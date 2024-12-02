Глава города Чебоксары провел личный прием граждан в Штабе общественной поддержки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото gcheb.cap.ru

В диалоге с горожанами

Виктория Григорьева получит необходимую информацию о льготах для членов семей участников СВО. Владимир Доброхотов заверил, что вопрос по увековечиванию памяти ее супруга будет внимательно изучен.
Ирине Золотовой разъяснен порядок оформления права собственности на придомовой земельный участок и установку шлагбаума.
Александру Шестипалову представлены пояснения по проектированию и строительству 31-й дороги.
Галине Диановой администрация города посодействует в подготовке письма в Госжилинспекцию по спорам с ТСЖ «Сирень».
С Яниной Николаевой проговорили варианты взаимодействия в работе с безнадзорными животными.
Как отметил Владимир Доброхотов, подобное общение — это важная и обязательная часть его работы в качестве главы города. Всего на личный прием к руководителю горадминистрации записалось 15 человек. Часть вопросов была снята еще до встречи — например, многодетной семье Филипповых помогли в решении жилищного вопроса.

Справочная «СЧ»

Телефоны для записи на следующий прием: 23-50-34, 23-50-35.

ВЛАДИМИР ДОБРОХОТОВ, глава города Чебоксары:
«При общении напрямую мы можем быстро реагировать на возникающие проблемы на местах. Обратная связь от горожан во время личных встреч помогает лучше понимать, насколько эффективно работают проекты и программы».
Пресс-служба администрации г. Чебоксары
Опубликовано: 18 декабря 2024 г.


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