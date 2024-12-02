«Бяда-бяда, огорчение»: за что подрастающему поколению такой Домовёнок Кузя?

Автор: Ольга ПетроваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Братья Сарик и Гевонд Андреасяны говорят в интервью, что для их кинокомпании «Домовенок Кузя» станет началом долгого пути по созданию семейных фильмов: права на экранизацию этой истории они получили на много лет вперед. Фото kino-teatr.ru

Новогодняя кинобитва уже началась, хотя главные игроки в нее еще не вступили. Сразу восемь отечественных фильмов выходят на серебряный экран в расчете собрать кассу в зимние каникулы — самое лучшее в году время с точки зрения кинопроката. Уже идут «Домовенок Кузя», «Баба Яга спасает Новый год», «Братья» с Филиппом Киркоровым, «Елки 11», «Звезды в Сибири», «Последний ронин», а с 1 января к ним присоединятся «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города». Работники кинотеатров уверены: у последних двух благодаря массированной рекламе есть все шансы пополнить клуб фильмов-миллиардников. Скорее всего, в первые дни января высоко взлетит «Финист», а потом его начнет догонять «Волшебник…». Праздничные дни длинные, люди ходят в кино не по разу, и зрительского внимания хватит всем.

Режиссер — Виктор Лакисов,
продолжительность — 1 час 30 минут,
место съемок: Москва

А вот в напряженные предновогодние дни в чебоксарских кинотеатрах малолюдно: «Домовенок Кузя» стартовал в полупустых залах. Фильм промаркирован как 6+, и это тот случай, когда категория 12+ смотреть его точно не будет. Эта картина не семейная, как «Чебурашка», «Последний богатырь», «По щучьему велению», а именно детская, рассчитанная на младший школьный возраст. С единственной главной мыслью — нельзя бросать друзей в беде. Никаких смысловых пластов для родителей в нем искать не стоит. Но ребенка одного в кинотеатре не оставишь, а о том, чтобы интересно было и взрослым, создатели как-то не подумали.

Всем актерам и в первую очередь Софии Петровой на съемочной площадке пришлось взаимодействовать с деревянной куклой Кузей, реплики которой за кадром произносил второй режиссер. Фото kino-teatr.ru

Невероятного волшебства и спецэффектов, ради которых стоило бы смотреть «Домовенка Кузю» именно на большом экране, тоже нет. История добрая, милая и очень плоская. Возникает ощущение малобюджетного кино с небольшим набором локаций и актерским составом, которое плодовитые братья Андреасяны сняли как будто между делом. В этом году вышли 12 фильмов и сериалов, спродюсированных Сариком Андреасяном, и еще 24, в том числе «Домовенок Кузя 2», находятся в производстве. Так стоит ли ждать глубины от такого киноконвейера?

Главные герои — головы на ножках

После лишения Сарика водительских прав за езду в нетрезвом виде история, в которой сотрудники Госавтоинспекции вымогают у Бабы Яги взятку, а в финале остаются в волшебном лесу, потому что портал в наш мир для них закрылся, выглядит местью. Эти персонажи, которым «страшно без денег домой приходить», а оказаться в зазеркалье — нет, попали в фильм тоже как будто из временного портала — откуда-то из 90-х. Таких гаишников сейчас, пожалуй, и не встретишь на дорогах. Да и сюжетный ход уже кажется вторичным: в прошлогоднем фильме «Баба Яга спасает мир» сотрудник правоохранительных органов, понюхав волшебного зелья, тоже начал путешествие между мирами, от эпизода к эпизоду теряя человеческий облик.

Впрочем, образы гаишников не самое худшее в фильме. Хуже, когда созданные с помощью графики два главных героя не вызывают симпатии. Огромные головы с огромными глазами на непропорционально маленьких телах. Сарик Андреасян рассказывал в интервью разным изданиям, что над анимированными образами Кузи и Нафани группа художников работала полгода. Но потраченное время не добавило персонажам обаяния. Это не Чебурашка, глядя на которого, вслед за Евой Смирновой тянет кричать «Хочу пушистикааааа!»

Гарик Харламов, озвучивший Нафаню, рассказывает, что сразу решил добавить голосу хрипотцы, чтобы было понятно: этот домовой живет уже не первую сотню лет. Фото kino-teatr.ru

Сергей Бурунов с Гариком Харламовым подарили домовым свои голоса и с помощью интонаций пытались сделать их образы более яркими. Хотя голос Георгия Вицина, озвучившего Кузю в советском мультфильме, с его неподражаемым «оканьем» остался на скрижалях памяти, с которых уже невозможно ничего стереть. Зачем новому домовенку сохранили этот старый среднерусский говор? Если в 80-е, когда вышел мультфильм, в деревнях Русского Севера и Верхней Волги старики еще так говорили, то сейчас оканье ушло и выглядит атавизмом.

