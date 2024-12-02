Чувашские умельцы — на столичной ярмарке

Лучшие мастера народных промыслов республики участвуют в крупнейшей выставке народного творчества «Ладья. Зимняя сказка-2024» в Москве. Ярмарка, развернувшаяся на площади более 25 тыс. кв. м, объединяет все отечественные ремесла. Народное искусство презентуют как коллективы, так и индивидуально работающие умельцы со всей России.

Нашу республику представляют 24 мастера. В ассортименте их авторских изделий — одежда с чувашской вышивкой, игрушки, изделия с резьбой и росписью по дереву, керамика, украшения. Увидеть всю эту «сказку», а заодно поддержать команду земляков можно в столичном «Экспоцентре» до 22 декабря. Как сообщили в Минэкономразвития Чувашии, поездка умельцев на выставку организована Республиканским бизнес-инкубатором в рамках нацпроектов «Туризм и индустрия гостеприимства», а также «Малое и среднее предпринимательство». Участники «Ладьи» — победители конкурса «Чувашия ремесленная».