персонаж в фильме не Кузя,а Баба Яга

Понятно, что в «Домовенке Кузе» малыши будут следить за сюжетом и за погоней, а что там увидят взрослые? Нафаня теперь присматривает за элитным многоэтажным домом с закрытой территорией и просторными квартирами. У Наташи (София Петрова) большая детская в несколько окон, прекрасно обставленная — смотришь и завидуешь. Купленная в ипотеку, сообщает зрителям папа девочки Андрей (Марк Богатырев). Чтобы погасить кредит на такое жилье, нужно продать не один старый дом в Подмосковье, в котором в общем-то когда-то и жил Кузя. Судя по макетам домов в квартире и обстановке в офисе, Андрей работает архитектором. Ну а что, хотя бы в сказке молодая семья может позволить себе такую квартиру в Москве? Тем более, что среднестатистическое жилье, в котором живут 70% зрителей, сейчас в кино не снимают: у героев либо дизайнерский интерьер, либо полное отсутствие ремонта.

За Кузей и его волшебным сундучком, исполняющим любые желания и способным изменить мир, охотится Баба Яга, которую играют почему-то две непохожие друг на друга актрисы: в лесу Алика Смехова, в Москве — Екатерина Стулова. Где в городе находит себе приют эта неукротимая женщина в самом расцвете сил? В президентском люксе дорогого отеля с панорамным видом на Москву-реку! Губа-то у нее не дура! А Кузя при этом рассказывает Наташе, что если сундучок достанется Бабе Яге, с его помощью она погрузит весь мир во мрак, где хорошо будет жить только крысам и паукам. То есть негативный образ конкурентки в глазах девочки создает именно Кузя!

При этом никакого особого зла Баба Яга в городе и не совершает: только гримасничает, угрожает и гоняется за домовыми. Единственное, за что ее можно привлечь к ответственности, так это превышение скорости и похищение айфона в салоне связи. У Бабы Яги есть волшебный посох, работающий как лазерный пистолет, яблочко на серебряной тарелке, которое она использует как навигатор, монета, которой где бы ни расплатился, она все равно вернется к хозяйке. С таким набором магических артефактов зачем ей еще и волшебный сундучок?

Тема сказочных героев в современной Москве настолько не нова, что уже не вызывает никаких откликов, да и шутки как-то не запоминаются, потому что над ними не смеешься в моменте. В праздничную ночь по телевизору семья Наташи отчего-то смотрит сначала Хрущева, обещающего «показать Кузькину мать», а потом новогоднее обращение «Верховного домового». А еще на весь видеоряд фильма режиссер решил зачем-то наложить бодрую музыку. Видимо, на монтаже без нее было совсем уныло. Она звучит все время и этим раздражает. Тем более сейчас, когда один из трендов кинематографа — использовать живой звук со съемочной площадки: шум улицы, ветра, леса…

Филологи и историки в один голос говорят, что именно сказки помогают понять душу и характер народа, что именно из них выросла вся русская культура, что перекормить детей сказками нельзя. Но когда их производство поставлено на поток, а качество сценариев оставляет желать лучшего, то уже хочется показать кузькину мать самим кинодеятелям и воскликнуть: «Горшочек, не вари»!