Впрочем, чего точно не нужно делать, так это сравнивать новую историю со старой — отшлифованное стекло никогда не станет бриллиантом, потому что мультфильмы, которые мы любим с детства, для нас давно стали настоящими сокровищами. Но чтобы их герои были дороги и новым поколениям и не ушли вместе с нами, кинематографисты пытаются их осовременить. У кого на сколько хватает фантазии и таланта. И попутно зарабатывают деньги на ностальгии 40-50-летних зрителей. Только непонятно, чем подрастающее поколение заслужило такого Домовенка Кузю?

Братья Андреасяны, к слову, замахнулись и на «Простоквашино». Выход полнометражного фильма, где почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а дядю Федора — Рома Панков, назначен на 1 января 2026-го. Вот через год будет битва так битва, не чета нынешней. В эту же дату анонсируется выход продолжения приключений Чебурашки и фильма «Буратино» с суперзвездным кастом, где главный герой тоже создан графистами.

Самый яркий персонаж в фильме не Кузя,а Баба Яга

Понятно, что в «Домовенке Кузе» малыши будут следить за сюжетом и за погоней, а что там увидят взрослые? Нафаня теперь присматривает за элитным многоэтажным домом с закрытой территорией и просторными квартирами. У Наташи (София Петрова) большая детская в несколько окон, прекрасно обставленная — смотришь и завидуешь. Купленная в ипотеку, сообщает зрителям папа девочки Андрей (Марк Богатырев). Чтобы погасить кредит на такое жилье, нужно продать не один старый дом в Подмосковье, в котором в общем-то когда-то и жил Кузя. Судя по макетам домов в квартире и обстановке в офисе, Андрей работает архитектором. Ну а что, хотя бы в сказке молодая семья может позволить себе такую квартиру в Москве? Тем более, что среднестатистическое жилье, в котором живут 70% зрителей, сейчас в кино не снимают: у героев либо дизайнерский интерьер, либо полное отсутствие ремонта.

За Кузей и его волшебным сундучком, исполняющим любые желания и способным изменить мир, охотится Баба Яга, которую играют почему-то две непохожие друг на друга актрисы: в лесу Алика Смехова, в Москве — Екатерина Стулова. Где в городе находит себе приют эта неукротимая женщина в самом расцвете сил? В президентском люксе дорогого отеля с панорамным видом на Москву-реку! Губа-то у нее не дура! А Кузя при этом рассказывает Наташе, что если сундучок достанется Бабе Яге, с его помощью она погрузит весь мир во мрак, где хорошо будет жить только крысам и паукам. То есть негативный образ конкурентки в глазах девочки создает именно Кузя!

Екатерина Стулова давно мечтала сыграть Бабу Ягу, тем более такую стильную. Режиссер разрешил ей хулиганить и импровизировать в кадре. Фото kino-teatr.ru

При этом никакого особого зла Баба Яга в городе и не совершает: только гримасничает, угрожает и гоняется за домовыми. Единственное, за что ее можно привлечь к ответственности, так это превышение скорости и похищение айфона в салоне связи. У Бабы Яги есть волшебный посох, работающий как лазерный пистолет, яблочко на серебряной тарелке, которое она использует как навигатор, монета, которой где бы ни расплатился, она все равно вернется к хозяйке. С таким набором магических артефактов зачем ей еще и волшебный сундучок?

Тема сказочных героев в современной Москве настолько не нова, что уже не вызывает никаких откликов, да и шутки как-то не запоминаются, потому что над ними не смеешься в моменте. В праздничную ночь по телевизору семья Наташи отчего-то смотрит сначала Хрущева, обещающего «показать Кузькину мать», а потом новогоднее обращение «Верховного домового». А еще на весь видеоряд фильма режиссер решил зачем-то наложить бодрую музыку. Видимо, на монтаже без нее было совсем уныло. Она звучит все время и этим раздражает. Тем более сейчас, когда один из трендов кинематографа — использовать живой звук со съемочной площадки: шум улицы, ветра, леса…

Филологи и историки в один голос говорят, что именно сказки помогают понять душу и характер народа, что именно из них выросла вся русская культура, что перекормить детей сказками нельзя. Но когда их производство поставлено на поток, а качество сценариев оставляет желать лучшего, то уже хочется показать кузькину мать самим кинодеятелям и воскликнуть: «Горшочек, не вари»!

Опубликовано: 25 декабря 2024 г.


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