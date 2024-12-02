Глава города Чебоксары провел личный прием граждан в Штабе общественной поддержки

В диалоге с горожанами

Виктория Григорьева получит необходимую информацию о льготах для членов семей участников СВО. Владимир Доброхотов заверил, что вопрос по увековечиванию памяти ее супруга будет внимательно изучен.

Ирине Золотовой разъяснен порядок оформления права собственности на придомовой земельный участок и установку шлагбаума.

Александру Шестипалову представлены пояснения по проектированию и строительству 31-й дороги.

Галине Диановой администрация города посодействует в подготовке письма в Госжилинспекцию по спорам с ТСЖ «Сирень».

С Яниной Николаевой проговорили варианты взаимодействия в работе с безнадзорными животными.

Как отметил Владимир Доброхотов, подобное общение — это важная и обязательная часть его работы в качестве главы города. Всего на личный прием к руководителю горадминистрации записалось 15 человек. Часть вопросов была снята еще до встречи — например, многодетной семье Филипповых помогли в решении жилищного вопроса.

Справочная «СЧ»

Телефоны для записи на следующий прием: 23-50-34, 23-50-35.

ВЛАДИМИР ДОБРОХОТОВ, глава города Чебоксары: «При общении напрямую мы можем быстро реагировать на возникающие проблемы на местах. Обратная связь от горожан во время личных встреч помогает лучше понимать, насколько эффективно работают проекты и программы».

Пресс-служба администрации г. Чебоксары