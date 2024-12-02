Своими руками — для бойцов на фронте

Швейбат «Голубки»

Активисты ТОС «Текстильщик» очень гордятся своим пошивочным цехом, где наши неравнодушные женщины микрорайона во главе с многодетной мамой, женой участника СВО и прекрасным тренером по фигурному катанию Натальей Голубовой изготавливают все, что требуется нашим ребятам там, в зоне огня, где они выжигают нацизм, героически уничтожая врага.

Совсем недавно мастерицы шили шлемы, рукавицы, куртки, сейчас срочно для медиков потребовалось 200 ампульниц. На данный момент сделали уже 100 штук, в ближайшее время дошьют остальные и как можно скорее отправят врачам в приемочный пункт под Москвой, где их заполнят ампулами с лекарствами и сразу сгруппируют адресно в зону боевых действий.

Отдыхать труженицам некогда, уже поступила заявка от Народного фронта на эвакуационные комплекты: чехол для носилок, одеяла, подушки. И все это нужно сделать в кратчайшие сроки! Поэтому наши чебоксарки просят каждого неравнодушного жителя присоединиться к ним. Ваша помощь очень нужна, чтобы помочь нашим бойцам выжить, сохранить свои жизни и вернуться с долгожданной Победой!

А цех называется в честь Натальи — «Голубки», у девчонок уже даже есть своя эмблема, и трудятся они в помещении, любезно предоставленном УК «Текстильщик». Присоединяйтесь к нашим прекрасным женщинам, мы своих не бросаем!

Пресс-службы администрации г. Чебоксары