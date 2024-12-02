Очаг культуры в деревне Мокры преобразился

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера в деревне Мокры Канашского округа открылся обновленный клуб. Реконструкцию провели в рамках проекта «Культура малой Родины», она стоила более 11 млн рублей. Еще один миллион был выделен на оснащение. Сельский клуб преобразился в современный центр культурной жизни, предлагая комфортное пространство для концертов, выставок и встреч. Здесь жители смогут развивать свои таланты и реализовать инициативы. Особую гордость у сельчан вызывает музейный уголок, созданный своими силами. Он рассказывает о богатой истории Мокры и помогает жителям лучше понять свои корни.

Василий Григорьев
Опубликовано: 20 декабря 2024 г.


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